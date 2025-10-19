খাগড়াছড়ির বিভিন্ন বিহার-মন্দির-গীর্জায় শহীদ ও আহতদের আরোগ্য কামনায় প্রার্থনা

খাগড়াছড়ির বিভিন্ন বিহার-মন্দির-গীর্জায় শহীদ ও আহতদের আরোগ্য কামনায় প্রার্থনা
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার বিভিন্ন বিহার-মন্দির-গীর্জায় গুইমারার ৩শহীদের স্মরণে ও আহতদের আরোগ্য কামনায় ধর্মীয় প্রার্থনা করেছে।
“শহীদ স্মৃতি সংরক্ষণ সংসদের” ঘোষিত কর্মসূচি কর্মসূচি অনুযায়ী খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার বিভিন্ন বিহার, মন্দির ও গীর্জায় গত ২৮শে সেপ্টেম্বর গুইমারায় সেনা-সেটলার হামলায় শহীদ হওয়া আখ্রক মারমা, আথুইপ্রæু মারমা ও থোয়াইচিং মারমার স্মরণে ও গুরুতর আহতদের দ্রæত আরোগ্য কামনায় ধর্মীয় প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
গত শুক্রবার(১৭ই অক্টোবর ২০২৫) বিকেল থেকে সন্ধ্যার সময়ে খাগড়াছড়ি সদরের সিঙ্গিনালা শাসন রক্ষিত বৌদ্ধ বিহার, ১২নাম্বার জনকল্যাণ বৌদ্ধ বিহারে, চেলাছড়া গীর্জা, চেলাছড়া বৌদ্ধ বিহার, সুরেন্দ্র মাষ্টার পাড়া হরি মন্দির, পল্টন জয় পাড়া মন্দির, ২নাম্বার বৌদ্ধ বিহার, গিরিফুল বৌদ্ধ বিহার, উপালি পাড়া বৌদ্ধ বিহার, শিব মন্দির জনমঙ্গল বৌদ্ধ বিহার।
মুনিগ্রাম আর্য বৌদ্ধ বিহার, রতনজয় পাড়া শাক্যমনি বৌদ্ধ বিহার, রবিজয় পাড়া ধর্মাঙ্কুর বৌদ্ধ বিহার, নির্মল পাড়া রামকৃষ্ণ মন্দিরে এলাকাবাসী এই ধর্মীয় প্রার্থনার আয়োজন করে।
এ সময় তিন শহীদের সদগতি ও আহতদের দ্রæুত আরোগ্য কামনা করে প্রার্থনা ও প্রদীপ প্রজ্বলন করা হয়। সিঙ্গিনালা শাসন রক্ষিত বৌদ্ধ বিহারে মোমবাতি প্রজ্বলন করে প্রার্থনা। ১২নম্বর জনকল্যাণ বৌদ্ধ বিহারে মোমবাতি প্রজ্বলন করে গণপ্রার্থনা। পল্টনজয় পাড়ায় মন্দিরে প্রার্থনা। চেলাছড়ায় গণপ্রার্থনা করা হয়।
উল্লেখ্য, গত ১৫ই অক্টোবর গুইমারায় ‘শহীদ স্মৃতি সংরক্ষণ সংসদ’ কর্তৃক তিন শহীদের সম্মানে আয়োজিত স্মরণসভা থেকে আজকের এই প্রার্থনা’র কর্মসূচি ঘোষণা দেওযা হয়।
এর আগে গত ২৮শে সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়ি সদরের সিঙ্গিনালায় মারমা কিশোরী ধর্ষণের বিচার ও সকল ধর্ষককে গ্রেফতার-শাস্তির দাবিতে জুম্ম ছাত্র জনতার আহ্বানে গুইমারার রামসু বাজার এলাকায় সড়ক অবরোধ পালনকালে সেনাবাহিনী ও সেটলাররা হামলা চালায়।
এতে সেনাবাহিনীর গুলিতে আখ্রক মারমা, আথুইপ্রæু মারমা ও থোয়াইচিং মারমা নিহত হন এবং আরো অনেকে গুরুতর জখম হন। এছাড়া সেটলাররা রামসু বাজার ও আশেপাশের পাহাড়িদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও বসতবাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে প্রভুত ক্ষতিসাধন করে। এর আগের দিন (২৭শে সেপ্টেম্বর) সেটলার বাঙালিরা খাগড়াছড়ি সদরেও হামলা ও ভাঙচুর চালায়।
