খাগড়াছড়ির মহালছড়ি ও মানিকছড়িতে পৃথকভাবে মারমা ঐক্য পরিষদের ২৫ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

খাগড়াছড়ির মহালছড়ি ও মানিকছড়িতে পৃথকভাবে মারমা ঐক্য পরিষদের ২৫ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় মহালছড়ি ও মানিকছড়িতে পৃথকভাবে মারমা ঐক্য পরিষদের ২৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
জেলার মহালছড়ি উপজেলা বাংলাদেশ মারমা ঐক্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে কেক কাটা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার(৩১শে আগস্ট) সকাল ১০টায় উপজেলা চৌড়াছড়ি সংগঠনের উপজেলা শাখার সভাপতি মংনু মারমা সভাপতিত্বে ও খোয়াইচিং মারমা পরিচালনা আলোচনা সভায অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় বক্তারা বলেন, ‘দীর্ঘ দুই যুগ ধরে মারমা জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ রেখে অধিকার আদায়সহ শিক্ষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য রক্ষা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত মারমা জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষে মারমা ঐক্য পরিষদ সুসংগঠিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে’। আগামিতেও এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করেন’।
আলোচনা শেষে কেক কেটে সংগঠনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন করেন অতিথিরা। এসময় মহালছড়ি উপজেলা মারমা যুব ঐক্য পরিষদের সভাপতি থৈইঅং মারমাসহ নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
এদিকে বাংলাদেশ মারমা ঐক্য পরিষদের ২৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে খাগড়াছড়ির মানিকছড়িতে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ উপলক্ষে রোববার(৩১শে আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৪টায় উপজেলা টাউনহল মাঠে সাংগঠনিক ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও সংগঠনের বিভিন্ন শাখার প্রয়াত সদস্যদের স্মরণে ১মিনিট নিরবতা পালন শেষে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কেক কাটা হয়।
পরে টাউন হলে উপজেলা মারমা ঐক্য পরিষদের সভাপতি আপ্রæুসি মগের সভাপতিত্বে ও সহ-সভাপতি আব্রে মারমার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি বক্তব্য রাখেন খাগড়াছড়ি জেলা মারমা ঐক্য পরিষদের যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক অংহ্লাপ্রæু মারমা, জেলা বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবিব, উপজেলা বিএনপি সভাপতি মো: এনামুল হক এনাম।
সাধারণ সম্পাদক মো: মীর হোসেন, ইউপি প্যানেল চেয়ারম্যান মোশারফ হোসেন, উপজেলা মারমা ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আম্যে মগ, জেলা মারমা ছাত্র ঐক্য পরিষদের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক উক্যনু মারমা, জেলা মারমা যুব ঐক্য পরিষদের যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক নিউসাই মারমা, উপজেলা মারমা ছাত্র ঐক্য পরিষদের সভাপতি থোয়াইঅংগ্য মারমা, যুব ঐক্য পরিষদের সভাপতি উসাজাই মারমা ও মহিলা ঐক্য পরিষদের সভানেত্রী ক্রাপ্রæু মারমা প্রমূখ।
এসময় বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত মারমা জাতিস্বত্বা ও জাতিবৈচিত্র অস্তিত্ব রক্ষা, শিক্ষা ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে কাজ করছে মারমা ঐক্য পরিষদ। কিন্তু বিগত আওয়ামীলীগের আমলে এই সংগঠনকে কাজ করতে দেয়া হয়নি। তবে বিএনপির সহযোগী সংগঠন হিসেবে এই মারমা ঐক্য পরিষদ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সুন্দর সমাজ গঠনে কাজ করে যাচ্ছে।’
এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন মারমা নেতৃবৃন্দ। পাশাপাশি আগামি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে খাগড়াছড়ি আসনে জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি ওয়াদুদ ভুঁইয়াকে নির্বাচিত করতে সকলের প্রতি আহŸান জানান বিএনপির নেতারা।
এসময় উপজেলা ও বিভিন্ন ইউনিয়ন, ওয়ার্ড এলাকা হতে আগত কয়েকশত মারমা নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
