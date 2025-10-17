খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গায় সড়ক দুর্ঘটনায় বাস উল্টে প্রাণ গেল দু’জনের, আহত-১২

খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গায় সড়ক দুর্ঘটনায় বাস উল্টে প্রাণ গেল দু’জনের, আহত-১২
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় বাস উল্টে প্রাণ গেল দু’জনের, ১২জনের আহত হয়েছে। খাগড়াছড়ি থেকে চট্টগ্রাম উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী বাস উল্টে ঘটনাস্থলেই দুইজন নিহত হয়েছেন।
শুক্রবার (১৭ই অক্টোবর) সকাল ১১টার দিকে ঢাকা-খাগড়াছড়ি আঞ্চলিক সড়কে সাপমারা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। তবে তাৎক্ষণিক হতাহতদের নামপরিচয় জানা যায় নি।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শুক্রাবার সকালের দিকে রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ি থেকে ছেড়ে আসা চট্টগ্রামগামী শান্তি পরিবহন নামে একটি বাস সাপমারা এলাকায় পৌঁছালে পুলিশ চেকপোস্টের পর পাহাড় নামার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এ ঘটনায় কমপক্ষে ১০ থেকে ১২জন আহত হয়েছে।
ঘটনাস্থল থেকে ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা দুইজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে।
ধারণা করা হচ্ছে, বাসের নীচে আরও একাধিক মরদেহ থাকতে পারে। আহতদের উদ্ধার করে মাটিরাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও খাগড়াছড়ি অধুনিক জেলা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মাটিরাঙ্গা সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার কাজী ওয়াজেদ আলী। তিনি বলেন, যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে উল্টে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই দুইজন নিহত হন। বিস্তারিত পরে জানানো যাবে।
খবর পেয়ে সেনাবাহিনী, আমর্ড পুলিশ, আনসার ও পুলিশ স্থানীয়দের সহায়তায় আহতদের উদ্ধার করে খাগড়াছড়ি আধুনিক জেলা সদর হাসপাতালে পাঠায়।
