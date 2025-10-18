খাগড়াছড়ির সদর উপজেলা পৌর এলাকা স্বনির্ভর বাজার উন্নয়নে সেনাবাহিনীর আশ্বাস

খাগড়াছড়ির সদর উপজেলা পৌর এলাকা স্বনির্ভর বাজার উন্নয়নে সেনাবাহিনীর আশ্বাস
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা সদর উপজেলা পৌর এলাকা স্বনির্ভর বাজার উন্নয়নে সেনাবাহিনীর আশ্বাস দিয়েছেন। জেলা সদর জোনের উপ-অধিনায়ক মেজর মো: জায়েদ-উর-রহমান অয়ন বলেন, “বাজারের উন্নয়ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সর্বদা আপনাদের পাশে আছে এবং থাকবে।
স্থানীয় মানুষের সমস্যা সমাধানে আমরা আন্তরিকভাবে কাজ করছি এবং যে কোনো জরুরি পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনী প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।”
শনিবার (১৮ই অক্টোবর) সকালে বাজারের নবগঠিত কমিটির সঙ্গে এক মতবিনিময় সভা এসব মন্তব্য করেন তিনি।
সময় উপস্থিত ছিলেন সদর থানার এসআই মিঠুন সরকার, বাজার কমিটির সভাপতি রনিক ত্রিপুরা, সহ-সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ। সভায় তারা বাজারের টেকসই উন্নয়ন ও স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় নিয়মিত সভা ও সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেন।
সদর জোনের উপ-অধিনায়ক আরও বলেন, “বাজার কমিটির উত্থাপিত সব দাবিগুলো আমরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করব এবং বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। স্থানীয় জনগণের সহায়তা ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়।
তাই ঐক্য, সহযোগিতা ও ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে সবাইকে কাজ করতে হবে।”
সভায় খাগড়াছড়ি সদর জোন কমান্ডার লে. কর্নেল মো: খাদেমুল ইসলাম, পিএসসি-এর পক্ষ থেকে বাজারের সার্বিক নিরাপত্তা জোরদারে দুটি সিসি ক্যামেরা উপহার প্রদান করা হয়। উপস্থিত বাজার কমিটির সদস্যরা সেনাবাহিনীর এই মানবিক উদ্যোগের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।
সভা শেষে বাজার কমিটির সভাপতি রনিক ত্রিপুরা সেনাবাহিনীসহ সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, “এই ধরনের সহযোগিতা ও মতবিনিময় বাজার এলাকার উন্নয়ন এবং জনসেবায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।”
তিনি সকলের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার মাধ্যমে স্বনির্ভর বাজারকে একটি পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ ও আধুনিক বাজার হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।
