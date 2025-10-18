খাগড়াছড়ির সদর উপজেলা পৌর এলাকা স্বনির্ভর বাজার উন্নয়নে সেনাবাহিনীর আশ্বাস

চাইথোয়াই মারমা, খাগড়াছড়ি | অক্টোবর ১৮, ২০২৫

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা সদর উপজেলা পৌর এলাকা স্বনির্ভর বাজার উন্নয়নে সেনাবাহিনীর আশ্বাস দিয়েছেন। জেলা সদর জোনের উপ-অধিনায়ক মেজর মো: জায়েদ-উর-রহমান অয়ন বলেন, “বাজারের উন্নয়ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সর্বদা আপনাদের পাশে আছে এবং থাকবে।

স্থানীয় মানুষের সমস্যা সমাধানে আমরা আন্তরিকভাবে কাজ করছি এবং যে কোনো জরুরি পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনী প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।”
শনিবার (১৮ই অক্টোবর) সকালে বাজারের নবগঠিত কমিটির সঙ্গে এক মতবিনিময় সভা এসব মন্তব্য করেন তিনি।

সময় উপস্থিত ছিলেন সদর থানার এসআই মিঠুন সরকার, বাজার কমিটির সভাপতি রনিক ত্রিপুরা, সহ-সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ। সভায় তারা বাজারের টেকসই উন্নয়ন ও স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় নিয়মিত সভা ও সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেন।

সদর জোনের উপ-অধিনায়ক আরও বলেন, “বাজার কমিটির উত্থাপিত সব দাবিগুলো আমরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করব এবং বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। স্থানীয় জনগণের সহায়তা ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়।

তাই ঐক্য, সহযোগিতা ও ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে সবাইকে কাজ করতে হবে।”

সভায় খাগড়াছড়ি সদর জোন কমান্ডার লে. কর্নেল মো: খাদেমুল ইসলাম, পিএসসি-এর পক্ষ থেকে বাজারের সার্বিক নিরাপত্তা জোরদারে দুটি সিসি ক্যামেরা উপহার প্রদান করা হয়। উপস্থিত বাজার কমিটির সদস্যরা সেনাবাহিনীর এই মানবিক উদ্যোগের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

সভা শেষে বাজার কমিটির সভাপতি রনিক ত্রিপুরা সেনাবাহিনীসহ সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, “এই ধরনের সহযোগিতা ও মতবিনিময় বাজার এলাকার উন্নয়ন এবং জনসেবায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।”

তিনি সকলের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার মাধ্যমে স্বনির্ভর বাজারকে একটি পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ ও আধুনিক বাজার হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

খাগড়াছড়ি, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

খাগড়াছড়িতে ফকির লালন স্মরণর আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় মরমী সাধক ফকির লালন সাঁইজির ১৩৫তম তিরোধানবিস্তারিত

পার্বত্য ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের সভা স্থগিতের সিদ্ধান্তে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনের উদ্বেগ

খাগড়াছড়ি রাংগামাটি বান্দরবান পার্বত্য জেলার পার্বত্য ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনেরবিস্তারিত

খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গায় সড়ক দুর্ঘটনায় বাস উল্টে প্রাণ গেল দু’জনের, আহত-১২

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় বাস উল্টে প্রাণবিস্তারিত

খাগড়াছড়িসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির কমিশনের বৈঠক স্থগিত

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাসহ তিন পার্বত্য জেলা গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমিবিস্তারিত

খাগড়াছড়িতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কঠিন চীবর দান উদযাপন

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জেলাতেবিস্তারিত

খাগড়াছড়ির দীঘিনালা জাতীয় কন্যা শিশু দিবস পালন

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার দীঘিনালা উপজেলা জাতীয় কন্যা শিশু দিবস পালনবিস্তারিত

খাগড়াছড়ি সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনায় গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটির তথ্যানুসন্ধান

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার গুইমারা উপজেলায় সহিংসতা পৃড়ে যাওয়া ঘর ঘটনাস্থলবিস্তারিত

খাগড়াছড়ি সাম্প্রদায়িক হামলার গুইমারায় এখনো আতঙ্ক কাটেনি, জনজীবন স্থবির

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার গুইমারা উপজেলায় এখনো আতঙ্ক কাটেনি, সাধারন মানুষেরবিস্তারিত

খাগড়াছড়ি তিন পার্বত্য জেলার ও চট্টগ্রামে আটককৃত ইউনিফর্ম আরসা

খাগড়াছড়িসহ তিন পার্বত্য জেলার ও চট্টগ্রামে আটককৃত ইউনিফর্ম আরসা, আরএসওবিস্তারিত

খাগড়াছড়িতে সাম্প্রদায়িক হামলার প্রতিবাদে ঐক্যবদ্ধ পাহাড় নিন্দা অব্যাহত বিভিন্ন সংগঠন

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় গুইমারা হামলার প্রতিবাদে ঐক্যবদ্ধ পাহাড় নিন্দা অব্যাহতবিস্তারিত

খাগড়াছড়িতে সাংবাদিকরা নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, স্বাধীনভাবে পেশাগত দায়িত্ব পালনের দাবিতে মানববন্ধন

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় “সাংবাদিকদের নিরাপত্তা চাই-স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনের নিশ্চয়তা চাই”বিস্তারিত

খাগড়াছড়ির দীঘিনালায় চীবরদান উৎসব উপলক্ষে সেনাবাহিনীর মতবিনিময় সভা

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার দীঘিনালা উপজেলায় প্রবারণা পূর্ণিমার পর মাসব্যাপী কঠিনবিস্তারিত

খাগড়াছড়িতে সাম্প্রদায়িক হামলার স্মরণে-প্রদীপ প্রজ্জ্বলন

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাতে ২৮শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ গুইমারাতে সেনা সেটেলার কর্তৃকবিস্তারিত

খাগড়াছড়ি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব শুভ ‘প্রবারণা পূর্ণিমা’ পালিত

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার ৯টি উপজেলাসহ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয়বিস্তারিত

খাগড়াছড়ির গুইমারায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে প্রশাসনের কঠোর অবস্থান

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাতে গুইমারা উপজেলায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে প্রশাসনের যেমনবিস্তারিত

খাগড়াছড়ির সহিংসতার ঘটনায় গুইমারায় রামসু বাজারে হামলা ক্ষত সুগভীর ষড়যন্ত্রের অংশ ক্ষতিগ্রস্থরা

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাতে ধর্ষণের অভিযোগে আটক শয়ন শীলের বাবার দোকানবিস্তারিত