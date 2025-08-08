খাগড়াছড়ির সাথে সাজেকে বন্যা পানি বেড়ে সড়ক বিচ্ছিন্ন থাকায় আটকে আছে কয়েকশ পর্যটক

চাইথোয়াই মারমা, খাগড়াছড়ি | আগস্ট ৮, ২০২৫

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার সাথে সাজেকে বন্যা পানি বেড়ে সড়ক বিচ্ছিন্ন থাকার কারনে কয়েকশ পর্যটক আটকে আছে। বৃহষ্পতিবার (৬ই জুলাই) পর্যন্ত থেমে থেমে বৃস্টির আবহওয়া বিরুপ প্রভাবে ফলে পাহড়ি ঢলের পানি যোগাযোগ আন্ত: সড়কটি ডুবে ফেলে।

গত মঙ্গলবার (৫ই আগস্ট) সকাল থেকে পর্যটন নগরী সাজেক-খাগড়াছড়ি আন্ত: প্রধান সড়কে যান চলাচল সম্পূণরুপে বন্ধ রয়েছে। এতে সাজেকে অবস্থানরত কয়েক শতাধিক পর্যটক আটকে পড়েছেন বলে জানা গেছে।

প্রশাসন বলছে, আবহাওয়া ভালো রয়েছে, বৃষ্টি না হলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যেতে পারে।
সরেজমিনে দেখা যায়, বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে বাঁশের ভেলা ও নৌকার মাধ্যমে কিছু পর্যটককে পারাপার করা হচ্ছেন। বিশেষ করে যারা মোটর সাইকেল নিয়ে ভ্রমণে এসেছেন, তারা সীমিতভাবে ফিরে যেতে পারছেন।

তবে ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়ে আসা পর্যটকদের আপাতত সড়কে পানি না সরানো পর্যন্ত অবস্থান করতে হচ্ছে সাজেকেই।

সাজেক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অতুলাল চাকমা জানান, গতকাল মঙ্গলবার মাচালং বাজারের পাশে সড়কের ওপর প্রায় ৫ থেকে ৬ ফুট পানি ছিল। বর্তমানে কমে এসেছে। তবে এ অবস্থায় কোনো ধরনের যানবাহন চলাচল সম্ভব নয়। এছাড়াও বুধবার আবার নতুন করে বাঘাইহাট বাজারের পাশের নিচু সড়ক পানিতে তলিয়ে গেছে।

বাঘাইছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা(ইউএনও) শিরিন আকতার বলেন, গতকাল মাচালং বাজার এলাকার সড়ক পানির নিচে তলিয়ে গিয়েছে। বুধ ও বৃহষ্পতিবার নতুন করে বাঘাইহাট অংশও তলিয়ে গেছে। তবে আজ সকাল থেকে আবহাওয়া ভালো রয়েছে, বৃষ্টি না হলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যেতে পারে।

খাগড়াছড়ি, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

খাগড়াছড়িতে প্রথম জুলাই শহিদ মজিদের সমাধিতে সর্বস্তরের শ্রদ্ধা

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাতে প্রথম জুলাই শহিদ মজিদের সমাধিতে সর্বস্তরের শ্রদ্ধাবিস্তারিত

খাগড়াছড়িতে সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকের বিরুদ্ধে ২ ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগ

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধেবিস্তারিত

খাগড়াছড়িতে জুলাই শহীদদের স্মরণে এনসিপির ব্যতিক্রমী আয়োজন

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাতে জুলাই শহীদদের স্মরণে এনসিপির ব্যতিক্রমী আয়োজন করেছে।বিস্তারিত

খাগড়াছড়িতে গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে বিএনপির জনসমাবেশ

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাতে গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে বিএনপির জনসমাবেশ আয়োজন করেছে। এতেবিস্তারিত

খাগড়াছড়িতে জামায়াতে ইসলামীর বাংলাদেশ গণমিছিল ও সমাবেশ

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাতে জামায়াতে ইসলামীর বাংলাদেশ গণমিছিল ও সমাবেশ আয়োজনবিস্তারিত

পার্বত্য চট্টগ্রামে স্টারলিংক চালু করবে সরকার

আগামী ছয় মাসের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম (সিএইচটি) অঞ্চলে স্টারলিংক চালুরবিস্তারিত

খাগড়াছড়ির মহালছড়িতে ‘স্বপ্নবিলাস স্পোর্টস একাডেমি’র যাত্রা শুরু

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মহালছড়ি উপজেলাতে ‘স্বপ্নবিলাস স্পোর্টস একাডেমি’র যাত্রা শুরুবিস্তারিত

সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পার্বত্য অঞ্চলে উন্নয়ন ঘটাতে হবে : পার্বত্য উপদেষ্টা

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জেলার যাদুরামপাড়ায় অনুষ্ঠিত হলোবিস্তারিত

খাগড়াছড়িতে হৃদয় ছোঁয়া সন্ধ্যায় কবি-সাহিত্যিকদের আড্ডায় জেলা শহর

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাতে হৃদয় ছোঁয়া সন্ধ্যায় কবি-সাহিত্যিকদের আড্ডায় জেলা শহর।বিস্তারিত

খাগড়াছড়ির দীঘিনালায় গাছের ডাল কাটার সময় বিদ্যুৎ পৃষ্টে যুবকের মৃত্যু

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার দীঘিনালা উপজেলায় গাছের ঢাল কাটতে গিয়ে বিদ্যুৎবিস্তারিত

খাগড়াছড়ি পাজেপ’র উদ্যোগে জীবিকা উন্নয়ন কর্মসূচি হিসেবে নারীরা পেলেন ছাগল, হাঁস ও মুরগি

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের উদ্যোগে জীবিকা উন্নয়ন কর্মসূচি হিসেবে ছাগল,বিস্তারিত

খাগড়াছড়িতে সেনা অভিযানের নামে ঘরবাড়িতে হয়রানিমূলক তল্লাশি

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার সদর উপজেলার ভাইবোনছড়া ইউনিয়নের সাজেক পাড়া এলাকায়বিস্তারিত

খাগড়াছড়ির প্লাস রক্তের বন্ধনে মানবতা সম্পন্ন হলো ব্যতিক্রমী রক্তের গ্রুপ নির্ণয়

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাতে রক্তের বন্ধনে মানবতা সম্পন্ন হলো ব্যতিক্রমী রক্তেরবিস্তারিত

খাগড়াছড়ির পৌরসভার ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা ২০২৫-২৬অর্থবছরের জন্য ১৩কোটি ৫৭লাখ ৯৭হাজার ৭২৯টাকার উন্মুক্তবিস্তারিত

খাগড়াছড়ির গুইমারায় শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রীদের যৌন হয়রানির অভিযোগ, স্কুলে সেনাবাহিনীর মহড়া

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার গুইমারায় শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রীদের যৌন হয়রানির অভিযোগ,বিস্তারিত

খাগড়াছড়িতে ঐতিহাসিক জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাতে পাজেপ’র উৎসবমুখর প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে।বিস্তারিত