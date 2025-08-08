খাগড়াছড়ির সাথে সাজেকে বন্যা পানি বেড়ে সড়ক বিচ্ছিন্ন থাকায় আটকে আছে কয়েকশ পর্যটক

খাগড়াছড়ির সাথে সাজেকে বন্যা পানি বেড়ে সড়ক বিচ্ছিন্ন থাকায় আটকে আছে কয়েকশ পর্যটক
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার সাথে সাজেকে বন্যা পানি বেড়ে সড়ক বিচ্ছিন্ন থাকার কারনে কয়েকশ পর্যটক আটকে আছে। বৃহষ্পতিবার (৬ই জুলাই) পর্যন্ত থেমে থেমে বৃস্টির আবহওয়া বিরুপ প্রভাবে ফলে পাহড়ি ঢলের পানি যোগাযোগ আন্ত: সড়কটি ডুবে ফেলে।
গত মঙ্গলবার (৫ই আগস্ট) সকাল থেকে পর্যটন নগরী সাজেক-খাগড়াছড়ি আন্ত: প্রধান সড়কে যান চলাচল সম্পূণরুপে বন্ধ রয়েছে। এতে সাজেকে অবস্থানরত কয়েক শতাধিক পর্যটক আটকে পড়েছেন বলে জানা গেছে।
প্রশাসন বলছে, আবহাওয়া ভালো রয়েছে, বৃষ্টি না হলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যেতে পারে।
সরেজমিনে দেখা যায়, বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে বাঁশের ভেলা ও নৌকার মাধ্যমে কিছু পর্যটককে পারাপার করা হচ্ছেন। বিশেষ করে যারা মোটর সাইকেল নিয়ে ভ্রমণে এসেছেন, তারা সীমিতভাবে ফিরে যেতে পারছেন।
তবে ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়ে আসা পর্যটকদের আপাতত সড়কে পানি না সরানো পর্যন্ত অবস্থান করতে হচ্ছে সাজেকেই।
সাজেক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অতুলাল চাকমা জানান, গতকাল মঙ্গলবার মাচালং বাজারের পাশে সড়কের ওপর প্রায় ৫ থেকে ৬ ফুট পানি ছিল। বর্তমানে কমে এসেছে। তবে এ অবস্থায় কোনো ধরনের যানবাহন চলাচল সম্ভব নয়। এছাড়াও বুধবার আবার নতুন করে বাঘাইহাট বাজারের পাশের নিচু সড়ক পানিতে তলিয়ে গেছে।
বাঘাইছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা(ইউএনও) শিরিন আকতার বলেন, গতকাল মাচালং বাজার এলাকার সড়ক পানির নিচে তলিয়ে গিয়েছে। বুধ ও বৃহষ্পতিবার নতুন করে বাঘাইহাট অংশও তলিয়ে গেছে। তবে আজ সকাল থেকে আবহাওয়া ভালো রয়েছে, বৃষ্টি না হলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যেতে পারে।
