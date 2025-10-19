খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার লংগদুতে সেনাবাহিনীর অভিযানে অবৈধ ভারতীয় পণ্য ও অস্ত্র উদ্ধার

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার লংগদুতে সেনাবাহিনীর অভিযানে অবৈধ ভারতীয় পণ্য ও অস্ত্র উদ্ধার
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার রিজিয়নের লংগদু সেনা জোনের উদ্যোগে পরিচালিত এক সফল অভিযানে বিপুল পরিমাণ অবৈধ ভারতীয় পণ্যসহ একটি দেশীয় তৈরি অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।
নিরাপত্তাবাহিনী সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শুক্রবার (১৭ই অক্টোবর) মধ্যরাতে লংগদু জোনের তত্ত্বাবধানে একটি টহল দল লাইলাঘোনা–নালবোনিয়া রুটে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে।
অভিযানের এক পর্যায়ে দুইজন সন্দেহভাজন চোরাকারবারীকে শনাক্ত করা হলে তাদের চ্যালেঞ্জ করা হয়। তবে সেনা সদস্যদের উপস্থিতি টের পেয়ে তারা দ্রæুত বস্তা ফেলে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে পালিয়ে যায়।
পরে পরিত্যক্ত নৌকা ও আশপাশের এলাকা তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করা হয়। এতে ১টি দেশীয় তৈরি শর্টগান, ০২রাউন্ড গুলি, ১৫০কার্টন অবৈধ ভারতীয় সিগারেট, ৯০পিস ভারতীয় কসমেটিকস এবং ৯২বোতল দেশীয় মদ।
প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, উক্ত পণ্যসমূহ বড় দুরছড়ি সীমান্ত এলাকায় পাচারের উদ্দেশ্যে বহন করা হচ্ছিল। পালিয়ে যাওয়া চোরাকারবারীদের শনাক্তকরণ ও আটক প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে।
লংগদু সেনা জোন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সীমান্ত এলাকাজুড়ে অবৈধ অস্ত্র ও চোরাচালান প্রতিরোধে সেনাবাহিনীর এ ধরনের বিশেষ অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। এ অভিযানের মাধ্যমে সীমান্ত এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও চোরাচালান নিয়ন্ত্রণে সেনাবাহিনীর তৎপরতা আরও জোরদার হলো।
