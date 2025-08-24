খালিয়াজুরীতে গনসংযোগ করছেন লুৎফুজ্জামান বাবর
দীর্ঘ ১৭ বছর পর খালিয়াজুরী’তে ৩দিনের গনসংযোগ করেছেন নেত্রকোণা ৪ (মদন, মোহনগঞ্জ,খালিয়াজুরী) আসনের বিএনপির সাবেক এমপি ও সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর।
তিনি গত ২২ আগস্ট (শুক্রবার) খালিয়াজুরীতে আগমন করে মেন্দিপুর ও চাকুয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে পথসভা করেন। দ্বিতীয় দিন ২৩ আগস্ট (শনিবার) খালিয়াজুরী সদর ও কৃষ্ণপুর ইউনিয়ন এবং তৃতীয় দিন ২৪ আগস্ট নগর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে পথসভা করে গাজীপুর ইউনিয়নে জনসভার মাধ্যমে গণসংযোগ শেষ করেন।
পথসভায় বিভিন্ন বক্তব্যে তিনি খালিয়াজুরী উপজেলার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা, জীবনযাত্রার মান, যুবকদের কর্মসংস্থান ও সার্বিক উন্নয়নের প্রতিশ্রম্নতি দেন। এছাড়া পরিবেশ সুরক্ষা ও পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষায় সবুজ বনায়ন বৃক্ষরোপনের উপর জোর দিয়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের (ফলজ, বনজ, ঔষধি) বৃক্ষ উপহার দেন।
এসময় খালিয়াজুরী উপজেলার বিএনপি’র সভাপতি আব্দুর রউফ স্বাধীন ও সাধারন সম্পাদক মাহবুবুর রহমান তালুকদার কেষ্টু’র নেতৃর্ত্বে কয়েকশো নেতাকমীর্র বহরে অর্ধশত স্পিডবোট নিয়ে ৬০টি গ্রাম সফর করে ১০টি পথসভা ও ১টি জনসভা করেন তিনি।
