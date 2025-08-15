খালেদা জিয়ার জন্মদিনে ময়মনসিংহের গৌরীপুরে দোয়া মাহফিল ও বৃক্ষরোপণ

খালেদা জিয়ার জন্মদিনে ময়মনসিংহের গৌরীপুরে দোয়া মাহফিল ও বৃক্ষরোপণ
বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ৮১ তম জন্মদিন উপলক্ষে ময়মনসিংহের গৌরীপুরে দোয়া মাহফিল ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।
ময়মনসিংহ উত্তর জেলা যুবদলের যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেন পাপ্পুর উদ্যোগে এই কর্মসূচি আয়োজন করা হয়।
জন্মদিন উপলক্ষে বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় শুক্রবার বাদ জুম্মা গৌরীপুর পৌর শহরের আল জামিয়াতুল মদিনাতুল উলুম মাদরাসায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।
দোয়া পরিচালনা করেন আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া মাদিনাতুল উলুম মাদরাসায় মুহতামিম মুফতি আব্দুল কদ্দুস।
দোয়া মাহফিল শেষে মাদরাসা প্রাঙ্গণ ও সড়কের পাশে বৃক্ষরোপণ করা হয়।কর্মসূচিতে অংশ নেন উপজেলা বিএনপির সদস্য আনিসুর রহমান, ময়মনসিংহ উত্তর জেলা যুবদলের সদস্য আনোয়ার হোসেন, মজিবুর রহমান, হান্নান তালুকদার, মোঃ আব্দুল্লাহ, আতাউল রহমান, মোঃ শিপন মিয়া, জহিরুল ইসলাম রমজান।
মোঃ আল আমিন, মুস্তাফিজুর রহমান পিপলু, শফিক আহম্মেদ, হাবিব উল্লাহ রুবেল, জহিরুল, রুবেল, নওসাদ হোসেন সোহাগ, হেলাল পৌর ছাত্রদলের সদস্য শাহীনুল ইসলাম হৃদয়, ছাত্রদল নেতা মোস্তাকিম হাসান বাবু, মোফাজ্জল হাসান প্রমুখ।
