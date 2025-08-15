খালেদা জিয়ার জন্মদিনে ময়মনসিংহের গৌরীপুরে দোয়া মাহফিল ও বৃক্ষরোপণ

ওবায়দুর রহমান, গৌরীপুর (ময়মনসিংহ) | আগস্ট ১৫, ২০২৫

বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ৮১ তম জন্মদিন উপলক্ষে ময়মনসিংহের গৌরীপুরে দোয়া মাহফিল ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

ময়মনসিংহ উত্তর জেলা যুবদলের যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেন পাপ্পুর উদ্যোগে এই কর্মসূচি আয়োজন করা হয়।

জন্মদিন উপলক্ষে বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় শুক্রবার বাদ জুম্মা গৌরীপুর পৌর শহরের আল জামিয়াতুল মদিনাতুল উলুম মাদরাসায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

দোয়া পরিচালনা করেন আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া মাদিনাতুল উলুম মাদরাসায় মুহতামিম মুফতি আব্দুল কদ্দুস।

দোয়া মাহফিল শেষে মাদরাসা প্রাঙ্গণ ও সড়কের পাশে বৃক্ষরোপণ করা হয়।কর্মসূচিতে অংশ নেন উপজেলা বিএনপির সদস্য আনিসুর রহমান, ময়মনসিংহ উত্তর জেলা যুবদলের সদস্য আনোয়ার হোসেন, মজিবুর রহমান, হান্নান তালুকদার, মোঃ আব্দুল্লাহ, আতাউল রহমান, মোঃ শিপন মিয়া, জহিরুল ইসলাম রমজান।

মোঃ আল আমিন, মুস্তাফিজুর রহমান পিপলু, শফিক আহম্মেদ, হাবিব উল্লাহ রুবেল, জহিরুল, রুবেল, নওসাদ হোসেন সোহাগ, হেলাল পৌর ছাত্রদলের সদস্য শাহীনুল ইসলাম হৃদয়, ছাত্রদল নেতা মোস্তাকিম হাসান বাবু, মোফাজ্জল হাসান প্রমুখ।

ময়মনসিংহ, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

ময়মনসিংহের গফরগাও চোর গ্রেফতার

ময়মনসিংহের গফরগাঁও থানার অভিযানে ১২টি ল্যাপটপসহ আন্তঃ জেলা চোরচক্রের ০৫বিস্তারিত

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে কোকোর জন্ম বার্ষিকীতে গাছের চারা বিতরণ

সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর ৫৬তম জন্মবিস্তারিত

ময়মনসিংহে গলায় ফাঁস দিয়ে গার্মেন্টস কর্মীর আত্মহত্যা

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে গলায় ফাঁস দিয়ে স্বপন চন্দ্র (২৩) নামের একবিস্তারিত

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে পলিনেট হাউজে টমেটোর আবাদ করে লাভবান কৃষক শহীদুল্লাহ

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে পলিনেট হাউজে গ্রাফটিং পদ্ধতিতে টমেটোর চাষ করে লাভবানবিস্তারিত

ঢাকায় সরকারি আলিয়া মাদরাসায় ফাজিল অনার্স শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ

সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকার ফাজিল অনার্স (২৪-২৫) বর্ষের শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ অনুষ্টিতবিস্তারিত

ময়মনসিংহে জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা

ময়মনসিংহে জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। রবিবার (১০ আগস্ট)বিস্তারিত

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে গাছের চারা বিতরণ করেন সাবেক এমপি শাহীন

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি আলহাজ্ব শাহ নুরুল কবিরবিস্তারিত

ময়মনসিংহে গণফোরামের বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহসিনের শোকসভা

গণফোরাম আয়োজিত ময়মনসিংহের গণফোরামের বীর মুক্তিযোদ্ধা মোস্তফা মোহসিন মন্টুর স্মরণেবিস্তারিত

ময়মনসিংহে নেশার ইনজেকশনসহ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

ময়মনসিংহে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর,বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোঃ কাওসারুলবিস্তারিত

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে বিএনপির সাবেক এমপি শাহীনের বিশাল মিছিল ও গণসমাবেশ

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি আলহাজ্ব শাহ নুরুল কবিরবিস্তারিত

ময়মনসিংহে ৫-ই আগস্টে আলোচনা সভা অনুষ্টিত

ময়মনসিংহ বিভাগীয় কমিশনার মোঃ মোখতার আহমেদ বলেন ৫-আগস্ট দেশের ইতিহাসেবিস্তারিত

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে জুলাই আন্দোলনের তিন শহীদের কবরে শ্রদ্ধা নিবেদন

জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবসে ময়মনসিংহের গৌরীপুরে জুলাই আন্দোলনের তিন শহীদের কবরেবিস্তারিত

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে ডায়াগনোস্টিক সেন্টারে জরিমানা

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার সানজিদা রহমান জনস্বার্থে অনুমোদন বিহীনবিস্তারিত

ময়মনসিংহের তারাকান্দায় শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ

ময়মনসিংহের তারাকান্দা উপজেলায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানবিস্তারিত

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে ডাব পাড়তে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ঠে প্রাণ গেল ব্যবসায়ীর

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে গাছ থেকে ডাব পাড়তে গিয়ে বিদ্যুৎষ্পৃষ্ঠ হয়ে হিরাবিস্তারিত

ময়মনসিংহে মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

ময়মনসিংহের কোতুয়ালী থানা এলাকা থেকে ১,১৬,০০০ পিস ভারতীয় ব্লেডসহ ০২বিস্তারিত