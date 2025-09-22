খুলনায় আবাসিক হোটেলে অসামাজিক কার্যক্রম, ২০ জন গ্রেপ্তার

খুলনায় আবাসিক হোটেলে অসামাজিক কার্যক্রম, ২০ জন গ্রেপ্তার
খুলনা নগরীর বিভিন্ন আবাসিক হোটেলে অসামাজিক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ২০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের (কেএমপি) সদর থানা পুলিশ।
রবিবার (২১ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ৭টার দিকে নগরীর আর্কেডিয়া আবাসিক হোটেল, গার্ডেন আবাসিক হোটেল ও সবুজ বাংলা আবাসিক হোটেলে এ অভিযান চালানো হয়। অভিযানে ২০ জন নারী-পুরুষকে আটক করা হয়। পরে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে পুলিশ।
গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলার নারী-পুরুষ রয়েছেন। পুলিশের দাবি, আবাসিক হোটেলের আড়ালে দীর্ঘদিন ধরে এসব স্থাপনায় অসামাজিক কার্যক্রম চলে আসছিল। স্থানীয়দের অভিযোগ, হোটেল মালিকরা মুনাফার লোভে রাতের পর রাত এসব অবৈধ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন, অথচ প্রশাসনের তৎপরতা ছিল সীমিত।
অভিযানের পর কেএমপি সদর থানার এক কর্মকর্তা বলেন, অসামাজিক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে। আবাসিক হোটেলের নামে অবৈধ ব্যবসা কোনোভাবেই চলতে দেওয়া হবে না।
শহরের সচেতন নাগরিকরা এ অভিযানে স্বস্তি প্রকাশ করে বলেন, পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণ বা থাকা নিয়ে আতঙ্কে থাকতে হয় এসব হোটেলের কারণে। তারা প্রশাসনের কাছে নিয়মিত নজরদারির দাবি জানিয়েছেন।
খুলনায় আবাসিক হোটেলের আড়ালে অসামাজিক কার্যক্রম নতুন নয়। তবে এবারের অভিযানের মাধ্যমে আবারও স্পষ্ট হলো—আইনের ফাঁকফোকর ব্যবহার করে এ ধরনের হোটেল ব্যবসা ফুলেফেঁপে উঠছে।
এরআগে গত বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১টা ১০ মিনিটের দিকে খুলনা সদর থানা পুলিশ শহরের আরাফাত ইন্টারন্যাশনাল হোটেলে অভিযান চালিয়ে অসামাজিক কার্যক্রমের অভিযোগে নারীসহ ৯ জনকে আটক করে পুলিশ।
এই রকম সংবাদ আরো পেতে হলে এই লেখার উপরে ক্লিক করে আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেইজে লাইক দিয়ে সংযুক্ত থাকুন। সংবাদটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে এই পেইজের নীচে মন্তব্য করার জন্য ঘর পাবেন