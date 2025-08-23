খুলনায় ইয়াবাসহ দুই কারবারি আটক

মেহেদী হাসান, খুলনা | আগস্ট ২৩, ২০২৫

খুলনা মহানগরীর সাচিবুনিয়া বিশ্বরোড থেকে এক হাজার ১৯৯ পিস ইয়াবাসহ দুই মাদক কারবারিকে আটক করেছে পুলিশ। শনিবার (২৩ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে এ অভিযান চালানো হয়। আটকরা হলেন—লবণচরা থানার নিজখামার কালীতলা এলাকার মো. রিয়াদ এবং সোনাডাঙ্গা থানার গোবরচাকা এলাকার মো. পারভেজ।

লবণচরা থানার এসআই প্রদীপ বৈদ্য জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ওই এলাকায় চেকপোস্ট বসানো হয়। এ সময় টুঙ্গীপাড়া এক্সপ্রেস বাস থেকে নেমে যাওয়ার চেষ্টা করলে দুই যুবককে আটক করা হয়। পরে তাদের ব্যাগ তল্লাশি করে এক হাজার ১৯৯ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। আটক দু’জনের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা প্রক্রিয়াধীন।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মতো খুলনাতেও দিন দিন ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে মাদক ব্যবসা। বিশেষ করে ইয়াবা নামের এই ঘাতক নেশা তরুণ সমাজকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দিচ্ছে। অল্প বয়সী কিশোর-যুবক থেকে শুরু করে মধ্যবয়সীরা পর্যন্ত এর কবলে পড়ে পড়াশোনা, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য ভয়ঙ্কর হুমকিতে পরিণত হচ্ছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ইয়াবা সেবনের ফলে একজন মানুষ শারীরিক ও মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। এর প্রভাবে বেড়ে যায় সহিংসতা, অপরাধপ্রবণতা এবং সামাজিক অস্থিরতা। দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রাকেও এটি বড় বাধাগ্রস্ত করছে।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নিয়মিত অভিযান সত্ত্বেও মাদক ব্যবসা পুরোপুরি নির্মূল করা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, এর পেছনে সক্রিয় রয়েছে শক্তিশালী চক্র ও সিন্ডিকেট। এজন্য শুধু পুলিশি পদক্ষেপ নয়, দরকার সর্বস্তরের মানুষের সামাজিক আন্দোলন। পরিবার থেকে শুরু করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠনগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে।

যুব সমাজকে সঠিক পথে রাখতে ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও ইতিবাচক কার্যক্রমে যুক্ত করা জরুরি। পাশাপাশি মাদকবিরোধী আইনের কঠোর প্রয়োগ, সীমান্তে নজরদারি বৃদ্ধি ও স্থানীয় পর্যায়ে সচেতনতা গড়ে তোলাও সময়ের দাবি।

খুলনায় ইয়াবাসহ দুই কারবারি আটক নিঃসন্দেহে পুলিশের একটি সফল অভিযান। তবে এটিই যেন একমাত্র সমাধান নয়। মাদকের ভয়াবহ ছোবল থেকে তরুণ প্রজন্মকে বাঁচাতে হলে সবাইকে সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

