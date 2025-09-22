খুলনায় নারী উদ্যোক্তা বিকাশে প্রশিক্ষণ, ভাতা ও উদ্যোক্তা মেলার সমন্বয়ে উৎসব

খুলনায় নারী উদ্যোক্তা বিকাশে প্রশিক্ষণ, ভাতা ও উদ্যোক্তা মেলার সমন্বয়ে উৎসব
তারুণ্যের উৎসব এবং নারীর ক্ষমতায়নের বার্তা নিয়ে খুলনায় অনুষ্ঠিত হলো এক অনন্য কর্মসূচি। সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) খুলনা জেলা শিল্পকলা একাডেমি অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় খুলনা জাতীয় মহিলা সংস্থা পরিচালিত “তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্প”-এর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারীদের মাঝে ভাতার চেক ও প্রশিক্ষণ সনদপত্র বিতরণ, উদ্যোক্তা মেলা এবং পিঠা উৎসব।
অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন খুলনা জেলা প্রশাসক মোঃ তৌফিকুর রহমান। অনুষ্ঠানে নারীদের স্বাবলম্বী ও উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে ভাতার চেক ও সনদপত্র বিতরণ করা হয়।
প্রকল্পের আওতায় সাতটি ট্রেড—ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, বিউটিফিকেশন, ক্যাটারিং, ফ্যাশন ডিজাইন, বেবি কেয়ার, হাউজ কিপিং এবং বিজনেস ম্যানেজমেন্ট—এর ৮৫০ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এদিন তাদের মাঝে মোট ৭৪ লাখ ১৭ হাজার দুইশত টাকা মূল্যের প্রশিক্ষণ ভাতার চেক বিতরণ করা হয়।
প্রধান অতিথি জেলা প্রশাসক মোঃ তৌফিকুর রহমান বলেন, নারীর ক্ষমতায়ন দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারী উদ্যোক্তারা শুধু নিজেদের জীবনমান উন্নয়ন করবে না, বরং সমাজ ও অর্থনীতিতেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। আমরা তাদের পূর্ণ সহায়তা দিচ্ছি।
জাতীয় মহিলা সংস্থার জেলা নির্বাহী অফিসার নূর মোহাম্মদ এবং খুলনার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) নূরুল হাই মোহাম্মদ আনাছ অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ও সভাপতিত্বকারী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তারা প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতি অনুপ্রেরণামূলক ভাষণ প্রদান করেন।
প্রশিক্ষণার্থীরা এদিন নিজেদের হাতে তৈরি পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রির মাধ্যমে উদ্যোক্তা মেলার মাধ্যমে নিজেদের দক্ষতা তুলে ধরেন। মেলায় স্থানীয় ক্রেতা ও দর্শনার্থীরা অংশগ্রহণ করে প্রশিক্ষণার্থীদের পণ্যসম্ভার ক্রয় করেন। পাশাপাশি আয়োজন করা হয় পিঠা উৎসব, যেখানে স্থানীয় রান্নার নানান বৈচিত্র্যময় পিঠা পরিবেশিত হয়।
জাতীয় মহিলা সংস্থার কর্মকর্তারা বলেন, এই প্রশিক্ষণ ও অর্থিক সহায়তার মাধ্যমে নারীরা আরও আত্মনির্ভর ও সৃজনশীল হয়ে উঠবে। এটি শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয়, নারী ক্ষমতায়নের প্রতীকও বটে।
প্রশিক্ষণার্থীরা আনন্দের সঙ্গে জানান, তাদের হাতে চেক ও প্রশিক্ষণ সনদপত্র পাওয়ার মধ্য দিয়ে তারা নতুন উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন।
এই রকম সংবাদ আরো পেতে হলে এই লেখার উপরে ক্লিক করে আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেইজে লাইক দিয়ে সংযুক্ত থাকুন। সংবাদটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে এই পেইজের নীচে মন্তব্য করার জন্য ঘর পাবেন