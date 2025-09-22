খুলনার বাস্তুহারা কলোনিতে উচ্ছেদ অভিযানে রণক্ষেত্র, দুই মামলায় ৫ শতাধিক আসামি

মেহেদী হাসান, খুলনা | সেপ্টেম্বর ২৩, ২০২৫

খুলনা মহানগরীর মুজগুন্নি বাস্তুহারা কলোনিতে উচ্ছেদ অভিযানের সময় পুলিশের সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের ব্যাপক সংঘর্ষের ঘটনায় দুটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এ মামলায় নাম উল্লেখ করা হয়েছে ৬৯ জনকে, পাশাপাশি অজ্ঞাতনামা আরও ৪০০ থেকে ৫০০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

খালিশপুর থানার ওসি মীর আতাহার আলী সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) রাতেই মামলা দুটি দায়ের করা হয়।

জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ খুলনার উপ-সহকারী প্রকৌশলী মাকসুদুল হক বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করেন, যেখানে আসামি করা হয়েছে ৩২ জনকে। অপরদিকে, খালিশপুর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) কোটাল আজাদ বাদী হয়ে আরেকটি মামলা দায়ের করেছেন, যেখানে ৩৭ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

রোববার সকালে উচ্ছেদ অভিযানে গেলে এলাকাজুড়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। সকাল সাড়ে ৯টার দিকে বয়রা হাউজিং এস্টেটের সি ব্লক, বাস্তুহারা মুক্তিযোদ্ধা কলোনিতে গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের নেতৃত্বে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী অভিযান শুরু করে। এ সময় স্থানীয় বাসিন্দারা বিক্ষোভে রাস্তায় নেমে আসেন। তারা টায়ার জ্বালিয়ে, গাছের গুড়ি ফেলে সড়ক অবরোধ করেন।

এ অবস্থায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে পুলিশ লাঠিচার্জ শুরু করে। পাল্টা প্রতিরোধে বাসিন্দারা ইটপাটকেল নিক্ষেপ করেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ টিয়ারশেল ছোড়ে। এতে পুরো এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। সংঘর্ষে আহত হন অন্তত অর্ধশতাধিক মানুষ।

সংঘর্ষ চলাকালে উচ্ছেদ অভিযানে ব্যবহৃত একটি বুলডোজার ভাঙচুর করা হয়। এমনকি চালকের ওপরও হামলার অভিযোগ রয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, কোনো নোটিশ বা বিকল্প ব্যবস্থা ছাড়াই তাদের ঘরবাড়ি ভাঙতে এগিয়ে আসে প্রশাসন। কলোনির এক নারী অভিযোগ করে বলেন, “আমরা ঘর হারালে কোথায় যাব? আমাদের মাথার ওপর ছাদ না রেখে উচ্ছেদ করা মানে আমাদের মেরে ফেলা।”

আরেক মুক্তিযোদ্ধা পরিবার জানান, তারা তিন যুগ ধরে এখানে বসবাস করছেন। সন্তানদের পড়াশোনা থেকে শুরু করে সংসারের সবকিছুই এই জায়গার সঙ্গে জড়িয়ে। হঠাৎ করে উচ্ছেদ করলে তারা নিঃস্ব হয়ে পড়বেন।

অন্যদিকে পুলিশ দাবি করেছে, উচ্ছেদ অভিযান শুরু হওয়ার আগেই বাসিন্দারা তাদের ওপর হামলা চালায়। বাধ্য হয়েই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে টিয়ারশেল ও লাঠিচার্জ ব্যবহার করা হয়। পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় দায়ীদের চিহ্নিত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলেও জানানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ১৯৮৭ সালে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ লটারির মাধ্যমে এই জমি ৪২ জন প্লট মালিকের কাছে বরাদ্দ দেয়। কিন্তু দীর্ঘ ৩৫ বছরেও তারা জমি বুঝে পাননি। প্লট মালিকরা বহুদিন ধরে দখলমুক্ত করার দাবি জানিয়ে আসছিলেন। রবিবার সেই জমি বুঝিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে উচ্ছেদ অভিযান চালায় কর্তৃপক্ষ।

একদিকে তিন যুগ ধরে গড়ে ওঠা কলোনি—যেখানে রয়েছে শত শত পরিবারের স্বপ্ন, হাসি-কান্না আর বেঁচে থাকার গল্প। অন্যদিকে রয়েছেন জমির বৈধ মালিকরা, যারা এত বছরেও নিজেদের প্রাপ্য জমি পাননি। উচ্ছেদের এই ঘটনায় ফুটে উঠেছে বাংলাদেশের শহুরে জীবনের চিরন্তন দ্বন্দ্ব—অধিকার বনাম আশ্রয়।

খুলনা, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

খুলনায় দুর্গাপূজা উপলক্ষে কেসিসির অনুদান, ৭৪ মণ্ডপে চেক বিতরণ

আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা-২০২৫ উপলক্ষে খুলনা সিটি কর্পোরেশন (কেসিসি) এলাকার ৭৪টিবিস্তারিত

খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ক্লিনারের অক্সিজেন খোলা: মৃত্যু, বিক্ষোভ ও স্বচ্ছতার দাবি

খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে এসে প্রাণ হারালেন সাইফুলবিস্তারিত

খুলনা মেডিকেলে চাঞ্চল্যকর ঘটনা, দুদকের অভিযানে বেরিয়ে এলো দালাল-অব্যবস্থাপনার চিত্র

খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন ইউনিট-১-এর ৫ ও ৬ নম্বরবিস্তারিত

খুলনায় নারী উদ্যোক্তা বিকাশে প্রশিক্ষণ, ভাতা ও উদ্যোক্তা মেলার সমন্বয়ে উৎসব

তারুণ্যের উৎসব এবং নারীর ক্ষমতায়নের বার্তা নিয়ে খুলনায় অনুষ্ঠিত হলোবিস্তারিত

খুলনায় আবাসিক হোটেলে অসামাজিক কার্যক্রম, ২০ জন গ্রেপ্তার

খুলনা নগরীর বিভিন্ন আবাসিক হোটেলে অসামাজিক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েবিস্তারিত

খুলনায় উচ্ছেদ অভিযানে রক্তাক্ত সংঘর্ষ: দুই প্রজন্মের জীবনের টানাপোড়েন

খুলনা নগরীর মুজগুন্নি বাস্তুহারা কলোনিতে রোববার সকালটা ছিল অন্য দিনেরবিস্তারিত

খুলনায় বেওয়ারিস কুকুরের উপদ্রব: আতঙ্কে পথচারী ও শিক্ষার্থীরা

খুলনার সড়ক এখন শুধু যানজট ও দুর্ঘটনার শঙ্কায়ই ভুগছে না,বিস্তারিত

খুলনার চুকনগর বাজারে স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে দুই দোকানকে জরিমানা

খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার চুকনগর বাজারে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযানে সৌরভ হোটেলবিস্তারিত

খুলনায় অনুষ্ঠিত হলো ১২তম গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মেধাবৃত্তি পরীক্ষা

খুলনায় সম্পন্ন হয়েছে ১২তম গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মেধাবৃত্তি পরীক্ষা-২০২৫ ওবিস্তারিত

খুলনায় সড়ক অবরোধ করে পাট শ্রমিকদের বিক্ষোভ

কাঁচা পাট রফতানিতে নতুন শর্ত আরোপের প্রতিবাদে খুলনায় সড়ক অবরোধবিস্তারিত

খুলনা-সাতক্ষীরা ভঙ্গুর মহাসড়কে মাছ ছেড়ে প্রতীকী প্রতিবাদ

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের প্রধান যোগাযোগ লাইফ লাইন খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়ক এখন ভয়ংকরবিস্তারিত

খুলনায় আইকনিক কল্যাণ ভবন নির্মাণে ব্যবসায়ী-উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময়

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের খুলনা কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন জোড়াগেটস্থ নিজস্ব জায়গায়বিস্তারিত

খুলনায় বকুলের সহযোগিতায় মহসিন কলেজে ভর্তি রিকশাচালকের ছেলে রুমান

খুলনার রাজনীতিতে আলহাজ্ব রকিবুল ইসলাম বকুল এখন শুধু একটি নামবিস্তারিত

খুলনার ডুমুরিয়ায় পিকআপ-ইজিবাইক মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ৩, আহত ৫

খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার জিলেরডাঙ্গা এলাকায় পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে যাত্রীবাহী ইজিবাইকেরবিস্তারিত

খুলনায় জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের সমাপনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন

সাত দিনব্যাপী জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের কার্যক্রম শেষ হলো খুলনায়। রবিবারবিস্তারিত

খুলনায় ইয়াবাসহ দুই কারবারি আটক

খুলনা মহানগরীর সাচিবুনিয়া বিশ্বরোড থেকে এক হাজার ১৯৯ পিস ইয়াবাসহবিস্তারিত