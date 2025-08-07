খুলনা মেডিকেল থেকে পালালো আসামি, প্রিজন সেলের গাফিলতিতে চাঞ্চল্য

মেহেদী হাসান, খুলনা | আগস্ট ৭, ২০২৫

খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রিজন সেল থেকে পালিয়েছে মাদক মামলার এক আসামি—এই ঘটনা যেমন উদ্বেগজনক, তেমনি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গাফিলতির চিত্রও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) ভোর রাতে ঘটে যাওয়া এ ঘটনাটি এখন স্থানীয় পর্যায়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।

২০ পিস ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার হওয়া ইউসুফ (২৩) খালিশপুর থানার আলমনগর মোড়ের বাসিন্দা। বুধবার দুপুরে তাকে আটক করে পুলিশ। পরে রাতে বুকে ব্যথার অভিযোগ করলে, তাকে খুলনা মেডিকেলে ভর্তি করা হয়। পুলিশ জানায়, চিকিৎসকের পরামর্শে ইউসুফকে ভর্তি রেখে মেডিসিন ওয়ার্ড থেকে রাত ৯টার দিকে প্রিজন সেলে স্থানান্তর করা হয়। সেখানেই ঘটে বিপত্তি।

প্রিজন সেলে দায়িত্বে থাকা কনস্টেবলের গাফিলতিতে একটি তালা না লাগানোর সুযোগে ইউসুফ পালিয়ে যায়। পরে দেখা যায়, বাইরের প্রধান গেটের তালাও খোলা ছিল। ফলে পালিয়ে যাওয়া হয়ে ওঠে একরকম ‘সহজ’।

পুলিশ ও কারা প্রশাসন পরস্পরের দায়িত্বহীনতাকে দায়ী করে ঘটনাটিকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করলেও, ঘটনা বলছে—প্রিজন সেলের ভিতরে ও বাইরে দু’পক্ষেরই চরম গাফিলতি ছিল।

খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-কমিশনার (দক্ষিণ) মো. আবু তালেব স্বীকার করেছেন, এটি একাধিক পর্যায়ের অবহেলার ফলাফল। অপরদিকে, খুলনার জেল সুপারও জানিয়েছেন, তদন্তসাপেক্ষে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রশ্ন উঠছে—এটি কি নিছকই একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা, নাকি দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দীর্ঘদিনের কাঠামোগত দুর্বলতার প্রতিফলন? এর আগেও বিভিন্ন সময়ে আদালত প্রাঙ্গণ বা হাসপাতাল থেকে আসামি পালানোর ঘটনা ঘটেছে। প্রতিবারই তদন্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হলেও, দীর্ঘমেয়াদে কোনো পরিবর্তন বা জবাবদিহি দেখা যায় না।

একজন মাদক মামলার আসামির হাসপাতাল থেকে ‘সহজে’ পালিয়ে যাওয়া আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি জনআস্থার ওপর বড় ধাক্কা। এতে করে অপরাধীরা যেমন নতুন উৎসাহ পায়, তেমনি সাধারণ মানুষ আরও বেশি অনিরাপদ বোধ করে।

একটি সাধারণ ঘটনাও বড় ইঙ্গিত বহন করে—এই পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা তেমনই এক সতর্কবার্তা। এটি কেবল একটি আসামির পলায়ন নয়, বরং এটি প্রশাসনিক উদাসীনতা, নিরাপত্তা দুর্বলতা এবং জবাবদিহিহীনতার নগ্ন চিত্র।
প্রয়োজন শুধু তদন্ত নয়—প্রয়োজন কঠোর ব্যবস্থা, পুনর্মূল্যায়ন ও কাঠামোগত সংস্কার।

খুলনা মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

খুলনার ভিডিও নিয়ে শ্যামনগরে চিকিৎসকদের নামে অপপ্রচার

খুলনার একটি পুরোনো ভিডিও ব্যবহার করে সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলা স্বাস্থ্যবিস্তারিত

খুলনার তেরখাদায় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে পারভেজ মল্লিকের মতবিনিময়

খুলনার তেরখাদায় মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেছেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সিনিয়রবিস্তারিত

নির্বাচনে বড় চ্যালেঞ্জ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়া তথ্য ও এআই’র অপব্যবহার : সিইসি

নির্বাচন ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়া তথ্য ও এআই’র অপব্যবহার রোধেবিস্তারিত

আমরা রাতের আঁধারে কিছু করতে চাই না : সিইসি

প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেছেন,বিস্তারিত

খুলনায় ফেন্সিডিল ও ইয়াবাসহ ৩ মাদক কারবারি গ্রে*ফতার

খুলনা মহানগরীতে মাদকবিরোধী অভিযান জোরদার করেছে খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ (কেএমপি)।বিস্তারিত

খুলনা-পাইকগাছা সড়কের তালা উপ-শহরের বেহাল দশা, জনভোগান্তি চরমে

বিরামহীন বৃষ্টিতে খুলনা-পাইকগাছা প্রধান সড়কের তালা উপ-শহরের জেলেপাড়া এলাকায় বড়বিস্তারিত

খেলাধুলাই তরুণ সমাজকে বাঁচাতে পারে, মাঠে খেলে প্রমাণ দিলেন ইবাদুল হক রুবায়েদ

বর্তমান সময়ের তরুণ সমাজ এক কঠিন বাস্তবতার মধ্য দিয়ে এগোচ্ছে।বিস্তারিত

এলাকাবাসীর উদ্যোগে ময়ূরী নদীতে ভাসমান সেতু নির্মাণ

খুলনা নগরীর আরাফাত আবাসিক প্রকল্পের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া ময়ূরীবিস্তারিত

খুলনায় পুলিশের ৫৮তম টিআরসি ব্যাচের সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত

খুলনা পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারের প্যারেড গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হলো পুলিশের ৫৮তমবিস্তারিত

খুলনায় অস্ত্র-ইয়াবাসহ বিএনপি ও যুবদল নেতাসহ আটক-৪

খুলনায় দেশি-বিদেশি আগ্নেয়াস্ত্র, ধারালো অস্ত্র ও মাদকসহ নগরের ওয়ার্ড বিএনপিরবিস্তারিত

সন্ত্রাসবাদ ও চরমপন্থি প্রতিরোধে কমিউনিটি ও বিট পুলিশিং জোরদারের উপর খুলনায় কর্মশালা

সন্ত্রাসবাদ ও সহিংস চরমপন্থা প্রতিরোধে কমিউনিটি এবং বিট পুলিশিং ব্যবস্থাকেবিস্তারিত

খুলনায় রূপসা সেতু এলাকায় র‍্যাব-৬ এর অভিযানে ফেন্সিডিলসহ আটক ১

দেশব্যাপী মাদকবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে খুলনায় একটি বড় ধরনের চোরাচালানবিস্তারিত

আষাঢ়ের টানা বৃষ্টিতে খুলনা জলমগ্ন: দুর্ভোগে খেটে খাওয়া মানুষ, বিপন্ন সবুজ বনানী

আষাঢ় এসেছে তার চিরচেনা রূপে—কালো মেঘ, দমকা হাওয়া আর অবিরামবিস্তারিত

দুই ঘণ্টার বৃষ্টিতে তলিয়ে গেল খুলনার দুই-তৃতীয়াংশ, দুর্ভোগে নগরবাসী

মাত্র দুই ঘণ্টার টানা বর্ষণেই চরম দুর্ভোগে পড়েছেন খুলনা নগরবাসী।বিস্তারিত

খুলনার পাইকগাছার বাঁকা বাজারে ব্রিজ ও বাঁধ নির্মাণের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত

খুলনার পাইকগাছার বাঁকা বাজারে ঐতিহ্যবাহী কপোতাক্ষ নদীর তীরে টেকসই বাঁধবিস্তারিত

নির্বাচনের জন্য ঘেরাও করা লাগলে, এটা হবে দুর্ভাগ্যজনক : সালাহউদ্দিন

আগামী ডিসেম্বরে জাতীয় নির্বাচন দাবি করে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্যবিস্তারিত