খুলনা মেডিকেল থেকে পালালো আসামি, প্রিজন সেলের গাফিলতিতে চাঞ্চল্য
খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রিজন সেল থেকে পালিয়েছে মাদক মামলার এক আসামি—এই ঘটনা যেমন উদ্বেগজনক, তেমনি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গাফিলতির চিত্রও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) ভোর রাতে ঘটে যাওয়া এ ঘটনাটি এখন স্থানীয় পর্যায়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।
২০ পিস ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার হওয়া ইউসুফ (২৩) খালিশপুর থানার আলমনগর মোড়ের বাসিন্দা। বুধবার দুপুরে তাকে আটক করে পুলিশ। পরে রাতে বুকে ব্যথার অভিযোগ করলে, তাকে খুলনা মেডিকেলে ভর্তি করা হয়। পুলিশ জানায়, চিকিৎসকের পরামর্শে ইউসুফকে ভর্তি রেখে মেডিসিন ওয়ার্ড থেকে রাত ৯টার দিকে প্রিজন সেলে স্থানান্তর করা হয়। সেখানেই ঘটে বিপত্তি।
প্রিজন সেলে দায়িত্বে থাকা কনস্টেবলের গাফিলতিতে একটি তালা না লাগানোর সুযোগে ইউসুফ পালিয়ে যায়। পরে দেখা যায়, বাইরের প্রধান গেটের তালাও খোলা ছিল। ফলে পালিয়ে যাওয়া হয়ে ওঠে একরকম ‘সহজ’।
পুলিশ ও কারা প্রশাসন পরস্পরের দায়িত্বহীনতাকে দায়ী করে ঘটনাটিকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করলেও, ঘটনা বলছে—প্রিজন সেলের ভিতরে ও বাইরে দু’পক্ষেরই চরম গাফিলতি ছিল।
খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-কমিশনার (দক্ষিণ) মো. আবু তালেব স্বীকার করেছেন, এটি একাধিক পর্যায়ের অবহেলার ফলাফল। অপরদিকে, খুলনার জেল সুপারও জানিয়েছেন, তদন্তসাপেক্ষে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
প্রশ্ন উঠছে—এটি কি নিছকই একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা, নাকি দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দীর্ঘদিনের কাঠামোগত দুর্বলতার প্রতিফলন? এর আগেও বিভিন্ন সময়ে আদালত প্রাঙ্গণ বা হাসপাতাল থেকে আসামি পালানোর ঘটনা ঘটেছে। প্রতিবারই তদন্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হলেও, দীর্ঘমেয়াদে কোনো পরিবর্তন বা জবাবদিহি দেখা যায় না।
একজন মাদক মামলার আসামির হাসপাতাল থেকে ‘সহজে’ পালিয়ে যাওয়া আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি জনআস্থার ওপর বড় ধাক্কা। এতে করে অপরাধীরা যেমন নতুন উৎসাহ পায়, তেমনি সাধারণ মানুষ আরও বেশি অনিরাপদ বোধ করে।
একটি সাধারণ ঘটনাও বড় ইঙ্গিত বহন করে—এই পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা তেমনই এক সতর্কবার্তা। এটি কেবল একটি আসামির পলায়ন নয়, বরং এটি প্রশাসনিক উদাসীনতা, নিরাপত্তা দুর্বলতা এবং জবাবদিহিহীনতার নগ্ন চিত্র।
প্রয়োজন শুধু তদন্ত নয়—প্রয়োজন কঠোর ব্যবস্থা, পুনর্মূল্যায়ন ও কাঠামোগত সংস্কার।
