গাইবন্ধার গোবিন্দগঞ্জে পুলিশের বিশেষ অভিযানে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামিসহ ৫ জন আটক
গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি ২জন, তিনমাসের সাজাপ্রাপ্ত আসামি ২জন, ডেভিলহান্ট অপারেশন চালিয়ে আরো একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
এছাড়াও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে ভিন্ন সময় হারিয়ে যাওয়া এবং চুরি হওয়া দশটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছে পুলিশ।
গোবিন্দগঞ্জ থানা সূত্রে জানাগেছে, (২০শ আগস্ট) মঙ্গলবার দিবাগত রাতে গাইবান্ধা জেলা র্যাব ও গোবিন্দগঞ্জ থানাপুলিশের যৌথটিম গাজীপুর জেলা র্যাবের সহযোগিতায় গাজীপুর থেকে গোবিন্দগঞ্জ থানার হরিরামপুর ইউনিয়নের পারধুন্দিয়া গ্রামের হায়দার আলীর পুত্র খাজা মিয়া (৪৫) ও রাখাল বুরুজ ইউনিয়নের দরগাপাড়ার মজিবর রহমানের পুত্র মুজাহিদ (৩৫) কে নওগাঁ জেলায় অপহরণ করে হত্যা মামলায় যাবজ্জীবন সাজা প্রাপ্ত আসামিকে গ্রেফতার করে।
অপর দিকে পারিবারিক মামলায় তিন মাসের সাজা প্রাপ্ত দুই আসামী দরবস্ত ইউনিয়নের বিরাহিমপুর গ্রামের আহাম্মেদ আলীর পুত্র রাকিব হাসান (২৫) ও আব্দুল কাফি শেখের পুত্র লিঠু শেখ কে তাদের নিজ এলাকা থেকে গ্রেফতার করে থানাপুলিশ।
অপরদিকে, ডেভিল হান্ট অপারেশন চলিয়ে মহিমাগঞ্জ ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রাহেনুল ইসলাম (৫০) নামে একজনকে গ্রেফতার করে গোবিন্দগঞ্জ থানা পুলিশ। এছাড়াও ফোন হারানো জিডি মূলে বিভিন্ন সময় চুরি হওয়া এবং হারিয়ে যাওয়া ১০টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে ফোন মালিকদের হাতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়।
এসময় গোবিন্দগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ বুলবুল ইসলাম বলেন এই উপজেলার অপরাধ নির্মূলের লক্ষ্যে পুলিশ কাজ করে যাচ্ছে। আগামী দিনগুলোতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরো উন্নতি হবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন।
এই রকম সংবাদ আরো পেতে হলে এই লেখার উপরে ক্লিক করে আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেইজে লাইক দিয়ে সংযুক্ত থাকুন। সংবাদটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে এই পেইজের নীচে মন্তব্য করার জন্য ঘর পাবেন