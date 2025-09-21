গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ একজন আটক

আঃ খালেক মন্ডল, গোবিন্দগঞ্জ (গাইবান্ধা) | সেপ্টেম্বর ২১, ২০২৫

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে সেনাবাহিনীর অভিযানে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ বাবু মিয়া (৩০) নামে এক মাদক কারবারিকে আটক করেছে সেনাবাহিনী।

রবিবার (২১ সেপ্টেম্বর) রাত ২টার দিকে উপজেলার রাজাবিরাট দশলাল এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।

আটক মাদক কারবারি বাবু মিয়া একই উপজেলার শাখাহার ইউনিয়নের দশলাল গ্রামের বাসিন্দা হারুনুর রশীদের ছেলে।

অভিযান সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত ২টার দিকে গাইবান্ধা সেনা ক্যাম্পের মেজর এ কে এম জাবেদ হাসান জুয়েল এর নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একটি আভিযানিক দল গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার দশলাল এলাকায় মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে।

এ সময় মাদক কারবারি বাবু মিয়াকে আটক করে তাঁর বসতবাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ২ হাজার ৭ শত পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট, দু’টি দেশীয় অস্ত্র, মাদক বিক্রির নগদ ৯৯ হাজার ৮০ টাকা এবং মাদক বিক্রির কাজে ব্যবহৃত দু’টি স্মার্টফোন উদ্ধার করা হয়। অভিযান কালে গোবিন্দগঞ্জ থানা পুলিশের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। পরে আটক মাদক কারবারিকে গোবিন্দগঞ্জ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বুলবুল ইসলাম জানান, সেনাবাহিনীর অভিযানের সময় পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। আটক মাদক কারবারির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

