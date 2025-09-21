গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে অব. সশস্ত্র বাহিনী ঐক্য পরিষদের মতবিনিময় সভা

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে অব. সশস্ত্র বাহিনী ঐক্য পরিষদের মতবিনিময় সভা
গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনী ঐক্য পরিষদের উপজেলা কমিটির এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
(২১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সংগঠনের পৌরশহরের মাস্টারপাড়াস্থ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উক্ত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট আর্মি ক্যাম্পের মেজর এম. নাজমুল হায়দার নাহিদ পিএসসি।
উপজেলা অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনী ঐক্য পরিষদের সভাপতি সার্জেন্ট (অব.) আবু রায়হানের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাকের সঞ্চালনায় উক্ত মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন- ঘোড়াঘাট ক্যাম্পের এম.এফ.আর.ও সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার আমিনুর রমান, ওয়ারেন্ট অফিসার আব্দুল আলিম, সার্জেন্ট সুলতান মাহমুদ, জাহিদুল ইসলাম, সার্জেন্ট আসলাম, কর্পোরাল সৈয়দ আবু মোস্তান, সার্জেন্ট সাইফুল ইসলাম, সার্জেন্ট আকতার হোসেন, সার্জেন্ট হেলাল মিয়া প্রমুখ।
