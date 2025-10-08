গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে প্রায় ১৪ হাজার মূল দলিল বিনষ্ট করতে যাচ্ছে সরকার, দলিল সংগ্রহ করুন

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে প্রায় ১৪ হাজার মূল দলিল বিনষ্ট করতে যাচ্ছে সরকার, দলিল সংগ্রহ করুন
গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার প্রায় ১৪ হাজার জমির মালিকের বিভিন্ন শ্রেনীর মূল দলিল বিনষ্ট করার ঘোষনা দিয়ে নোটিশ ঝুলিয়ে দিয়েছে জেলা-উপজেলা সাব-রেজিষ্ট্রার কার্যালয়। এ নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে, ০১/০১/১৯৯৫থেকে ২০১৯ইং সাল পর্যন্ত দাবী বিহীন মূল দলিল সমূহ আগামী ১৬অক্টোবর বিনষ্ট করা হইবে।
এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ৫২ ধারা মূল ফিআদি আদান পূর্বক মূল দলিল সমূহ ১৫ অক্টোবর তারিখের মধ্যে ফেরৎ নেয়ার জন্য অনুরোধ করে নোটিশ জারি করা হয়েছে।
গোবিন্দগঞ্জ সাবরেজিস্ট্রার কার্যালয় সূত্রে জানাগেছে, উপজেলার বি়ভিন্ন এলাকার প্রায় ১৪ হাজার দলিলের ব্যাপারে এ সিদ্ধান্ত হয়েছে।
গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা সাবরেজিস্ট্রার সোলায়মান আলীর এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি আমাদের সময় প্রতিনিধিকে জানান, ঘোষনা কৃত দলিল গুলির বালাম বই এ রেজিস্ট্রার ভুক্ত হয়েছে, তার পরেও দলিলগুলি যেন বিনষ্টের পূর্বেই প্রকৃত মালিক গন সংগ্রহ করতে পারেন, সেই লক্ষে মাইকিং ও উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে নোটিশ জারি করা হয়েছে।
তবে দলিল, মহা মূল্যবান, তাই বিনষ্ট করার সময় সীমা, আরও বাড়ানোর দাবী জানিয়েছে সচেতন মহল।
এই রকম সংবাদ আরো পেতে হলে এই লেখার উপরে ক্লিক করে আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেইজে লাইক দিয়ে সংযুক্ত থাকুন। সংবাদটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে এই পেইজের নীচে মন্তব্য করার জন্য ঘর পাবেন