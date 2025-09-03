গাইবান্ধা গোবিন্দগঞ্জে নদীতে গোসল করতে গিয়ে নিখোঁজের ৫ ঘণ্টা পর ম*রদে*’হ উদ্ধার

আঃ খালেক মন্ডল, গাইবান্ধা | সেপ্টেম্বর ৩, ২০২৫

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে উপজেলার কাটাবাড়ী ইউনিয়নের ফকিরগঞ্জ নামক স্থানে করতোয়া নদীতে গোসল করতে গিয়ে নিখোঁজ স্কুল ছাত্র আপেলের মরদে’হ প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পর উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল।

৩ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় তার মরদে’হ নদীর চোরা বালি থেকে উদ্ধার হয়।

মৃত স্কুলছাত্র আপেল কাটাবাড়ী ইউনিয়নের বোগদহ কলোনি গ্রামের বিশিষ্ট কাঠ ব্যবসায়ী জাহাঙ্গীর আলমের পুত্র।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, প্রচন্ড তাপদাহ থেকে প্রশান্তি পেতে বন্ধুদের সাথে আপেল করতোয়া নদীতে গোসল করতে নেমে ডুব দেওয়ার পর থেকে তাকে দেখতে পায়নি তার অন্য বন্ধুরা।

তারা দিশেহারা হয়ে এদিক ওদিক অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরও তাকে দেখতে না পেয়ে চিৎকার শুরু করে, তাদের চিৎকারে আশপাশের লোকজন দৌঁড়ে আসে তারা নদীতে নেমে খোঁজ করতে থাকে।

অনেক খোঁজাখুজি করে না পেয়ে রংপুরের ডুবারী দলকে খবর দেয়া হলে তারা আধা ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে স্কুল ছাত্রের মরদেহ উদ্ধার করে।

ফায়ার সার্ভিস গোবিন্দগঞ্জ স্টেশনের টিম লিডার আতিকুর রহমান উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এ ঘটনায় এলাকায় শোকে’র ছায়া নেমে এসেছে।

গাইবান্ধা, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে সিটি জেনারেল হাসপাতালে সিলগালা

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে অভিযান চালিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ।বিস্তারিত

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে বাসের ধাক্কায়েক মহিলা নিহত, প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে মহাসড়ক পার হওয়ার সময় দ্রুতগতির যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায়বিস্তারিত

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে ট্রাক চাপায় এক বাইসাইকেল আরোহী নিহত

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার সাপমারা ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় চাল বোঝাই ট্রাকেরবিস্তারিত

গাইবন্ধার গোবিন্দগঞ্জে পুলিশের বিশেষ অভিযানে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামিসহ ৫ জন আটক

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি ২জন,বিস্তারিত

গাইবান্ধার তিস্তার ওপর নির্মিত ‘মওলানা ভাসানী সেতুর উদ্বোধন করলেন উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার পাঁচপীর বাজার-কুড়িগ্রামের চিলমারী উপজেলা সদর সড়কে তিস্তাবিস্তারিত

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে নজরুল হত্যা মামলার প্রধান আসামী গ্রেফতার

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার নাকাইহাট ইউনিয়নে আলোচিত বিকাশ ব্যবসায়ী ও জামায়াতবিস্তারিত

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে এক বিকাশ ব্যবসায়ীর গলাকাটা লাশ উদ্ধার

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে নাকাই ইউনিয়নের শীতল গ্রামে নজরুল ইসলাম নামে একবিস্তারিত

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে আন্তঃজেলা ইজিবাইক ছিনতাই চক্রের ২ সদস্য গ্রেফতার

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে আন্তঃজেলা ইজিবাইক ছিনতাই চক্রের ২সদস্য আটক করে বৃহস্পতিবারবিস্তারিত

গাইবান্ধার আব্দুর রশীদ সরকার: নন্দিত গণমানুষের নেতা

‎১৯৭৩ সাল। সদ্য স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ। মাত্র ২০ বছর বয়সেবিস্তারিত

গাইবান্ধার ফুলছড়িতে ব্রহ্মপুত্র নদীতে গোসলে নেমে যুবকের মৃত্যু

গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলায় ব্রহ্মপুত্র নদে গোসল করতে নেমে আল আমিনবিস্তারিত

সাঘাটা থানার ভিতরে সিজু হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে গাইবান্ধায় মানববন্ধন

সাঘাটা থানার ভেতরে সিজু মিয়া হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদেরবিস্তারিত

গাইবান্ধায় ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণের দাবীতে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি

গাইবান্ধা বাস টার্মিনাল আধুনিকীকরণ এবং পৌরসভার অদূরে ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণসহবিস্তারিত

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে আওয়ামী লীগের আইন বিষয়ক সম্পাদক এ্যাড. মিজান গ্রেফতার

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ চৌকি আদালতের সাবেক অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর (এপিপি) ওবিস্তারিত

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে সেনা অভিযানে হ্যাকার চক্রের মূল হোতা পলাশসহ ৪ জন গ্রেফতার

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে ফেসবুক আইডি ও বিকাশ/নগদ অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে আর্থিকবিস্তারিত

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে সেনা অভিযানে হ্যাকার চক্রের মূল হোতা পলাশসহ ৪ জন গ্রেফতার

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে ফেসবুক আইডি ও বিকাশ/নগদ অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে আর্থিকবিস্তারিত

সোহাগ হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িতদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে গাইবান্ধায় মানববন্ধন

ভাংরি ব্যবসায়ী পুরান ঢাকার লাল চাঁদ ওরফে সোহাগ হত্যাকাণ্ডের ঘটনারবিস্তারিত