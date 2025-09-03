গাইবান্ধা গোবিন্দগঞ্জে নদীতে গোসল করতে গিয়ে নিখোঁজের ৫ ঘণ্টা পর ম*রদে*’হ উদ্ধার
গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে উপজেলার কাটাবাড়ী ইউনিয়নের ফকিরগঞ্জ নামক স্থানে করতোয়া নদীতে গোসল করতে গিয়ে নিখোঁজ স্কুল ছাত্র আপেলের মরদে’হ প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পর উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল।
৩ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় তার মরদে’হ নদীর চোরা বালি থেকে উদ্ধার হয়।
মৃত স্কুলছাত্র আপেল কাটাবাড়ী ইউনিয়নের বোগদহ কলোনি গ্রামের বিশিষ্ট কাঠ ব্যবসায়ী জাহাঙ্গীর আলমের পুত্র।
এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, প্রচন্ড তাপদাহ থেকে প্রশান্তি পেতে বন্ধুদের সাথে আপেল করতোয়া নদীতে গোসল করতে নেমে ডুব দেওয়ার পর থেকে তাকে দেখতে পায়নি তার অন্য বন্ধুরা।
তারা দিশেহারা হয়ে এদিক ওদিক অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরও তাকে দেখতে না পেয়ে চিৎকার শুরু করে, তাদের চিৎকারে আশপাশের লোকজন দৌঁড়ে আসে তারা নদীতে নেমে খোঁজ করতে থাকে।
অনেক খোঁজাখুজি করে না পেয়ে রংপুরের ডুবারী দলকে খবর দেয়া হলে তারা আধা ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে স্কুল ছাত্রের মরদেহ উদ্ধার করে।
ফায়ার সার্ভিস গোবিন্দগঞ্জ স্টেশনের টিম লিডার আতিকুর রহমান উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
এ ঘটনায় এলাকায় শোকে’র ছায়া নেমে এসেছে।
