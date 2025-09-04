গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে

গাছ থেকে ভাইরাস বিক্রি করে সংসার চলে শত শত পরিবারের!

নাহিদ পারভেজ জনি, মুকসুদপুর (গোপালগঞ্জ) | সেপ্টেম্বর ৪, ২০২৫

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর উপজেলা রেইনট্রি গাছের ভাইরাস পোকা বিক্রি করে চলছে শত শত পরিবারের সংসার। এ ভাইরাস বিক্রি লাভবান হওয়ায় নিজ পেশা ছেড়ে ভাইরাস বিক্রি পেশার যুক্ত হচ্ছেন।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে- উপজেলার ভারড়াশুর, মোচনা,পশারগাতী ইউনিয়নে এই রেইনট্রি গাছের ভাইরাস পোকার সংগ্রহ চলছে। আবার অনেকে রাস্তার পাশে গাছের বাগান ক্রয় করে রেখেছেন ভাইরাস সংগ্রহের জন্য। প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই ভাইরাস পোকা সংগ্রহের কাজ।

সরেজমিন গিয়ে দেখা যায়- উপজেলার ভাবড়াশুর ইউনিয়নের কয়েকজন যুবক ইঞ্জিন চালিত ভ্যানগাড়ী সাথে নিয়ে উজানী থেকে আসা রাজন মিয়া রেইনট্রি গাছের ভাইরাস পোকার ডাল সংগ্রহ করে বাড়ী ফিরছে। এ পেশার সাথে জড়িয়ে পড়েছেন উজানী ভাবড়াশুর মোচনা ইউনিয়নের প্রায় শতাধিক যুবক। প্রথমে বাড়ী থেকে বের হয়ে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের গ্রামগুলোতো গিয়ে রেইনট্রি কাছের সাদা বর্ণের ভেতর লালচে রঙের ভাইরাসযুক্ত ডালের সন্ধান করেন। পরে যে গাছের ডালগুলোতে সংক্রমিত বেশী, সেই ডাল গুলো দর-দামের মাধ্যমে গাছের মালিকের সাথে দাম ঠিক করে নেয়া হয়। পরে গাছ থেকে ডাল কেটে নারী শ্রমিকদের দিয়ে ভাইরাস ছাড়ানো হয়। ভাইরাস বিক্রির উপযোগী হলে বস্তায় করে স্থানীয় উপজেলা কলিগ্রাম ও গোপালগঞ্জ সদরে সহ কয়েকটি বাজারের আড়ৎতে প্রতি কেজি ৩৫০ টাকা থেকে ৪৫০ টাকায় বিক্রি হয়।

ভাইরাস বিক্রির ব্যবসার সাথে জড়িত হাসান,কামালের সাথে আলাপকালে তারা জানান- উপজেলা বিভিন্ন গ্রাম থেকে শিশু (রেইনট্রি) গাছ দেখে আসি। যেসব গাছে ভাইরাস হয়েছে সেগুলো থেকে তিন থেকে চার জন শ্রমিক নিয়ে সংক্রমিত ডাল কেটে ভ্যানে করে বাড়িতে এনে ভাইরাস ছাড়িয়ে বিক্রির জন্য বাজারে নিয়ে যাই। কয়েক বছর আগে এই ভাইরাসের দাম বেশি ছিলো। কিন্তু এখন দাম কমে গেছে।

ভাইরাস ক্রয়ের আড়ৎদার গোপালগঞ্জ সদরের সোহেল শেখ মুঠোফোনে জানান- গাছ থেকে সংগ্রহকারীদের কাছ থেকে কিনে আমরা অন্য জায়গায় বিক্রি করি। এগুলো ৩৫০ থেকে ৫০০ টাকা প্রতিকেজি দরে কিনে ৫৫০ টাকা দরে বিক্রি করি। ভাইরাস কী কাজে ব্যবহার হয় এমন প্রশ্নে আড়ৎদার সোহেল শেখ জানায় আমরাও সঠিক জানি না। তবে লোকমুখে শুনেছি এটা দিয়ে আসবাবপত্রে রং করার কাজে উন্নতমানের আঠা বা গালা তৈরি করা হয়ে থাকে।

ভাবড়াশুর গ্রামের সেন্টু মৃধা সহ গ্রামের কয়েকজন জানান- দিন দিন এই ভাইরাস সংগ্রহের কাজে লোক ঝুঁকছে বেশি।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে- গোটা উপজেলার শতশত নারী,পুরুষ এই পেশায় জড়িত হয়ে পড়েছে। বেকার যুবকরাও এ ভাইরাসের ব্যবসা শুরু করেছে। উপজেলার গায়েন্দা বাজারে অস্থায়ী একটি দোকান ভাড়া করে কয়েক জন পুরুষ ছুরির সাহায্যে ডাল থেকে ভাইরাস পোকা আলাদা করছে।

তারা বলেন-এইগুলো আলাদা করে পাইকারী ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করি। এভাবে এক সপ্তাহ পর পর বিক্রি করে থাকি। প্রথমে এই ভাইরাস পোকার দাম ছিল ১০০০ টাকা কেজি। এখন দাম কমে গেছে।

এ বিষয়ে উপজেলা কৃষি অফিসার মোঃ বাহাউদ্দীন সেক জানান- মানুষেরা যেটিকে ভাইরাস বলছে সেটি মূলত ভাইরাস নয়, এটি হলো গাছের লাক্ষা পোকা। এটি বিভিন্ন গাছে হয়ে থাকে। বর্তমানে রেইনট্রি গাছে বেশি দেখা যায়। এটি গাছ থেকে ছাড়িয়ে অনেকে বিক্রি করছেন।

কৃষি ও অর্থনীতি, গ্যালারি, গোপালগঞ্জ, গসিপ, অন্যরকম সংবাদ, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

কীটনাশক ব্যবহারে সাধারণ ভুল ও এর প্রভাব: কৃষি বিপ্লবের সামনে বড় বাধা

বর্তমান যুগে কৃষিতে কীটনাশকের গুরুত্ব অপরিসীম। কীটনাশক ব্যবহার না করলেবিস্তারিত

দু’দেশের পাল্টাপাল্টি নিষেধাজ্ঞায় বাণিজ্য কমেছে বেনাপোল বন্দরে, সংকটে ব্যবসায়ীরা

বাংলাদেশ ও ভারত দু’দেশের মধ্যে পাল্টাপাল্টি বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞার কারণে দেশেরবিস্তারিত

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় আখ চাষে আব্দুল মান্নানের ভাগ্যবদল

লালমনিরহাটে আখ চাষে দিন দিন আগ্রহ বাড়ছে কৃষকদের। বাজারে চাহিদাবিস্তারিত

প্রধানমন্ত্রী নয়, গর্ভনর ও ডেপুটি গর্ভনরকে নিয়োগ দেবেন রাষ্ট্রপতি

দেড় দশকের ব্যাংক লুটপাটের পেছনে রাজনৈতিক চাপ ও ক্ষমতার কাছেবিস্তারিত

যশোরের শার্শায় আলু চাষে উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত

যশোরের শার্শায় নেদারল্যান্ডস এর বিশ্ব বিক্ষাত আলুর বীজ কোম্পানী ড্যানিসপোবিস্তারিত

ভারতীয় পেঁয়াজ বাজারে ঢুকতেই কমতে শুরু করেছে দাম

সাতক্ষীরার ভোমরা স্থলবন্দরটি দীর্ঘ চার মাস ২০ দিন বন্ধ থাকারবিস্তারিত

সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে: প্রধান উপদেষ্টা

সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের বিপুল সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আমরা তা এখনোবিস্তারিত

খাগড়াছড়ির রামগড়ে গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের উদ্যোগে কৃষককে ধানের চারা রোপনে সহায়তা

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার রামগড় উপজেলায় প্রত্যন্ত এলাকায় ইউনাইটেড পিলস ডেমোক্রেটিকবিস্তারিত

টাকা ছাপিয়ে অর্থনীতি চালানো সম্ভব নয়: আমীর খসরু

ঋণ বা টাকা ছাপিয়ে অর্থনীতি চালানো সম্ভব নয় বলে মন্তব্যবিস্তারিত

১২ দিনে দেশে এসেছে এক বিলিয়ন ডলারের বেশি রেমিট্যান্স

চলতি আগস্ট মাসের ১২ দিনে (১ থেকে ১২ আগস্ট) একবিস্তারিত

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে পলিনেট হাউজে টমেটোর আবাদ করে লাভবান কৃষক শহীদুল্লাহ

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে পলিনেট হাউজে গ্রাফটিং পদ্ধতিতে টমেটোর চাষ করে লাভবানবিস্তারিত

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে বিজলী টুয়েন্টি টুয়েন্টি জাতের মরিচ চাষে কৃষকের সাফল্য

খেলার জগতে জনপ্রিয় টুয়েন্টি টুয়েন্টি ক্রিকেট খেলার মত স্বল্প সময়েবিস্তারিত

অন্তর্বর্তী সরকারের এক বছর : ঘুরে দাঁড়িয়েছে রিজার্ভ, কমেছে মূল্যস্ফীতি

ড. মুহাম্মদ ইউনূস নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর অন্যতমবিস্তারিত

নেত্রকোনার দুর্গাপুরে কেঁচো সার উৎপাদন করে নারীদের ভাগ্য বদল

নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলার একটি ছোট গ্রাম মাকরাইল। এক সময় এইবিস্তারিত

ভারতের ওপর শুল্ক দ্বিগুণ যুক্তরাষ্ট্রের, বিরাট সম্ভাবনা বাংলাদেশের

রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল আমদানি অব্যাহত রাখার ‘শাস্তি’ হিসেবে ভারতেরবিস্তারিত

হালাল পণ্য উৎপাদনে বিশেষ সহায়তা দিচ্ছে সরকার : আশিক চৌধুরী

সরকার হালাল পণ্য উৎপাদনের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলছেবিস্তারিত