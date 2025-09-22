গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে ঝুঁকিপূর্ণ সরু ব্রিজ এখন গলার কাঁটা
গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে কমলাপুর-বরইতলার সড়কের বনগ্রাম নদের উপর প্রায় ৪৬ বছরের পুরানো আরসিসি ব্রিজটি এখন জনসাধারনের গলার কাঁটা হয়েছে দাড়িয়েছে। প্রতিদিন প্রায় ৫০ হাজার লোক পার হচ্ছেন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে।
পাশেই একই নদের উপর প্রায় ৪ কোটি টাকা ব্যায়ে দুটি গার্ডার ব্রিজ নির্মান হয়েছে সেখানে চলাচল করে ইঞ্জিন চালিত ভ্যান আর ৫০ হাজার লোকের যাতায়াতের আরসিসি সরু ব্রিজটি দিকেও নজর নেই কর্তৃপক্ষের।
এদিকে নিত্যদিনের দুর্ভোগ লেগেই আছে। জনবহুল এলাকায় নির্মিত সরু ব্রিজটি দীর্ঘদিন ধরে ঝুঁঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকায় লোকজনসহ যানবাহন চলাচলে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছে। বিশেষ করে রোগীবাহী যানবাহন নিয়ে পড়তে হয় চরম দুর্ভোগে।
এ অবস্থায় মাঝে মাঝে মেরামত করে কোনোভাবে সচল রাখা হচ্ছে সরু ব্রিজটি। দিন দিন ভারী যানবাহন চলাচল বৃদ্ধি পেলেও ব্রিজটির সংস্কার হয়নি। ব্রিজটির পাশে কর্তৃপক্ষের ঝুকিপূর্ণ সাইনবোর্ড থাকলেও সংস্কার বা প্রশস্ত করণের উদ্দ্যেগ গ্রহন করা হয়নি বলে স্থানীয়রা জানায়।
ব্রিজটিতে কয়েকবার জোড়াতালি দিয়ে মেরামত করা হলেও সপ্তাহ না যেতেই আবার আগের অবস্থায় রুপ নেয়। এছাড়া আরসিসি ব্রিজটি সরু হওয়ায় চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয় পণ্যবাহী গাড়িগুলোর। তাই উৎপাদিত কৃষিপণ্য বাজারজাতসহ এলাকার ব্যবসাবাণিজ্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে সেতুটির কারণে।
এমনিতেই প্রতিদিন যানজট লেগেই থাকে ব্রিজটির দুইপাশের আধা কিলোমিটার সড়কজুড়ে। এ কারণে প্রতিনিয়ত ভোগান্তিতে পড়তে হয় আশপাশের লক্ষাধিক মানুষের।
সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায় এক পাশের গাড়ি থামিয়ে অন্য পাশের গাড়ি চলাচল করতে হয়। ব্রিজটি এক পাশে একটি বাস বা পিকআপ উঠলে, অপরদিক থেকে একটি অটোগাড়ী পার হতে পারে না। অনেক সময় একদিক থেকে একটা পিকআপ অন্যদিকে একটা ইজিবাইক উঠলে বন্ধ হয়ে যায় ব্রিজ দিয়ে চলাচল। এতে তৈরি হয় দীর্ঘ যানজটের। অপেক্ষা করতে হয় ঘন্টার পর ঘন্টা। এলাকাবাসীর দাবি একটি আধুনিক সেতু নির্মাণ হোক এ নদের উপর।
জানাগেছে, গোপালগঞ্জ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় ১৯৮১ সালে এ ব্রিজটি নির্মান করা হয়। এ সরু ব্রিজ দিয়ে প্রায় ৮/১০ টি উপজেলার বাইপাস সড়ক হিসাবে ব্যবহারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই এলাকার হাজার হাজার মানুষের গলার কাঁটা এখন এ সরু আরসিসি ব্রিজটি
বনগ্রাম বাজারের ব্যবসায়ী আলমগীর হোসেন জানান, ব্রিজটি দিয়ে প্রতিদিন মুকসুদপুর সদরে যাতায়াত করি। সরু ব্রিজটির কারণে প্রতিনিয়ত যানজট লেগে থাকে। ব্রিজটি ইতিপূর্বে কয়েকবার সংস্কার করা হলেও এখন প্রয়োজন নতুন আরেকটি প্রশস্ত সেতুর।
আইকদিয়া গ্রামের জাহিদুল ইসলাম মিন্টু বলেন মুকসুদপুর কলেজ, কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাত্রায়তের মাধ্যম এ সরু ব্রিজ। প্রতিদিন যানজটের কবলে পড়তে হয়।
বনগ্রামের সাইফুল ইসলাম সুমন বলেন দ্রুত ব্রিজটি সস্কার না করা হলে ঘটতে পারে দুর্ঘটনা বন্ধ হতে পারে কয়েকটি উপজেলা যোগাযোগ ব্যবস্থা তাই দ্রুত ব্রিজটি নির্মানের দাবি জানাচ্ছি।
গোপালগঞ্জ উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী অনুজ কুমার দে বলেন, সরু ব্রিজটি নির্মানে নতুন করে কোন প্রকল্প গ্রহন করা হয়নি। এখন ব্রিজটি নতুনভাবে নির্মাণ করার জন্য প্রস্তাব পাঠানো হবে। অনুমোদন পেলে নির্মান কাজ শুরু হবে।
এই রকম সংবাদ আরো পেতে হলে এই লেখার উপরে ক্লিক করে আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেইজে লাইক দিয়ে সংযুক্ত থাকুন। সংবাদটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে এই পেইজের নীচে মন্তব্য করার জন্য ঘর পাবেন