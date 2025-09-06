গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মাঝে কোরআন বিতরণ

নাহিদ পারভেজ জনি, মুকসুদপুর (গোপালগঞ্জ) | সেপ্টেম্বর ৬, ২০২৫

ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর রিপোর্টার্স ইউনিটির উদ্যেগে মাদরাসার শিক্ষার্থীদের মাঝে পবিত্র কোরআন শরিফ বিতরণ করা হয়েছে।

শবিবার দুপুরে মুকসুদপুর উপজেলার ৪টি হাফেজিয়া মাদ্রাসার এতিম শিক্ষার্থীদের মাঝে কোরআন শরীফ বিতরণ করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মুকসুদপুর রিপোর্টার্স ইউনিটি সভাপতি মোঃ তারিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক নাহিদ পারভেজ জনি, সহ-সভাপতি মেহের মামুন, সাংবাদিক বাদশা মিয়া, খালিদুজ্জামান টনি, মোঃ হাসান শেখ, নাজমুল হাসান রাজ, মামুন ইসলাম প্রমুখ।

