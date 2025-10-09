গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে ট্রেনে কাটা পড়ে বৃদ্ধার মৃত্যু

নাহিদ পারভেজ জনি , মুকসুদপুর (গোপালগঞ্জ) | অক্টোবর ৯, ২০২৫

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর উপজেলার রেলস্টেশনে ট্রেনে কাটা পড়ে অজ্ঞাত (৭০) এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) সন্ধ্যা ৬ টার দিকে ঢাকা-খুলনা রেল সড়কের মুকসুদপুর রেলস্টেশনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মৃত বৃদ্ধার নাম পরিচয় জানা যায়নি।

মুকসুদপুর থানার পুলিশের এসআই মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, খুলনা থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী রুপসী বাংলা এক্সপ্রেস ট্রেনটি মুকসুদপুর রেলস্টেশনের ৫০ গজ দুরে স্টেশন অতিক্রম করার সময় ওই বৃদ্ধা ট্রেনে কাটা পড়ে। এতে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। তার পরিচয় এখনো শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

রাত ৮ টার দিকে তার মরদেহ উদ্ধার করে মুকসুদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে গোপালগঞ্জে মর্গে পাঠানো হবে।

