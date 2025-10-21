গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার
গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর পৌরসভায় সুজন মোল্লা (২২) নামে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার গোলাবাড়িয়া গ্রাম থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়। সুজন মোল্লা ওই গ্রামের মৃত দেলোয়ার মোল্লার ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিনের মত রাতে ঘরে ঘুমাতে যায় সুজন। পরে কোন সাড়াশব্দ না পাওয়া পরিবারের লোকজন, দুপুরে দিকে তার ঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে গলায় ফাঁস দেওয়া ঝুলন্ত মরদেহ দেখতে পায়। পরে মুকসুদপুর থানা পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে।
মুকসুদপুর থানা অফিসার ইনচার্জ মোস্তফা কামাল ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হবে।
