গোপালগঞ্জে মুকসুদপুরে বিএনপির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

নাহিদ পারভেজ জনি, মুকসুদপুর (গোপালগঞ্জ) | সেপ্টেম্বর ৩, ২০২৫

বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক সেলিমুজ্জামান সেলিম বলেছেন কোন্দল ভুলে আগামী ফেব্রুয়ারীর জাতীয় নির্বাচনের জন্য মাঠে কাজ শুরু করেন।

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) বিকালে গোপালগঞ্জে মুকসুদপুর উপজেলার কলেজ মোড়ে বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি বক্তব্য এ কথা বলেন।

নেতা কর্মীদের উদ্দেশ্য তিনি আরো বলেন বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এই দিন থেকে সকলের শপথ হোক নিজেদের ভেদাভেদ ভুলে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য কাজ করা।

উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুস সালাম খানের সভাপতিত্বে ও উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক তরিকুল ইসলাম রাজুর সঞ্চালনায় উপস্থিত ছিলেন

উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মিজানুর রহমান লিপু, সাবেক পৌর মেয়র সাজ্জাদ করিম মন্টু, পৌর বিএনপির সভাপতি আবুল বাশার টুলটু বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান মিন্টু, যুবদলের কেন্দীয় কমিটির সাবেক সহ সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক মাহমুদুল হাসান বাপ্পী, উপজেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক আব্দুল কাইয়ুম শরীফ, উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আসাদ শিকদার, সদস্য সচিব মাহফুজ হাসান, যুগ্ম আহ্বায়ক কামরুজ্জামান স্বপন, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মেহেদী হাসান বিপ্লব, উপজেলা ছাত্রদলের সভাপতি হাবিবুর রহমান রইন, পৌর ছাত্রদলের সভাপতি আশিক মুন্সীসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

