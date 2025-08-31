চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌথ বাহিনী মোতায়েন

আওয়ার নিউজ ডেস্ক | আগস্ট ৩১, ২০২৫

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের সংঘর্ষের ঘটনায় যৌথ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।রোববার (৩১ আগস্ট) বিকেল পৌনে ৪টার দিকে ঘটনাস্থলে আসেন পুলিশ, র‌্যাব ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা।

এর আগে, বিকেল ৩টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ নম্বর গেট বাজারের পূর্ব সীমা থেকে পূর্বদিকে রেলগেট পর্যন্ত রাস্তার উভয় পাশে ১৪৪ ধারা জারি করেন হাটহাজারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মুমিন।

তবে যৌথ বাহিনী আসতে দেরি হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের শিক্ষার্থী মিলন হোসেন সরকার বলেন, আজ সকাল থেকেই স্থানীয় বাসিন্দারা আমাদের ওপর হামলা চালান। বাসায় বাসায় আক্রমণ করে। পরে দুপুর ১২টার দিকে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে সমাঝোতা করতে গেলে প্রক্টর ও উপউপাচার্য প্রশাসন আহত হন। শিক্ষার্থীদের পাশে কোনো আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ছিল না। তারা ৪টার দিকে এসেছে। তারা যদি আরও আগে আসতো, তাহলে অনেক শিক্ষার্থী আহত হতো না। এর দায় সরকারকে নিতে হবে।

এর আগে, দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে সমোঝোতা করতে যায় উপউপাচার্য (অ্যাকাডেমিক) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শামীম উদ্দিন, উপউপাচার্য প্রশাসন অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দিন, প্রক্টর অধ্যাপক ড. তানভীর মোহাম্মদ হায়দার আরিফ। ওই সময়ই শিক্ষার্থীদের ওপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকেন স্থানীয় লোকজন এবং উভয় পক্ষই সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় দেড় শতাধিক শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। গুরুতর আহত হয়েছেন প্রায় ৩০ শিক্ষার্থী।

শিক্ষা ও ক্যাম্পাস, চট্টগ্রাম, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

প্রাথমিকে ২১৬৯ প্রধান শিক্ষক নিয়োগ

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য একটি বিজ্ঞপ্তিবিস্তারিত

নওগাঁয় নিয়মনীতি উপেক্ষা করে স্কুল ব্লিডিং এ প্রাইভেট পড়াচ্ছেন শিক্ষক! অভিযোগ এলাকাবাসীর

শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে সরকার ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় স্পষ্টভাবেবিস্তারিত

শিক্ষার্থীদের রিটেক সমস্যা সমাধানে গাফিলতির অভিযোগ যবিপ্রবি প্রশাসনের বিরুদ্ধে

রিটেক পদ্ধতি, বর্ষ উন্নয়ন ও পরীক্ষার ফলাফল সমস্যা সমাধানে গাফিলতিরবিস্তারিত

তিন দাবিতে শাহবাগে ‘ব্লকেড অব ইঞ্জিনিয়ার্স

তিন দাবিতে ক্লাস পরীক্ষা বর্জন কর্মসূচির পর এবার শাহবাগ অবরোধবিস্তারিত

ডাকসু নির্বাচনে চূড়ান্ত প্রার্থী ৪৭১ জন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকাবিস্তারিত

২০২৬ সালের এসএসসি পরীক্ষার সিলেবাস নিয়ে নতুন সিদ্ধান্ত

২০২৬ সালের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা নিয়মিত এবং অনিয়মিত শিক্ষার্থীদেরবিস্তারিত

ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র শিক্ষক পেশাজীবীদের ৭ দফা দাবিতে সাতক্ষীরায় মানববন্ধন

বাংলাদেশ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র শিক্ষক পেশাজীবী সংগ্রাম পরিষদের ৭ দফাবিস্তারিত

পঞ্চগড়ে উচ্চ মাধ্যমিক বিএম ও কারিগরি কলেজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে মানববন্ধন

পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া উপজেলার শালবাহান উচ্চ মাধ্যমিক বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ও কারিগরিবিস্তারিত

দুই দাবিতে উপাচার্যের রুমের সামনে ‘ব্রেক দ্য সাইলেন্স’ কর্মসূচি জবি শিক্ষার্থীরা

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কক্ষের  সামনে সম্পূরক বৃত্তি কার্যকর এবং জকসুবিস্তারিত

যবিপ্রবি উপাচার্যের বিরুদ্ধে শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রমোশন আটকে রাখার অভিযোগ

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (যবিপ্রবি) শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আপগ্রেডেশন-প্রমোশনবিস্তারিত

নেতকোনার মদনে সরকারি শিক্ষক হলেন উপজেলা বিএনপির ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক

নেত্রকোনার মদন উপজেলা কমিটির ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক পদ পেয়েছেন সরকারিবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে সংবর্ধনা পেলো ৪ শতাধিক মেধাবী শিক্ষার্থী

বগুড়ার শিবগঞ্জ এসো দেশের কথা বলি ফাউন্ডেশন, শিবগঞ্জ শিক্ষার্থী কল্যাণবিস্তারিত

পার্বত্যাঞ্চল রাঙামাটিতে শিক্ষক সংকটে ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম

সংকট ও নানা সমস্যায় জর্জরিত পার্বত্য জেলা রাঙামাটির শিক্ষাব্যবস্থা। শিক্ষকবিস্তারিত

২০২৬ সালের এইচএসসি পরীক্ষা মে-জুনে, হবে পূর্ণ সিলেবাস-নম্বরে

২০২৬ সালের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যসূচি ও পূর্ণবিস্তারিত

এক মাস মৃ*ত্যুর সঙ্গে লড়ে হার মানলো মাইলস্টোন শিক্ষার্থী তাসনিয়া

উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমানবাহিনীর প্রশিক্ষণ যুদ্ধবিমান বিধ্বস্তের ঘটনায়বিস্তারিত

ডাকসু নির্বাচনে নারীদের ভোটদানে নিরুৎসাহিত করার অপচেষ্টা চলছে : অভিযোগ আব্দুল কাদেরের

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে নারী শিক্ষার্থীদের ভোটদানেবিস্তারিত