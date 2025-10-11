চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা পারুল বালা সাহার পরলোকগমন

সুজন দাস, চাঁদপুর | অক্টোবর ১১, ২০২৫

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ বালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দীর্ঘদিনের শিক্ষকতা জীবনের মাধ্যমে অগণিত শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের হৃদয়ে অমলিন স্থান করে নেওয়া সহকারী শিক্ষিকা পারুল বালা সাহা (৬৯)।

তিনি শনিবার (১১ অক্টোবর) সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে ঢাকার ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে হাজীগঞ্জসহ সমগ্র শিক্ষাঙ্গনে নেমে আসে শোকের ছায়া।

পারুল বালা সাহা ছিলেন হাজীগঞ্জের এক সুপরিচিত শিক্ষিকা ও সমাজসেবী নারী। হাজীগঞ্জ ৫ নং ওয়ার্ডের মকিমাবাদ গ্ৰামের সাবেক কাউন্সিলর ফটিক কুমার সাহা বাড়ি গৃহবধূ। দীর্ঘ শিক্ষাকতা জীবনে তিনি শিক্ষা, শৃঙ্খলা ও মানবিকতার প্রতীক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

সহকর্মী ও শিক্ষার্থীরা তাঁকে ভালোবাসতেন একজন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক হিসেবে। শিক্ষার্থীদের প্রতি তাঁর আন্তরিকতা ও যতœ আজও সকলের মনে গভীরভাবে দাগ কেটে আছে।

পারুল বালা সাহার স্বামী প্রয়াত নারায়ণ চন্দ্র সাহাও সমাজে সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই ছেলে সন্তান, আত্মীয়স্বজন ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হাজীগঞ্জের একজন সুপরিচিত ব্যবসায়ী, আর কনিষ্ঠ পুত্র অভিজিৎ সাহা বর্তমানে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

তাঁর মৃত্যুতে হাজীগঞ্জে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। শোক প্রকাশ করেছেন- বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের হাজীগঞ্জ উপজেলা সভাপতি রোটা রুহিদাস বনিক ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক প্রান কৃষ্ণ সাহা মনা এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, হাজীগঞ্জ চিলড্রেন একাডেমির শিক্ষক মÐলী, হাজীগঞ্জ পৌর মহাশ্মশান কমিটির সভাপতি অপন কুমার সাহা ও সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ কুমার সাহা, সাবেক পৌর কাউন্সিলর নুরুন্নবী সুমন তপাদার, ৫নং ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর লিটন কুমার সাহা রিটন, ৪নং ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর আলম ব্যাপারী এবং ৫নং ওয়ার্ড মকিমাবাদ এলাকার সাবেক কাউন্সিলর ফটিক কুমার সাহা।

সনাতন ধর্মাবলম্বী এক গৃহিণী ও শিক্ষিকা হিসেবে পারুল বালা সাহা তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন পরিবার, সমাজ ও শিক্ষার্থীদের কল্যাণে। তিনি ছিলেন সদালাপী, সহানুভূতিশীল একজন মানুষ, যিনি সবার প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন তাঁর বিনয় ও স্নেহময় ব্যবহারে।

তাঁর দেহ সৎকার সম্পন্ন হয়েছে হাজীগঞ্জ পৌর মহাশ্মশানে বিকালে ৫টার। সৎকার অনুষ্ঠানে আত্মীয়স্বজন, সহকর্মী, শিক্ষার্থী, পূজা উদযাপন পরিষদের নেতা এবং এলাকার অসংখ্য মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

পারুল বালা সাহার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সবাই বলেছেন—
“আমরা এক অসাধারণ মানুষকে হারালাম- যিনি ছিলেন জ্ঞান, ভালোবাসা ও মানবিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও মমতা চিরকাল আমাদের হৃদয়ে বেঁচে থাকবে।”

আমরা তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই।

চাঁদপুর, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ প্রেসক্লাবের নবগঠিত কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত

চাঁদপুর হাজীগঞ্জ প্রেসক্লাবের ২০২৫-২৬ সেশনের নবগঠিত কার্য্যকারী কমিটির ১ম সভাবিস্তারিত

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ থানার ওসির সাথে প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের সৌজন্য সাক্ষাৎকার

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ মহিউদ্দিন ফারুকের সাথেবিস্তারিত

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ বাজারে প্রবেশের তিন পথে ময়লার স্তুপে জীবন অতিষ্ঠ! জনদুর্ভোগ চরমে

চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ বাজারে প্রবেশের প্রধান তিনটি মহাসড়কপথে ময়লার স্তুপবিস্তারিত

চাঁদপুর শহরের বিসিক শিল্পনগরীতে নোংরা পরিবেশে টমেটো সস তৈরী করায় জরিমানা

চাঁদপুরে নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে টমেটো সস তৈরী করার অপরাধেবিস্তারিত

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে জামায়াতে ইসলামীমের নিজস্ব অর্থায়নে সড়ক সংস্কার

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ উপজেলায় ভাঙা সড়ক সংস্কার করে জামায়াতে ইসলামী। দীর্ঘদিনবিস্তারিত

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে লক্ষ্মীর প্রতিমা বিক্রির হিরিক

চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জে শ্রী শ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ জিউর আখড়ায় শুরুবিস্তারিত

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে ফেইসবুকে পোস্টকে কেন্দ্র করে জামায়াত-বিএনপির সংঘর্ষে আহত ২০

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে ফেইসবুকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও বিএনপিবিস্তারিত

দুর্গাপূজা উপলক্ষে রোটারী ক্লাব অফ চাঁদপুরের হাজীগঞ্জের উদ্যোগে ময়দা চিনি বিতরণ

চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জে শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে দরিদ্র ও অসহায় মানুষেরবিস্তারিত

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে দশমী পূজা ও বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হলো শারদীয় দুর্গোৎসব

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে হাজারো ভক্ত-অনুরাগীর অংশগ্রহণে আনন্দ-উৎসবের মধ্য দিয়ে শেষ হলোবিস্তারিত

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ ত্রিনয়নী সংঘের ব্যতিক্রমী উদ্যোগে শারদীয় দুর্গোৎসবের সূচনা

বাংলার হাজার বছরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য শারদীয় দুর্গোৎসব।বিস্তারিত

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ পৌর পূজা উদযাপন পরিষদের উদ্যোগে মন্ডপ পরিদর্শন ও আর্থিক সহায়তা

বাংলার চিরায়ত ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ শারদীয় দুর্গোৎসবকে কেন্দ্রবিস্তারিত

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে ষষ্ঠী পূজার মধ্য দিয়ে শুরু শারদীয় উৎসবের আমেজ

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ উপজেলায় শারদীয় দুর্গোৎসবের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়েছে ষষ্ঠী পূজারবিস্তারিত

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজে স্কিলস অ্যান্ড ইনোভেশন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

“কারিগরি শিক্ষা নিলে, দেশে-বিদেশে কর্ম মিলে – একটাই লক্ষ্য হতেবিস্তারিত

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ প্রেসক্লাব সভাপতি খালেকুজ্জামান শামীমের জন্য মিলাদ ও দোয়া

চাঁদপুর জেলার বাণিজ্যিক রাজধানী খ্যাত হাজীগঞ্জের ঐতিহ্যে ধন্য হাজীগঞ্জ প্রেসক্লাববিস্তারিত

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে পূজা উদযাপন পরিষদের সাথে ইঞ্জি. মমিনুল হকের মতবিনিময়

আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা-২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে হাজীগঞ্জে পূজা উদযাপন পরিষদ ওবিস্তারিত

শারদীয় দূর্গোৎসবকে ঘিরে চাঁদপুরে যুব ঐক্য পরিষদের প্রস্তুতি সভা

শারদীয় দূর্গোৎসবকে ঘিরে চাঁদপুরের কচুয়ায় হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান যুব ঐক্যবিস্তারিত