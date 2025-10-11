চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা পারুল বালা সাহার পরলোকগমন
চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ বালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দীর্ঘদিনের শিক্ষকতা জীবনের মাধ্যমে অগণিত শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের হৃদয়ে অমলিন স্থান করে নেওয়া সহকারী শিক্ষিকা পারুল বালা সাহা (৬৯)।
তিনি শনিবার (১১ অক্টোবর) সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে ঢাকার ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে হাজীগঞ্জসহ সমগ্র শিক্ষাঙ্গনে নেমে আসে শোকের ছায়া।
পারুল বালা সাহা ছিলেন হাজীগঞ্জের এক সুপরিচিত শিক্ষিকা ও সমাজসেবী নারী। হাজীগঞ্জ ৫ নং ওয়ার্ডের মকিমাবাদ গ্ৰামের সাবেক কাউন্সিলর ফটিক কুমার সাহা বাড়ি গৃহবধূ। দীর্ঘ শিক্ষাকতা জীবনে তিনি শিক্ষা, শৃঙ্খলা ও মানবিকতার প্রতীক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।
সহকর্মী ও শিক্ষার্থীরা তাঁকে ভালোবাসতেন একজন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক হিসেবে। শিক্ষার্থীদের প্রতি তাঁর আন্তরিকতা ও যতœ আজও সকলের মনে গভীরভাবে দাগ কেটে আছে।
পারুল বালা সাহার স্বামী প্রয়াত নারায়ণ চন্দ্র সাহাও সমাজে সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই ছেলে সন্তান, আত্মীয়স্বজন ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হাজীগঞ্জের একজন সুপরিচিত ব্যবসায়ী, আর কনিষ্ঠ পুত্র অভিজিৎ সাহা বর্তমানে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
তাঁর মৃত্যুতে হাজীগঞ্জে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। শোক প্রকাশ করেছেন- বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের হাজীগঞ্জ উপজেলা সভাপতি রোটা রুহিদাস বনিক ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক প্রান কৃষ্ণ সাহা মনা এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, হাজীগঞ্জ চিলড্রেন একাডেমির শিক্ষক মÐলী, হাজীগঞ্জ পৌর মহাশ্মশান কমিটির সভাপতি অপন কুমার সাহা ও সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ কুমার সাহা, সাবেক পৌর কাউন্সিলর নুরুন্নবী সুমন তপাদার, ৫নং ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর লিটন কুমার সাহা রিটন, ৪নং ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর আলম ব্যাপারী এবং ৫নং ওয়ার্ড মকিমাবাদ এলাকার সাবেক কাউন্সিলর ফটিক কুমার সাহা।
সনাতন ধর্মাবলম্বী এক গৃহিণী ও শিক্ষিকা হিসেবে পারুল বালা সাহা তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন পরিবার, সমাজ ও শিক্ষার্থীদের কল্যাণে। তিনি ছিলেন সদালাপী, সহানুভূতিশীল একজন মানুষ, যিনি সবার প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন তাঁর বিনয় ও স্নেহময় ব্যবহারে।
তাঁর দেহ সৎকার সম্পন্ন হয়েছে হাজীগঞ্জ পৌর মহাশ্মশানে বিকালে ৫টার। সৎকার অনুষ্ঠানে আত্মীয়স্বজন, সহকর্মী, শিক্ষার্থী, পূজা উদযাপন পরিষদের নেতা এবং এলাকার অসংখ্য মানুষ উপস্থিত ছিলেন।
পারুল বালা সাহার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সবাই বলেছেন—
“আমরা এক অসাধারণ মানুষকে হারালাম- যিনি ছিলেন জ্ঞান, ভালোবাসা ও মানবিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও মমতা চিরকাল আমাদের হৃদয়ে বেঁচে থাকবে।”
আমরা তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই।
