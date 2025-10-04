চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে জামায়াতে ইসলামীমের নিজস্ব অর্থায়নে সড়ক সংস্কার

সুজন দাস, চাঁদপুর | অক্টোবর ৪, ২০২৫

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ উপজেলায় ভাঙা সড়ক সংস্কার করে জামায়াতে ইসলামী। দীর্ঘদিন অবহেলায় পড়ে থাকা ৫নং হাজীগঞ্জ সদর ইউনিয়নের কাজিরগাঁও থেকে রঘুনাথপুর সড়কটি নিজস্ব অর্থায়নে সংস্কারের উদ্যোগ নেয় সংগঠনটি। এতে এলাকার মানুষের ভোগান্তি কমে স্বস্তি ফিরেছে জনজীবনে।

শনিবার (৪ অক্টোবর) সকালে ৫নং হাজীগঞ্জ সদর ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামী উদ্যোগে সড়ক সংস্কার কাজের উদ্বোধন করেন চাঁদপুর-৫ (হাজীগঞ্জ-শাহরাস্তি) আসনে জামায়াতের মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী অধ্যাপক আবুল হোসাইন।

এসময় তিনি বলেন-জনগণের কল্যাণে কাজ করাই তাদের মূল অঙ্গীকার। রাস্তা সংস্কার এরই অংশ। ভবিষ্যতেও এ ধরনের জনকল্যাণমূলক কাজ অব্যাহত থাকবে।

সংস্কার কাজে উপজেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর মাওলানা মোজাম্মেল হোসেন মজুমদার (পরান), ৫নং সদর ইউনিয়ন জামায়াতের আমীর ও চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী আ.ন.ম মাহাবুব এলাহী, নায়েবে আমীর মাওলানা আব্দুল আজিজ, ১ নং ওয়ার্ডের সভাপতি আব্দুল আজিজ, সেক্রেটারি ইমাম হোসেন, ২ নং ওয়ার্ডের সভাপতি মো. আল-আমিন, সহ সভাপতি নাসির উদ্দীন মজুমদার, শরীফ হোসেন, মো. ইউসুফ পাটওয়ারী, সেক্রেটারি ও মেম্বার পদপ্রার্থী এ কে এম আজাদ চৌধুরীসহ ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর কর্মী-সমর্থকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

স্থানীয়রা জানান, সড়কটি দীর্ঘদিন ধরে খানাখন্দে ভরে যাওয়ায় পথচারী ও যানবাহন চলাচলে দুর্ভোগ পোহাতে হতো। বিশেষ করে স্কুল-কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থী ও রোগীদের হাসপাতালে নিতে স্থানীয়রা নানান সমস্যার সম্মুখীন হতেন। অবশেষে জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে রাস্তা সংস্কার হওয়ায় জনদুর্ভোগ লাঘব হয়েছে এবং স্বস্তি ফিরেছে এলাকাবাসীর জীবনে।

গাড়ি চালক নজরুল বলেন-রাজনৈতিক দলগুলো অনেক সময় উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে কাজ হয় না। কিন্তু জামায়াতে ইসলামী যে নিজস্ব অর্থায়নে জনগণের দুর্ভোগ কমাতে এগিয়ে এসেছে, এটি সত্যিই প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

সংস্কার কাজ শুরুর পর থেকেই এলাকাজুড়ে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষও এ কাজে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

চাঁদপুর, সারাদেশ


