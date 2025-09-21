চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে পূজা উদযাপন পরিষদের সাথে ইঞ্জি. মমিনুল হকের মতবিনিময়

সুজন দাস, চাঁদপুর | সেপ্টেম্বর ২১, ২০২৫

আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা-২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে হাজীগঞ্জে পূজা উদযাপন পরিষদ ও মণ্ডপ কমিটিসহ হিন্দু ধর্মালম্বীদের সাথে মতবিনিময় করেছেন, বিএনপির কেন্দ্রিয় নির্বাহী কমিটির সদস্য, জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও হাজীগঞ্জ-শাহরাস্তি বিএনপির প্রধান সমন্বয়ক ইঞ্জি. মমিনুল হক।

শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) বিকালে তিনি তাঁর কার্যালয়ে উপজেলা ও পৌর পূজা উদযাপন পরিষদ, উপজেলার ২৯টি পূজামণ্ডপ ও বিভিন্ন হিন্দু ধর্মালম্বী সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে এ মতবিনিময় করেন। মতবিনিময় শেষে তিনি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষে ২৯টি মণ্ডপে আর্থিক অনুদান প্রদান করেন।

এর আগে বক্তব্য রাখেন, ইঞ্জি. মমিনুল হক। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের অংশগ্রহণ ও সার্বিক সহযোগিতায় আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হবে। এক্ষেত্রে বিএনপির নেতাকর্মীদের সার্বিক সহযোগিতা থাকবে।

এসময় আরো বক্তব্য রাখেন, উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি রোটা. রুহিদাস বণিক ও সাধারণ সম্পাদক প্রাণকৃষ্ণ সাহা মনা, পৌর পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি রাধাকান্ত দাস রাজু ও সাধারণ সম্পাদক শ্যামল সাহা প্রমুখ। বক্তব্যে তাঁরা ইঞ্জি. মমিনুল হকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এমএ রহিম পাটওয়ারীর উপস্থাপনায় অনুষ্ঠিত মতবিনিময়ে উপজেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি মোহাম্মদ হাসান মিয়াজীসহ বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠন, উপজেলা ও পৌর পূজা উদযাপন পরিষদ, উপজেলার ২৯টি পূজামণ্ডপ ও বিভিন্ন হিন্দু ধর্মালম্বী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

