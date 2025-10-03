চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে ফেইসবুকে পোস্টকে কেন্দ্র করে জামায়াত-বিএনপির সংঘর্ষে আহত ২০

সুজন দাস, চাঁদপুর | অক্টোবর ৩, ২০২৫

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে ফেইসবুকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও বিএনপি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানার ব্যঙ্গাত্মক ছবি শেয়ার করার ঘটনার জেরে বিএনপি ও জামাত কর্মীদের মধ্যে সংর্ঘষের ঘটনা ঘটেছে। সংঘর্ষে দুপক্ষের ২০ জন আহত হয়েছেন।

শুক্রবার (৩ অক্টোবর) সকালে উপজেলার পালিশারা গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রেণে আনতে ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

এদিকে আহতরা হাজীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও চাঁদপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

উপজেলা যুবদলের সাবেক সদস্য সচিব কাজী জসিম জানান,বৃহস্পতিবার রাতে ৯ নং গন্ধর্ব্যপুর ইউনিয়ন জামায়াতের আমির ও পালিশারা শাহমিরান মিরা বাড়ি জামে মসজিদের পেশ ইমাম ও খতিব মাওলানা ইলিয়াস হোসেন তার ব্যক্তিগত ফেসবুকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও বিএনপি নেত্রী রুমি ফারহানার বিকৃত ছবি শেয়ার করেন। শুক্রবার সকালে বিষয়টি জিজ্ঞাসাবাদ করতে গেলে আমাদের নেতা-কর্মীদের উপর জামায়াতের নেতা কর্মীরা অতর্কিত হামলা করে।

হামলায় আহত ইউনিয়ন যুবদল নেতা নেছার আহম্মেদ বলেন, হামলায় আমাদের কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়েছে। আহতরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

এদিকে উপজেলা জামায়াত নেতা মাওলানা মোজাম্মেল হোসেন পরাণ পোস্টের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন,বৃহস্পতিবার রাতেই পোস্ট ডিলেক্ট করা হয়। এমনকি মাওলানা ইলিয়াস হোসেন তার ব্যক্তিগত ফেসবুকে দুঃখ প্রকাশ করে আরো একটি পোস্ট করেন।

তারপরও মসজিদ কমিটি তাকে নিয়ে সকালে একটি বৈঠকে বসার প্রস্তুতি নেয়। ওইসময় বিএনপি নেতাকর্মীরা ইলিয়াসের উপর হামলা করে। ওইসময় বিএনপি নেতা-কর্মীদের প্রতিরোধ করতে গেলে জামায়াতের ১০/১২ জন নেতাকর্মী আহত হয়।

জানতে চাইলে ইউনিয়ন জামায়াতের আমির ও পালিশারা শাহমিরান মিরা বাড়ি জামে মসজিদের পেশ ইমাম ও খতিব মাওলানা ইলিয়াস হোসেন সংবাদকর্মীদের বলেন,’তার ব্যক্তিগত ফেইসবুক থেকে একটি ছবি অসাবধানবশত: শেয়ার হয়েছে।

বিষয়টি কয়েকজন জানানোর পর ডিলেট করে দিয়েছেন তিনি। ঘটনা যা হয়েছে, ফেইসবুকে পোস্ট করে পরে দুঃখ প্রকাশ করেছি। এ ঘটনায় গন্ধর্ব্যপুর উত্তর ইউনিয়নে বিএনপি ও জামায়াতের নেতাকর্মীদের মাঝে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

হাজীগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ মহিউদ্দিন ফারুক বলেন,জামায়াত ও বিএনপির মারামারির ঘটনা জেনে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। কয়েকজন আহত হওয়ার খবর পেয়েছি। তবে কেউ থানায় অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। আইন শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

চাঁদপুর, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

দুর্গাপূজা উপলক্ষে রোটারী ক্লাব অফ চাঁদপুরের হাজীগঞ্জের উদ্যোগে ময়দা চিনি বিতরণ

চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জে শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে দরিদ্র ও অসহায় মানুষেরবিস্তারিত

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে দশমী পূজা ও বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হলো শারদীয় দুর্গোৎসব

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে হাজারো ভক্ত-অনুরাগীর অংশগ্রহণে আনন্দ-উৎসবের মধ্য দিয়ে শেষ হলোবিস্তারিত

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ ত্রিনয়নী সংঘের ব্যতিক্রমী উদ্যোগে শারদীয় দুর্গোৎসবের সূচনা

বাংলার হাজার বছরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য শারদীয় দুর্গোৎসব।বিস্তারিত

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ পৌর পূজা উদযাপন পরিষদের উদ্যোগে মন্ডপ পরিদর্শন ও আর্থিক সহায়তা

বাংলার চিরায়ত ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ শারদীয় দুর্গোৎসবকে কেন্দ্রবিস্তারিত

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে ষষ্ঠী পূজার মধ্য দিয়ে শুরু শারদীয় উৎসবের আমেজ

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ উপজেলায় শারদীয় দুর্গোৎসবের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়েছে ষষ্ঠী পূজারবিস্তারিত

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজে স্কিলস অ্যান্ড ইনোভেশন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

“কারিগরি শিক্ষা নিলে, দেশে-বিদেশে কর্ম মিলে – একটাই লক্ষ্য হতেবিস্তারিত

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ প্রেসক্লাব সভাপতি খালেকুজ্জামান শামীমের জন্য মিলাদ ও দোয়া

চাঁদপুর জেলার বাণিজ্যিক রাজধানী খ্যাত হাজীগঞ্জের ঐতিহ্যে ধন্য হাজীগঞ্জ প্রেসক্লাববিস্তারিত

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে পূজা উদযাপন পরিষদের সাথে ইঞ্জি. মমিনুল হকের মতবিনিময়

আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা-২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে হাজীগঞ্জে পূজা উদযাপন পরিষদ ওবিস্তারিত

শারদীয় দূর্গোৎসবকে ঘিরে চাঁদপুরে যুব ঐক্য পরিষদের প্রস্তুতি সভা

শারদীয় দূর্গোৎসবকে ঘিরে চাঁদপুরের কচুয়ায় হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান যুব ঐক্যবিস্তারিত

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে দুর্গাপূজা উপলক্ষে পূজা উদযাপন পরিষদের মতবিনিমিয়

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ উপজেলা ও পৌর পূজা উদযাপন কমিটির আয়োজনে আসন্নবিস্তারিত

‎চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে বিএনপি নেতাদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন

‎চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে যুবদল নেতা ও ছাত্রদল নেতার বিরুদ্ধে অসত্য ওবিস্তারিত

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে বিএনপির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে র‍্যালি ও সভা

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর ৪৭ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে চাঁদপুরেরবিস্তারিত

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষ্যে জশনে জুলুছ অনুষ্ঠিত

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে ইমামে রাব্বানী দরবার শরীফের উদ্যোগে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবীবিস্তারিত

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে পার্থসারথী অনিক স্বরণে ত্রাণ পেল অসহায় পরিবার

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে পার্থসারথী অনিক স্বরণে ত্রান পেল দুইশত অসহায় পরিবার।বিস্তারিত

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে বিষাক্ত সাপের কামড়ে নারীর মৃত্যু

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে বিষাক্ত সাপের কামড়ে এক নারীর মৃত্যুর খবর পাওয়াবিস্তারিত

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ প্রেসক্লাবের কার্যকরি সভা অনুষ্ঠিত

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ প্রেসক্লাবের কার্যকরি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (১২ জুলাই)বিস্তারিত