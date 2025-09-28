চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে ষষ্ঠী পূজার মধ্য দিয়ে শুরু শারদীয় উৎসবের আমেজ

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে ষষ্ঠী পূজার মধ্য দিয়ে শুরু শারদীয় উৎসবের আমেজ
চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ উপজেলায় শারদীয় দুর্গোৎসবের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়েছে ষষ্ঠী পূজার মধ্য দিয়ে। উপজেলার ২৯টি পূজা মন্ডপে দেবী দুর্গার আগমনকে ঘিরে ভক্তবৃন্দ ও সাধারণ মানুষজনের মধ্যে বিরাজ করছে উৎসবের আমেজ।
বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ হাজীগঞ্জ উপজেলা শাখার পক্ষ থেকে দিনব্যাপী বিভিন্ন পূজা মন্ডপ পরিদর্শন করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি রুহিদাস বনিক এবং সাধারণ সম্পাদক প্রাণ কৃষ্ণ সাহা মনা। তারা মন্ডপ গিয়ে পূজার অগ্রগতি ও সুষ্ঠু আয়োজনের খোঁজখবর নেন এবং ভক্তদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।
শ্রী শ্রী লক্ষী নারায়ণ জিউর আখড়ার পূজা মÐপ পরিদর্শনকালে বক্তব্য রাখেন সভাপতি রুহিদাস বনিক ও সাধারণ সম্পাদক প্রাণ কৃষ্ণ সাহা মনা। তারা বলেন, দুর্গোৎসব শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে স¤প্রীতির বন্ধন আরও দৃঢ় হয়।
তারা আরও জানান, উপজেলার প্রতিটি পূজা মন্ডপে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সর্বদা তৎপর রয়েছে। পাশাপাশি পূজা উদযাপন পরিষদের পক্ষ থেকেও সর্বোচ্চ সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।
স্থানীয় মন্ডপগুলোতে প্রতিমা দর্শন, আলোকসজ্জা এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে এখন থেকেই এক উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে। ষষ্ঠী পূজা শেষে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও বিজয়া দশমী পর্যন্ত প্রতিদিনই পূজার নানা আয়োজন চলবে।
