চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ থানার ওসির সাথে প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের সৌজন্য সাক্ষাৎকার
চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ মহিউদ্দিন ফারুকের সাথে প্রেসক্লাব নেতৃবৃন্দ সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। এ সময় প্রেসক্লাব নেতৃবৃন্দকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান অফিসার ইনচার্জ।
মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) দুপুরে থানা কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত এ সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হাজীগঞ্জ প্রেসক্লাবের সভাপতি খালেকুজ্জামান শামীম। প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এনায়েত মজুমদারের সঞ্চালনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে ওসি মোহাম্মদ মহিউদ্দিন ফারুক বলেন, সাংবাদিক ও পুলিশএকে অপরের সহযোগী হলে যে কোনো অপরাধ দমন সহজ হয়।
আমরা কাজ করতে গিয়ে আপনাদের সহযোগিতা কামনা করি। আইনশৃঙ্খলা ঠিক রাখা, অপরাধ নির্মূল করা পুলিশের একার পক্ষে সম্ভব নয়। এ কাজগুলোতে আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি।
অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন ওসি (তদন্ত) রাজীব শর্মা, প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি হাসান মাহমুদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান টুটুল, সদস্য ও সাংবাদিক কল্যাণ সমিতির সভাপতি সাইফুল ইসলাম সিফাত, প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাংবাদিক কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক খন্দকার আরিফ।
সহ-সভাপতি সাখাওয়াত হোসেন, মেহেদী হাসান, কার্যকর কমিটির সদস্য সাখাওয়াত হোসেন শামীম, সাংগঠনিক সম্পাদক মঞ্জুর আলম ও অর্থ সম্পাদক হাবিব উল্যাহ, তথ্য ও যোগাযোগ বিষয়ে সম্পাদক সুজন দাস, কার্যকরী কমিটির সদস্য পাপ্পু মাহামুদ। এছাড়া প্রেসক্লাবের কার্যকরী কমিটির নেতৃবৃন্দসহ সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।
এই রকম সংবাদ আরো পেতে হলে এই লেখার উপরে ক্লিক করে আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেইজে লাইক দিয়ে সংযুক্ত থাকুন। সংবাদটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে এই পেইজের নীচে মন্তব্য করার জন্য ঘর পাবেন