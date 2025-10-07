চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ থানার ওসির সাথে প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের সৌজন্য সাক্ষাৎকার

সুজন দাস, চাঁদপুর | অক্টোবর ৮, ২০২৫

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ মহিউদ্দিন ফারুকের সাথে প্রেসক্লাব নেতৃবৃন্দ সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। এ সময় প্রেসক্লাব নেতৃবৃন্দকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান অফিসার ইনচার্জ।

মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) দুপুরে থানা কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত এ সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হাজীগঞ্জ প্রেসক্লাবের সভাপতি খালেকুজ্জামান শামীম। প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এনায়েত মজুমদারের সঞ্চালনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে ওসি মোহাম্মদ মহিউদ্দিন ফারুক বলেন, সাংবাদিক ও পুলিশএকে অপরের সহযোগী হলে যে কোনো অপরাধ দমন সহজ হয়।

আমরা কাজ করতে গিয়ে আপনাদের সহযোগিতা কামনা করি। আইনশৃঙ্খলা ঠিক রাখা, অপরাধ নির্মূল করা পুলিশের একার পক্ষে সম্ভব নয়। এ কাজগুলোতে আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন ওসি (তদন্ত) রাজীব শর্মা, প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি হাসান মাহমুদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান টুটুল, সদস্য ও সাংবাদিক কল্যাণ সমিতির সভাপতি সাইফুল ইসলাম সিফাত, প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাংবাদিক কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক খন্দকার আরিফ।

সহ-সভাপতি সাখাওয়াত হোসেন, মেহেদী হাসান, কার্যকর কমিটির সদস্য সাখাওয়াত হোসেন শামীম, সাংগঠনিক সম্পাদক মঞ্জুর আলম ও অর্থ সম্পাদক হাবিব উল্যাহ, তথ্য ও যোগাযোগ বিষয়ে সম্পাদক সুজন দাস, কার্যকরী কমিটির সদস্য পাপ্পু মাহামুদ। এছাড়া প্রেসক্লাবের কার্যকরী কমিটির নেতৃবৃন্দসহ সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

