চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ প্রেসক্লাব সভাপতি খালেকুজ্জামান শামীমের জন্য মিলাদ ও দোয়া

সুজন দাস, চাঁদপুর | সেপ্টেম্বর ২২, ২০২৫

চাঁদপুর জেলার বাণিজ্যিক রাজধানী খ্যাত হাজীগঞ্জের ঐতিহ্যে ধন্য হাজীগঞ্জ প্রেসক্লাব সভাপতি খালেকুজ্জামান শামীম প্রায় ১০ দিন যাবৎ ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় সুস্থতার জন্য মিলাদ ও দোয়া আয়োজন করেছে হাজীগঞ্জ প্রেসক্লাব নেতৃবৃন্দ।

(২১ সেপ্টেম্বর) রবিবার বিকেল ৪ টায় হাজীগঞ্জ প্রেসক্লাব সভাপতি খালেকুজ্জামান শামীমের নিজ বাস ভবনে এই দোয়ার আয়োজন করা হয়। এ সময় মিলাদ ও মোনাজাত পরিচালনা করেন হাজীগঞ্জ প্রেসক্লাব সাধারণ সম্পাদক এনায়েত মজুমদার।

উপস্থিত ছিলেন হাজীগঞ্জ প্রেসক্লাব’র সদ্য সাবেক সভাপতি হাছান মাহমুদ, চলতি কমিটির সহসভাপতি সাইফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ মনজুর আলম পাটওয়ারী, অর্থ সম্পাদক মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্, দপ্তর সম্পাদক মোঃ আলমগীর কবির, প্রচার সম্পাদক হুমায়ুন কবির, সদস্য জহিরুল ইসলাম জয়, মোঃ জসীম উদ্দীন প্রমুখ।

অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সংবাদকর্মী মোঃ জসীম উদ্দীন, আব্দুল আজিজ তারেক, খালেকুজ্জামান শামীমের ছোটো ভাই হাসানুজ্জামান সহ স্থাণীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

মোনাজাতে খালেকুজ্জামান শামীম সহ সকলের দীর্ঘ সুস্থতা কামনা করা হয়।

