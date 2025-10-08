চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ প্রেসক্লাবের নবগঠিত কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত

সুজন দাস, চাঁদপুর | অক্টোবর ৮, ২০২৫

চাঁদপুর হাজীগঞ্জ প্রেসক্লাবের ২০২৫-২৬ সেশনের নবগঠিত কার্য্যকারী কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। (৭ অক্টোবর) মঙ্গলবার বিকেলে হাজীগঞ্জ প্রেসক্লাবের অস্থায়ী কার্য্যলয়ে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন হাজীগঞ্জ প্রেসক্লাবের সভাপতি খালেকুজ্জামান শামীম।

হাজীগঞ্জ প্রেসক্লাব সাধারণ সম্পাদক এনায়েত মজুমদারের উপস্থাপনায় মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন হাজীগঞ্জ প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পাপ্পু মাহমুদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ মনজুর আলম পাটওয়ারী, অর্থ সম্পাদক মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্, দপ্তর সম্পাদক আলমগীর কবির।

প্রচার সম্পাদক হুমায়ুন কবির, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক আবু বকর ছিদ্দিক সুমন, তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক সুজন দাস, কার্য্যকরি সদস্য হাছান মাহমুদ, মহিউদ্দিন আল আজাদ, কামরুজ্জামান টুটুল, মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, খন্দকার আরিফ প্রমুখ।

উপস্থিত ছিলেন, সহসভাপতি মোঃ মেহেদী হাসান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গাজী মোঃ নাসির উদ্দীন, কার্যকরি সদস্য শাখাওয়াত হোসেন শামীম সহ আরও অনেকে।

আলোচনায় হাজীগঞ্জ প্রেসক্লাব’র নতুন ভবনের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন ও ২০২৫-২০২৬ সেশনের অভিষেক অনুষ্ঠান করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত সহ একাধিক আলোচনা হয়। আগামী ১১ অক্টোবর শনিবার সকাল ১০ টায় সাধারণ সভা করার বিষয়েও সিদ্ধান্ত হয়।

