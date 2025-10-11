চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ প্রেসক্লাব’র সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত
চাঁদপুর জেলার বাণিজ্যিক রাজধানী খ্যাত হাজীগঞ্জ উপজেলার স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান হাজীগঞ্জ প্রেসক্লাব এর ২০২৫-২৬ সেশনের প্রথম সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। (১১ অক্টোবর) শনিবার সকালে হাজীগঞ্জ প্রেসক্লাব এর নিজস্ব কার্যালয়ে হাজীগঞ্জ পৌর ভবনের চতুর্থ তলায় অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন হাজীগঞ্জ প্রেসক্লাব সভাপতি হোসাইন আহম্মদ(খালেকুজ্জামান) শামীম।
হাজীগঞ্জ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এনায়েত মজুমদারের সঞ্চালনায় উন্মুক্ত আলোচনা করেন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও নির্বাহী কমিটির আহবায়ক জহিরুল ইসলাম লিটন, সহকারি অধ্যাপক ফাতেমা আক্তার, সহকারি অধ্যাপক মোঃ সেলিম, মোঃ জসীম উদ্দীন বিএসসি প্রমুখ।
উপস্থিত ছিলেন হাজীগঞ্জ প্রেসক্লাব কার্যকরি কমিটির সহসভাপতি মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, মোঃ মেহেদী হাসান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পাপ্পু মাহমুদ, গাজী মোঃ নাসির উদ্দীন, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ মনজুর আলম পাটওয়ারী, অর্থ সম্পাদক মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্, দপ্তর সম্পাদক মোঃ আলমগীর কবির, প্রচার সম্পাদক মোঃ হুমায়ুন কবির, তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক সুজন দাস, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক আবু বকর ছিদ্দিক সুমন, কার্যকরি সদস্য হাছান মাহমুদ, মহিউদ্দিন আল আজাদ, কামরুজ্জামান টুটুল, সাখাওয়াত হোসেন, খন্দকার আরিফ, শাখাওয়াত হোসেন শামীম প্রমুখ।
এছাড়াও হাজীগঞ্জ প্রেসক্লাব’র সদস্য হাবীবুর রহমান জীবন, মনিরুজ্জামান বাবল, রেজাউল করিম নয়ন সহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ এবং পর্যবেক্ষক সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।
এ সময় আগামী ১৬ অক্টোবর বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টায় হাজীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ ইবনে আল জায়েদ হোসেন হাজীগঞ্জ প্রেসক্লাব অফিসের নির্মাণ কাজ উদ্বোধন করবেন বলে সিদ্ধান্ত হয় এবং একটি অনুদান উপ-কমিটি ও ক্রয় কমিটি ঘোষণা করা হয়।
