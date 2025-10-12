জনপ্রশাসনের সিনিয়র সচিব হয়েই নির্বাচন প্রসঙ্গে যা বললেন এহছানুল

আওয়ার নিউজ ডেস্ক | অক্টোবর ১২, ২০২৫

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. এহছানুল হক বলেছেন, প্রশাসনের কর্মকর্তারা সুযোগ পেলে অত্যন্ত নিরপেক্ষ নির্বাচন উপহার দিতে পারবে। সেই সুযোগ করে দেওয়ার দায়িত্ব সবার। আইনশৃঙ্খলার কোনো সমস্যা আছে বলে মনে করি না। জনগণ চাইলে, সুন্দর নির্বাচন সম্ভব।

রোববার (১২ অক্টোবর) দুপুরে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এমন মন্তব্য করেন।

এহছানুল হক বলেন, প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশ, এ নির্বাচন সবচেয়ে সুষ্ঠু হবে। নির্বাচনের সময় আমরা ইসির অধীনে থাকব। মাঠ প্রশাসনের সবাই অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করবেন বলে বিশ্বাস করি। সেটি নিশ্চিত করার দায়িত্ব নিলাম।

তিনি বলেন, আমরা চাইব নির্বাচনকালীন দায়িত্বে যেসব কর্মকর্তা থাকবেন; তারা যেন সব বিতর্কের ঊর্ধ্বে থাকেন। উপযুক্ত পরিবেশ ও প্রটেকশন পেলে অফিসাররা নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে পারবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। যদি অফিসাররা নিরপেক্ষভাবে নির্বাচনি দায়িত্ব পালন না করেন তার বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কোনো দলের পক্ষে কাজ করলে সরিয়ে তাকে নেওয়া হবে।

এই সিনিয়র সচিব বলেন, কোনো অফিসারের দলীয় সম্পৃক্ততা পাওয়া গেলে তাদের নির্বাচনের বাইরে রাখা হবে। কখনও কোনো দলীয় নির্দেশে কাজ করিনি, ভবিষ্যতেও করব না। প্রিসাইডিং অফিসাররা নির্ধারিত ক্ষমতার ব্যবহার করবেন, না হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

নির্বাচনে বিশৃঙ্খলাকারীকে চিহ্নিত করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মাঠ পর্যায়ে জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার,বিস্তারিত

ছেলে-মেয়ে সবাই দেশে, একা গিয়ে কী করব: সেফ এক্সিট প্রশ্নে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

রাজনীতিতে বহুল চর্চিত সেইফ এক্সিট প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জাববে স্বরাষ্ট্রবিস্তারিত

হাসিনার মামলা সরাসরি সম্প্রচারকালে ফেসবুক পেইজে সাইবার হামলা

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর কার্যালয়ের ফেসবুক পেজে সাইবার হামলাবিস্তারিত

শিক্ষকদের অবস্থান কর্মসূচিতে পুলিশের সাউন্ড গ্রেনেড-জলকামান

২০ শতাংশ বাড়ি ভাড়ার দাবিতে দেশের বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের চলমানবিস্তারিত

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ প্রেসক্লাব’র সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

চাঁদপুর জেলার বাণিজ্যিক রাজধানী খ্যাত হাজীগঞ্জ উপজেলার স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান হাজীগঞ্জবিস্তারিত

ময়মনসিংহে বন্ধ থাকবে শামীমের মালিকানাধীন ইউনাইটেড বাস

ময়মনসিংহে গেজেটভুক্ত আবু রায়হানকে হেনস্তার ঘটনায় শহীদ সাগর হত্যা মামলারবিস্তারিত

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে বিএনপির মিছিল ও আলোচনা সভা

“তারুণ্যের প্রথম ভোট. ধানের শীষের পক্ষে হোক” এই প্রতিপাদ্যকে সামনেবিস্তারিত

যশোরের রাজগঞ্জে দেখা মিলছে শীতকালীন সবজি

ভোরের কুয়াশা আর হিমেল হাওয়ায় জানান দিচ্ছে শীতের আগমনী বার্তা।বিস্তারিত

নওগাঁর মান্দায় সরকারি রাস্তা দখল ভোগান্তিতে শতাধিক পরিবার, উচ্ছেদের দাবিতে মানববন্ধন

নওগাঁর মান্দা উপজেলার ভালাইন ইউনিয়নের চকশ্রীকৃষ্ণ গ্রামে সরকারি রাস্তা দখলবিস্তারিত

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা পারুল বালা সাহার পরলোকগমন

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ বালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দীর্ঘদিনের শিক্ষকতা জীবনের মাধ্যমেবিস্তারিত

নওগাঁর বদলগাছীতে ডাকাতি করতে এসে গণপিটুনিতে ১জন নিহত

নওগাঁর বদলগাছীতে ভাঙারি দোকানে ডাকাতি করতে গিয়ে আশাদুল ইসলাম (৪২)বিস্তারিত

সেফ এক্সিট চাই না, স্বাভাবিক এক্সিট নিয়েই দেশেই থাকবো: ধর্ম উপদেষ্টা

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেনবিস্তারিত

নওগাঁর রাণীনগরে উপজেলা রিক্সা-ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন কার্যালয়ের উদ্বোধন

নওগাঁর রাণীনগর উপজেলা রিক্সা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের প্রধান কার্যালয়েরবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে বৈদ্যুতিক খুঁটির টানার তারের সাথে ধাক্কায় যুবকের মৃত্যু

বগুড়ার শিবগঞ্জে বৈদ্যুতিক খুঁটির টানার তারের সাথে ধাক্কা লেগে আহতবিস্তারিত

সাতক্ষীরায় জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

উৎসবমুখর পরিবেশে জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত ৫২তম জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ওবিস্তারিত

আমার বিছানায় বসে প্রেম: ত্বহার স্ত্রী

আবু ত্বহা মোহাম্মদ আদনানের স্ত্রী সাবিকুন নাহার সারাহ বলেছেন, আমারবিস্তারিত