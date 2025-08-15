জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে ধারের চুক্তিপত্র ফেরত চাওয়ায় বাদীকে মারপিটের অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে ধারের চুক্তিপত্র ফেরত চাওয়ায় বাদীকে মারপিটের অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন
জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে ইউপি সদস্যের নিকট জমা রাখা ধার দেওয়া টাকার চুক্তিপত্র চাইতে গেলে উক্ত ইউপি সদস্য কর্তৃক মারপিট ও প্রাণ নাশের হুমকির প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছে ভুক্তভোগী বাবলী বেগম।
(১৫ আগস্ট) শুক্রবার দুপুরে উপজেলার বাগজানা ইউনিয়নের দক্ষিণ রামচন্দ্রপুর গ্রামের নিজ বাড়ীতে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন তিনি।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বাবলী বেগম বলেন, গত ১ বছর পূর্বে আমার পিতা স্থানীয় ইউপি সদস্য আতাউল ইসলামের উপস্হিতিতে দক্ষিণ রামচন্দ্রপুর গ্রামের মোফাজ্জল হোসেনকে ৬ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তি সম্পাদন করে ধার দেন।
ইউপি সদস্য স্ট্যাম্পটি নিজের কাছে রেখে দেন। এক বছর পর টাকা ফেরত না দেওয়াই ইউপি সদস্য আতাউলের নিকট স্ট্যাম্প চাইলে তিনি তা দিতে তালবাহনা করতে থাকে।
গত ১৪ আগস্ট আবারও স্ট্যাম্পটি চাইতে গেলে আতাউল মেম্বার সন্ধ্যায় চেচড়া মোড়ে বাবুর চায়ের দোকানে তাদেরকে আসতে বলেন। সন্ধ্যায় বাবলী তার পরিবারের ৪/৫ জনকে নিয়ে সেখানে গেলে মোফাজ্জলের ছেলে রাকিবের বিরুদ্ধে জয়পুরহাট নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালতে বাবলী করা মামলা তুলে নিতে বলে আতাউল মেম্বার।
মামলা তুলতে নিতে রাজী না হওয়াই আতাউল মেম্বার তাদের বেধরক মারধর সহ মহিলাদের শ্লীলতাহানি করে এবং প্রাণ নাশের হুমকি প্রদান করে। একারণে পরিবারটি বর্তমানে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।
এ ব্যাপারে ইউপি সদস্য আতাউল ইসলাম বলেন, আমি কাউকে মারধর করিনি বরং তারাই আমাকে অপমান করেছে।
