জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে মুক্ত খেলাঘর সংস্কারে শামীম হোসেন মন্ডলের অর্থ সহয়তা

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে মুক্ত খেলাঘর সংস্কারে শামীম হোসেন মন্ডলের অর্থ সহয়তা
জয়পুরহাটের পাঁচবিবি পৌরসভায় অবস্থিত অর্ধশতাব্দী প্রাচীন মাতাইশ মঞ্জিল মুক্ত খেলাঘর সংস্কার ও খেলার সামগ্রী কেনার জন্য নগদ লক্ষাধিক টাকা অর্থ সহায়তা করেছেন সাবেক জেলা ছাত্রদলের ছাত্রনেতা শামীম হোসেন মন্ডল।
অর্থ সহায়তা প্রদানের সময় উপস্থিত ছিলেন মুক্ত খেলাঘরের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম চৌধুরী, উপদেষ্টা সাবেক প্যানেল মেয়র রেজাউল ইসলাম চৌধুরী,সাবেক পৌর যুব দলের সিনিয়র সহ সভাপতি হারুনুর রশিদ সজল, উপদেষ্টা সিদ্দিকুল আলম চৌধুরী, উপদেষ্টা হাসিবুর রহমান হিরু, আটাপুর ইউনিয়ন বিএনপি নেতা আসাদুজ্জামান লিটন, সাবেক পৌর ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেনসহ স্থানীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ।
স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে মুক্ত খেলাঘরের কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছিল। শামীম হোসেন মন্ডলের এই আর্থিক সহায়তা মুক্ত খেলাঘরের পুরনো ঐতিহ্যকে নতুন প্রাণ দেবে বলে তারা আশা প্রকাশ করেন।
