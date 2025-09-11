জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে মেয়াদ উত্তীর্ণ দলিল ধংসের ঘোষণা
জয়পুরহাটের পাঁচবিবি সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে রক্ষিত মেয়াদ উত্তীর্ণ নিবন্ধনকৃত দলিল চলতি মাসের ৩০ সেপ্টেম্বরে ধংসের ঘোষনা করেছেন সাব-রেজিস্ট্রি অফিস । ভুমি অধিদপ্তরের মহা-পরিদর্শকের কার্যালয়ের আদেশে এ উপজেলায় ২০১২ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত (১৫২১-১৭৮৮) নম্বর পর্যন্ত নিবন্ধনকৃত দলিল ধংস করা হবে। বিষয়টি উপজেলা বাসীর অবগতির জন্য বিভিন্ন সরকারি, বে-সরকারি অফিস, জনগুরুত্বপূর্ণ স্থান ও প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের নোটিশ বোর্ডে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে । এছাড়া ব্যাপক প্রচারের লক্ষ্যে উপজেলার সর্বত্র মাইকিং করা হয়।
উপজেলা সাব রেজিস্ট্রার সমিতির সম্পাদক মোঃ মনিরুজ্জামান বাবুল বলেন, যারা এ অফিসে নিবন্ধনের মাধ্যমে জমি ক্রয়-বিক্রয় করেছেন অথচ এখনো অফিস থেকে তাদের দলিল উত্তোলন করেননি আগামী ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে তাদেরকে দলিল গ্রহণের অনুরোধ করা হয়েছে । এর পরেও কেউ এসব দলিল না নিলে তাদের দলিল গুলো নস্ট করে ফেলা হবে ।
উপজেলা সাব রেজিস্ট্রার মোঃ তরিকুল ইসলাম বলেন, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর মেয়াদ উত্তীর্ণ দলিল গুলো ধংস করা হবে। সরকারি ফি দিয়ে নিজেদের দলিল অফিস থেকে উত্তোলন করে নেওয়ার অনুরোধও করেন এ কর্মকর্তা।
