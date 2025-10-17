জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে আগাছা নাশক ছিটিয়ে ধান নষ্ট করার মিথ্যা অভিযোগের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন

মোঃ আজাদ আলী, পাঁচবিবি (জয়পুরহাট) | অক্টোবর ১৭, ২০২৫

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে জমিতে আগাছা নাশক ছিটিয়ে ক্ষেতের ধান নষ্ট করার দোষ চাপিয়ে মিথ্যা অভিযোগের প্রতিকার চেয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছেন একজন কৃষক।

শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) সাড়ে ১১টায় উপজেলার আটাপুর ইউনিয়নের দিবাকরপুর গ্রামের নিজ বাড়ীতে সংবাদ সম্মেলনে এমন অভিযোগ করেন কৃষক অলিউজ্জামান অলি।

অলিউজ্জামানের মেয়ে পিতার পক্ষে লিখিত বক্তব্যে বলেন, আমার দাদা মৃত বুদু মিয়া ১৯৪৫ সালে দিবাকরপুর মৌজায় বিভিন্ন দাগে ৪ একর ৩ শতক জমি ক্রয় করেন। যা ১৯৬২ সালে তার নিজ নামেই রেকর্ডভূক্ত হয়।

পরবর্তীতে ১৯৯০ সালে ভূমি রেকর্ডের সময় ১০৫ ও ২০৯ হাল দাগের ৯৬ শতক জমি ভূলক্রমে একই গ্রামের বুদু মিয়ার ভাই মৃত আজিজার রহমানের পুত্র নাসির উদ্দিনের নামে রের্কডভুক্ত হয়। এ ঘটনা জানার পর আমি (অলিউজ্জামান) ২০২৩ সালে জেলা জজ আদালতে রেকর্ড সংশোধনের জন্য মামলা দায়ের করি।

যার নং ৬০/২০২৩। বর্তমানে মামলাটি আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। এ অবস্থায় চলতি মাসের ১২ তারিখ আদালতে হাজিরা শেষে বাড়ী ফিরলে ঐ রাতেই উক্ত জমিতে কে বা কাহারা আগাছা নাশক ঔষধ ছিটিয়ে ঐ ক্ষেতের ধানের ক্ষতি করে।

এ ঘটনায় আমাদের জড়িয়ে জমি চাষকারী স্থানীয় ইউপি সদস্য একরামুল হক আমি সহ আমার দু ভাই মোস্তাফিজুর ও মিন্নুর রহমানকে দায়ী করে থানায় অভিযোগ করেন। বিষয়টি সরেজমিনে তদস্ত পূর্বক প্রকৃত ঘটনা উদঘাটন করে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের নিকট অনুরোধ জানিয়েছেন।

এব্যাপারে একরামুল হক বলেন, উক্ত সম্পত্তিতে আমার লাগানো ধানে অলি আগাছা নাশক ছিটিয়েছে তার স্বাক্ষী আছে। আইনগত ভাবে তার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

