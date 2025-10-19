জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে সংবাদ সম্মেলন ও মিথ্যা মামলার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে সংবাদ সম্মেলন ও মিথ্যা মামলার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন
জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে পাওনা টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে মারপিটের ঘটনাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে আদালতে মিথ্যা মামলা ও সংবাদ সম্মেলন করার প্রতিবাদে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন করেছে ভুক্তভোগী একটি পরিবার।
রোববার (১৯ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার মাধখুর গ্রামের নিজ বাড়ীতে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন নাছিমা খাতুন নামের এক গৃহবধু।
লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, মৃত নাসির উদ্দিনের পুত্র শামীম আমার স্বামীর নিকট ১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা ধার নেন। গত ১৩ অক্টোবর উক্ত টাকা চাইতে গেলে উভয় পক্ষের মধ্যে মারামারির ঘটনা ঘটে।
এই নিয়ে গত ১৮ অক্টোবর শামীমের স্ত্রী কারিমা আমাদের পরিবার সদস্যদেরকে মাদক ব্যবসায়ী সাজিয়ে আদালতে মিথ্যা মামলা ও সংবাদ সম্মেলন করেন।
তিনি লিখিত বক্তব্যে আরো বলেন, আমার স্বামী মোবাইল কেনার জন্য কারিমার স্বামী শামীমের নিকট পাওনা টাকার চাপ দিলে শামীম তার ব্যবহৃত মোবাইলটি আমাদের দেন।
এনিয়ে তাদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কথাকাটি ও মারামারি হয়। পরবর্তীতে আমাদের পাওনা টাকা ফেরত না দেওয়ার ষড়যন্ত্র হিসাবে ঐদিনের ঘটনাকে ইস্যু করে আমাদের নামে আদালতে মিথ্যা মামলা ও সংবাদ সম্মেলনে আমাদের মাদক ব্যবসায়ী সাজিয়ে সমাজে হেয় করছে। অথচ কারিমা ও তার স্বামী শামীম নিজেই একজন মাদক ব্যবসায়ী। বর্তমানে আদালতে শামীমের নামে মাদক মামলা চলমান রয়েছে।
শুধু তাই নয় আমার স্বামী রিপন দিনাজপুরে হাসপাতালে থাকলেও তাকে মামলায় জড়ানো হয়েছে।
এতেই প্রমাণিত হয় ঘটনাটি মিথ্যা একটি উদ্দেশ্য প্রনোদিত। তাছাড়া শ্রীলতাহানী ও আমাদের নামে মিথ্যা মাদক ব্যবসার অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আমি এই মিথ্যা মামলা ও সংবাদ সম্মেলনের তীব্র প্রতিবাদ করছি। আমি সঠিক তদন্ত পূর্বক আসল ঘটনা উদঘাটন করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নিকট আপনাদের মাধ্যমে আবেদন জানাচ্ছি। এসময় রিপনের মা বলেন, আমরা পরিবারের সকলেই নিরাপত্তা হীনতায় ভুগছি।
এব্যাপারে শামীম বলেন, রিপনের স্ত্রী যা বলেছে তা সম্পুর্ণ মিথ্যা । রিপন আমার বাড়িতে প্রবেশ করে আমার স্ত্রীকে মারপিট করেছে তার ফুটেজ ও স্বাক্ষী আছে।
