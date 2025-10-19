জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে সংবাদ সম্মেলন ও মিথ্যা মামলার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

মোঃ আজাদ আলী, পাঁচবিবি (জয়পুরহাট) | অক্টোবর ১৯, ২০২৫

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে পাওনা টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে মারপিটের ঘটনাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে আদালতে মিথ্যা মামলা ও সংবাদ সম্মেলন করার প্রতিবাদে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন করেছে ভুক্তভোগী একটি পরিবার।

রোববার (১৯ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার মাধখুর গ্রামের নিজ বাড়ীতে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন নাছিমা খাতুন নামের এক গৃহবধু।

লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, মৃত নাসির উদ্দিনের পুত্র শামীম আমার স্বামীর নিকট ১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা ধার নেন। গত ১৩ অক্টোবর উক্ত টাকা চাইতে গেলে উভয় পক্ষের মধ্যে মারামারির ঘটনা ঘটে।

এই নিয়ে গত ১৮ অক্টোবর শামীমের স্ত্রী কারিমা আমাদের পরিবার সদস্যদেরকে মাদক ব্যবসায়ী সাজিয়ে আদালতে মিথ্যা মামলা ও সংবাদ সম্মেলন করেন।
তিনি লিখিত বক্তব্যে আরো বলেন, আমার স্বামী মোবাইল কেনার জন্য কারিমার স্বামী শামীমের নিকট পাওনা টাকার চাপ দিলে শামীম তার ব্যবহৃত মোবাইলটি আমাদের দেন।

এনিয়ে তাদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কথাকাটি ও মারামারি হয়। পরবর্তীতে আমাদের পাওনা টাকা ফেরত না দেওয়ার ষড়যন্ত্র হিসাবে ঐদিনের ঘটনাকে ইস্যু করে আমাদের নামে আদালতে মিথ্যা মামলা ও সংবাদ সম্মেলনে আমাদের মাদক ব্যবসায়ী সাজিয়ে সমাজে হেয় করছে। অথচ কারিমা ও তার স্বামী শামীম নিজেই একজন মাদক ব্যবসায়ী। বর্তমানে আদালতে শামীমের নামে মাদক মামলা চলমান রয়েছে।

শুধু তাই নয় আমার স্বামী রিপন দিনাজপুরে হাসপাতালে থাকলেও তাকে মামলায় জড়ানো হয়েছে।

এতেই প্রমাণিত হয় ঘটনাটি মিথ্যা একটি উদ্দেশ্য প্রনোদিত। তাছাড়া শ্রীলতাহানী ও আমাদের নামে মিথ্যা মাদক ব্যবসার অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আমি এই মিথ্যা মামলা ও সংবাদ সম্মেলনের তীব্র প্রতিবাদ করছি। আমি সঠিক তদন্ত পূর্বক আসল ঘটনা উদঘাটন করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নিকট আপনাদের মাধ্যমে আবেদন জানাচ্ছি। এসময় রিপনের মা বলেন, আমরা পরিবারের সকলেই নিরাপত্তা হীনতায় ভুগছি।

এব্যাপারে শামীম বলেন, রিপনের স্ত্রী যা বলেছে তা সম্পুর্ণ মিথ্যা । রিপন আমার বাড়িতে প্রবেশ করে আমার স্ত্রীকে মারপিট করেছে তার ফুটেজ ও স্বাক্ষী আছে।

জয়পুরহাট, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে গভীর রাতে ঝগড়া থামাতে বলায় প্রতিবেশির ধাক্কায় বৃদ্ধের মৃত্যু

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে পুকুরে মাছ মারাকে কেন্দ্র করে গভীর রাতে প্রতিবেশীদেরবিস্তারিত

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে আগাছা নাশক ছিটিয়ে ধান নষ্ট করার মিথ্যা অভিযোগের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে জমিতে আগাছা নাশক ছিটিয়ে ক্ষেতের ধান নষ্ট করারবিস্তারিত

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে একটি পরিত্যক্ত দোকান থেকে আরিফ হোসেন (২৮) নামেরবিস্তারিত

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে গ্রাম আদালত বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে গ্রাম আদালত আইন ও বিধিমালা অবহিতকরণ দক্ষতা বৃদ্ধিরবিস্তারিত

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে পুষ্টি বিষয়ক কর্মশালা

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ (২য় ভার্সন) উদযাপন উপলক্ষে স্কুলবিস্তারিত

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কঠিন চীবর দান উৎসব উদযাপন

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব কঠিন চীবর দান। প্রবারণাবিস্তারিত

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে গ্রাম পুলিশদের দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে স্থানীয় সরকার বিভাগ ও পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়বিস্তারিত

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে জাতীয় কন্যা শিশু দিবস উদযাপন

“আমি কন্যা শিশু- স্বপ্ন গড়ি, সাহসে লড়ি, দেশের কল্যানে কাজবিস্তারিত

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে বিশ্ব শিক্ষক দিবসে র‍্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে র‍্যালি ও আলোচনা সভাবিস্তারিত

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে জানালার গ্রিল কেটে দূর্ধষ চুরি

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে চেতনা নাশক ঔষধ স্প্রে করে জানালার গ্রিল কেটেবিস্তারিত

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে নবীকে অবমাননা করে ফেসবুকে পোস্ট করায় যুবক আটক

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে মহানবী হযরত মোহাম্মদ সাঃ কে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগবিস্তারিত

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে শিক্ষক ঐক্যজোটের প্রস্তুুতি সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটের মহাসমাবেশ ও জাতীয় শিক্ষক দিবস সফলবিস্তারিত

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে জনতার হাতে ট্রান্সফর্মার চোর চক্রের ২জন আটক

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে অগভীর নলকুপে স্থাপনকৃত পল্লী বিদ্যুৎ এর ট্রান্সফরমার চোরবিস্তারিত

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে পুজার সামগ্রী বিতরণ করলেন শামীম হোসেন

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে শারদীয় দূর্গা পূজা উপলক্ষ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের ১হাজার ৩শবিস্তারিত

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে আগু*নে পুড়লো কৃষকের গোয়াল ঘর

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে রান্না ঘরের আগুন থেকে এক কৃষকের গোয়ালঘর পুড়েবিস্তারিত

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (২৪বিস্তারিত