জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে পুকুরে ডুবে শিশুর মৃত্যু

মোঃ আজাদ আলী, পাঁচবিবি (জয়পুরহাট) | অক্টোবর ২৩, ২০২৫

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে নানার বাড়ীতে বেড়াতে এসে পুকুরের পানিতে ডুবে মুবিন হোসেন (২) নামের এক শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার কুসুম্বা ইউনিয়নের কাঁশড়া গোবিন্দপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মৃত শিশু মুবিন একই ইউনিয়নের সাড়ারপাড়া গ্রামের নাহিদ ইসলামের ছেলে।

কুসুম্বা ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মোমেনা বেগম জানান, কয়েকদিন আগে মুবিন তার মায়ের সাথে তার নানা সাখোয়াতের বাড়ীতে বেড়াতে আসে। ঘটনার দিন বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে মুবিন বাড়ীর উঠানে খেলাধুলা করছিল।

এর কিছুক্ষণ পর উঠানে তাকে দেখতে না পেয়ে খোঁজখুজি করার সময় বাড়ীর পাশে পুকুরের শিশুটিকে ভাসতে দেখে স্হানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে জয়পুরহাট জেলা আধুনিক হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করেন।
এমন মর্মান্তিক মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

জয়পুরহাট, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

সাপ্লাই শুরু হতে না হতেই জয়পুরহাটের পাঁচবিবি পৌরসভার সাড়ে ৩’শ পানির মিটার চুরি

জয়পুরহাটের পাঁচবিবির পৌরসভায় স্থাপিত সাপ্লাই লাইনে পূর্ণ ভাবে পানি সরবরাহবিস্তারিত

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে সংবাদ সম্মেলন ও মিথ্যা মামলার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে পাওনা টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে মারপিটের ঘটনাকে ভিন্নবিস্তারিত

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে গভীর রাতে ঝগড়া থামাতে বলায় প্রতিবেশির ধাক্কায় বৃদ্ধের মৃত্যু

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে পুকুরে মাছ মারাকে কেন্দ্র করে গভীর রাতে প্রতিবেশীদেরবিস্তারিত

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে আগাছা নাশক ছিটিয়ে ধান নষ্ট করার মিথ্যা অভিযোগের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে জমিতে আগাছা নাশক ছিটিয়ে ক্ষেতের ধান নষ্ট করারবিস্তারিত

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে একটি পরিত্যক্ত দোকান থেকে আরিফ হোসেন (২৮) নামেরবিস্তারিত

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে গ্রাম আদালত বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে গ্রাম আদালত আইন ও বিধিমালা অবহিতকরণ দক্ষতা বৃদ্ধিরবিস্তারিত

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে পুষ্টি বিষয়ক কর্মশালা

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ (২য় ভার্সন) উদযাপন উপলক্ষে স্কুলবিস্তারিত

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কঠিন চীবর দান উৎসব উদযাপন

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব কঠিন চীবর দান। প্রবারণাবিস্তারিত

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে গ্রাম পুলিশদের দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে স্থানীয় সরকার বিভাগ ও পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়বিস্তারিত

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে জাতীয় কন্যা শিশু দিবস উদযাপন

“আমি কন্যা শিশু- স্বপ্ন গড়ি, সাহসে লড়ি, দেশের কল্যানে কাজবিস্তারিত

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে বিশ্ব শিক্ষক দিবসে র‍্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে র‍্যালি ও আলোচনা সভাবিস্তারিত

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে জানালার গ্রিল কেটে দূর্ধষ চুরি

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে চেতনা নাশক ঔষধ স্প্রে করে জানালার গ্রিল কেটেবিস্তারিত

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে নবীকে অবমাননা করে ফেসবুকে পোস্ট করায় যুবক আটক

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে মহানবী হযরত মোহাম্মদ সাঃ কে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগবিস্তারিত

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে শিক্ষক ঐক্যজোটের প্রস্তুুতি সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটের মহাসমাবেশ ও জাতীয় শিক্ষক দিবস সফলবিস্তারিত

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে জনতার হাতে ট্রান্সফর্মার চোর চক্রের ২জন আটক

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে অগভীর নলকুপে স্থাপনকৃত পল্লী বিদ্যুৎ এর ট্রান্সফরমার চোরবিস্তারিত

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে পুজার সামগ্রী বিতরণ করলেন শামীম হোসেন

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে শারদীয় দূর্গা পূজা উপলক্ষ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের ১হাজার ৩শবিস্তারিত