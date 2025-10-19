জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস উপলক্ষে সাতক্ষীরায় বিআরটিএ’র উদ্যোগে রোড শো

শেখ আমিনুর হোসেন, সাতক্ষীরা | অক্টোবর ১৯, ২০২৫

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) সাতক্ষীরা সার্কেলের উদ্যোগে ‘জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস – ২০২৫’ উদযাপনের অংশ হিসেবে একটি রোড শো অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য ছিল সড়ক দুর্ঘটনা রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।

রবিবার (১৯ অক্টোবর) সকাল ১১টায় সাতক্ষীরা শহরের কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালের সামনে এই রোড শো শুরু হয়। পুলিশ ট্রাফিক বিভাগ ও বিআরটিএ সাতক্ষীরার যৌথ প্রয়াসে আয়োজিত এই রোড শোতে স্থানীয় জনগণ ও পথচারীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হয়।

বিআরটিএ খুলনার বিভাগীয় পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার মোঃ জিয়াউর রহমানের দিক নির্দেশনায় অনুষ্ঠিত এই রোড শোতে পথচারী, যাত্রী এবং যানবাহন চালকদের মাঝে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়। এছাড়া, বিআরটিএ সাতক্ষীরা সার্কেলের মোটরযান পরিদর্শক মোঃ ওমর ফারুক সকলের উদ্দেশ্যে সচেতনতামূলক মাইকিং এর মাধ্যমে সড়ক নিরাপত্তার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে বিআরটিএ’র সাতক্ষীরার সার্কেলের উচ্চমান সহকারী মোঃ নাসির উদ্দিনসহ স্থানীয় মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় জনগণ ও উপস্থিত সাধারণ মানুষ।

সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরি। বিআরটিএ’র এই উদ্যোগ সড়ক নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে মানসম্মত হেলমেট ব্যবহার এবং সঠিক যানবাহন পরিচালনার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়েছে।

সড়ক দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রতিবছর হাজার হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায়। এই অবস্থায় জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং সঠিক নিয়ম মেনে চলার মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনা কমিয়ে আনা সম্ভব। রোড শোতে অংশগ্রহণকারীরা এই ধরনের উদ্যোগকে আরো সম্প্রসারিত করার আহ্বান জানান।

সাতক্ষীরার স্থানীয় মানুষ ও সাধারণ জনগণ বিআরটিএ’র এই কার্যক্রমকে সাধুবাদ জানিয়েছে এবং তারা আশা প্রকাশ করেছে যে, এই ধরনের উদ্যোগ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে, যা নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে।

সাতক্ষীরা, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

সাতক্ষীরায় মাংস ব্যবসায়ী সমিতির সেক্রেটারী কর্তৃক ব্যবসায়ীর ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করায় প্রতিবাদ সভা

সাতক্ষীরা সুলতানপুর বড় বাজারের মাংস ব্যবসায়ী সমিতির সেক্রেটারী কর্তৃক মাংসবিস্তারিত

স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নে দুর্নীতি ও দালাল মুক্ত সাতক্ষীরা সদর হাসপাতাল-সিভিল সার্জন

সাতক্ষীরা সদর হাসপাতাল জেলার স্বাস্থ্যসেবার অন্যতম মূল কেন্দ্র। দীর্ঘদিন ধরেবিস্তারিত

সাতক্ষীরা জেলা নাগরিক অধিকার উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সাধারণ সভা

সাতক্ষীরা জেলা নাগরিক অধিকার ও উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সাধারণ সভা-২০২৫বিস্তারিত

জেলা রাগবি ক্লাবের উদ্যোগে লেকভিউ রাগবি সেভেনস্ ট্রফি চ্যাম্পিয়ন সাতক্ষীরা

সাতক্ষীরায় মন জুড়ানো বর্ণিল আয়োজনে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যবিস্তারিত

সাতক্ষীরা জেলা রাগবি ক্লাবের উদ্যোগে আনুষ্ঠানিকভাবে পর্দা উঠল লেকভিউ রাগবি সেভেনস্ ট্রফি

সাতক্ষীরায় মন জুড়ানো বর্ণিল আয়োজনে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যবিস্তারিত

কালবেলার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করলো সাতক্ষীরা শহর ছাত্রদল

দৈনিক কালবেলা তিন বছর অতিক্রম করে চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষেবিস্তারিত

সাতক্ষীরা জেলা চিংড়ি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা

সাতক্ষীরা জেলা চিংড়ি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিতবিস্তারিত

‍‌‌”রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে কালবেলা নির্ভয়ে ছাত্র-জনতার পক্ষেই সংবাদ প্রকাশ করেছে”

‘সত্য, সুন্দর, সাহস’ এই স্লোগানকে হৃদয়ে ধারণ করে দৈনিক কালবেলাবিস্তারিত

বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস-২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে সাতক্ষীরায় র‍্যালি, আলোচনা সভা

সাদাছড়ির আধুনিকায়ন, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উন্নয়ন এই প্রতিপাদকে সামনে রেখেবিস্তারিত

হ্যান্ডবল খেলায় কলারোয়ার মেয়েরা ৩ বার সাতক্ষীরা জেলা চ্যাম্পিয়ন

ক্রিকেট, ভলিবল ও ফুটবলের পর এবার হ্যান্ডবল খেলায় কৃতিত্বের স্বাক্ষরবিস্তারিত

সাতক্ষীরায় জেলা সড়ক নিরাপত্তা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

সাতক্ষীরা জেলা সড়ক নিরাপত্তা কমিটি (ডিআরসি)’র সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবারবিস্তারিত

সাতক্ষীরায় দূর্যোগ প্রশমন দিবস-২০২৫ পালিত

আন্তর্জাতিক দূর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষে সাতক্ষীরায় র‍্যালি, আলোচনা সভা ওবিস্তারিত

সাতক্ষীরায় জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

উৎসবমুখর পরিবেশে জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত ৫২তম জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ওবিস্তারিত

সাতক্ষীরায় সিডোর উদ্যোগে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সংলাপ

সাতক্ষীরায় তারুণ্যের স্বপ্ন নিয়ে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখেবিস্তারিত

সাংবাদিক মীর মোস্তফা আলীর ভাইয়ের মৃত্যুতে সাতক্ষীরা জেলা সাংবাদিক ফোরামের শোক

সাতক্ষীরা প্রেসক্লাবের সদস্য ও দৈনিক সবুজ নিশান পত্রিকার সাতক্ষীরা প্রতিনিধিবিস্তারিত

সাতক্ষীরায় ৩৫ তম আন্তর্জাতিক প্রবীন দিবস ২০২৫ উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভা

একদিন তুমি পৃথিবী গড়েছ, আজ আমি স্বপ্ন গড়বো সযত্নে তোমায়বিস্তারিত