জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস উপলক্ষে সাতক্ষীরায় বিআরটিএ’র উদ্যোগে রোড শো
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) সাতক্ষীরা সার্কেলের উদ্যোগে ‘জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস – ২০২৫’ উদযাপনের অংশ হিসেবে একটি রোড শো অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য ছিল সড়ক দুর্ঘটনা রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।
রবিবার (১৯ অক্টোবর) সকাল ১১টায় সাতক্ষীরা শহরের কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালের সামনে এই রোড শো শুরু হয়। পুলিশ ট্রাফিক বিভাগ ও বিআরটিএ সাতক্ষীরার যৌথ প্রয়াসে আয়োজিত এই রোড শোতে স্থানীয় জনগণ ও পথচারীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হয়।
বিআরটিএ খুলনার বিভাগীয় পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার মোঃ জিয়াউর রহমানের দিক নির্দেশনায় অনুষ্ঠিত এই রোড শোতে পথচারী, যাত্রী এবং যানবাহন চালকদের মাঝে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়। এছাড়া, বিআরটিএ সাতক্ষীরা সার্কেলের মোটরযান পরিদর্শক মোঃ ওমর ফারুক সকলের উদ্দেশ্যে সচেতনতামূলক মাইকিং এর মাধ্যমে সড়ক নিরাপত্তার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।
অনুষ্ঠানে বিআরটিএ’র সাতক্ষীরার সার্কেলের উচ্চমান সহকারী মোঃ নাসির উদ্দিনসহ স্থানীয় মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় জনগণ ও উপস্থিত সাধারণ মানুষ।
সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরি। বিআরটিএ’র এই উদ্যোগ সড়ক নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে মানসম্মত হেলমেট ব্যবহার এবং সঠিক যানবাহন পরিচালনার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়েছে।
সড়ক দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রতিবছর হাজার হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায়। এই অবস্থায় জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং সঠিক নিয়ম মেনে চলার মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনা কমিয়ে আনা সম্ভব। রোড শোতে অংশগ্রহণকারীরা এই ধরনের উদ্যোগকে আরো সম্প্রসারিত করার আহ্বান জানান।
সাতক্ষীরার স্থানীয় মানুষ ও সাধারণ জনগণ বিআরটিএ’র এই কার্যক্রমকে সাধুবাদ জানিয়েছে এবং তারা আশা প্রকাশ করেছে যে, এই ধরনের উদ্যোগ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে, যা নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে।
এই রকম সংবাদ আরো পেতে হলে এই লেখার উপরে ক্লিক করে আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেইজে লাইক দিয়ে সংযুক্ত থাকুন। সংবাদটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে এই পেইজের নীচে মন্তব্য করার জন্য ঘর পাবেন