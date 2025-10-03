জাতীয় প্রেসক্লাব হবে মফস্বলের সবার প্রেসক্লাব -মনিরামপুরে জাতীয় প্রেসক্লাব সাধারণ সম্পাদক

হেলাল উদ্দিন, রাজগঞ্জ (যশোর) | অক্টোবর ৩, ২০২৫

সাংবাদিকরা যদি সততার সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করে, তা হলে ৭২ ঘন্টার মধ্যে বাংলাদেশর ৫০% ক্রাইম চলে যাবে। আমরা যদি সততার সাথে, আমাদের কলম চালাই তা হলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এর আগে বাংলাদেশর বহু সমস্যার সমাধান কিন্তু মিডিয়ার কারণেই হয়েছে।

মিডিয়ার দায়িত্বশীলতাই আজ সব থেকে বড় জিনিস আর সেটার জন্যই আমার ব্যক্তিগত ভাবে একটা স্বপ্ন আছে জাতীয় প্রেসক্লাবকে বাংলাদেশের সবার প্রেসক্লাবে রূপ দেওয়া। মনিরামপুর প্রেসক্লাবের কর্মরত সাংবাদিকের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাতীয় প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আইয়ুব ভূঁইয়া তিনি এ কথা বলেন।

শুক্রবার (৩ অক্টোবর) বিকাল ৪ টায় মনিরামপুর প্রেসক্লাবের সভাকক্ষে, পেসক্লাবের সভাপতি মজনুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোতাহার হোসেনের পরিচালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইংয়ে সংযুক্ত সাংবাদিক এস.এম রাশেদুল ইসলাম।

তিনি তার বক্তব্যে বলেন- আমরা যারা ঢাকা কেন্দ্রীক সাংবাদিকতা করি, বাংলাদেশর সাংবাদিকতার মেইন যে চ্যালেঞ্জগুলো সেই অর্থে ফেস করি না, তবে মফস্বল কেন্দ্রীক যারা সাংবাদিকতা করেন তারা কিন্তু অনেক ঝুকি নিয়েই সাংবাদিকতা করে থাকেন। তারা একাধারে প্রতিনিধি, ফটো রিপোর্টার আর ক্যমেরাম্যানের ও কাজ করে থাকেন।

এছাড়া বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কলামিস্ট ফোরাম অব বাংলাদেশ এর মহাসচিব মীর আব্দুল আলীম বলেন- মনিরামপুর প্রেসক্লাবের পরিবেশের সাথে অন্য প্রেসক্লাবের সাথে আমি কিছুটা ভিন্নতা অনুভব করেছি, বাংলাদেশ আমার মনে হয় না এমন কোন সাংবাদিক সংগঠন আছে যেখানকার ৮০% সাংবাদিকই শিক্ষক, তিনি আরো বলেন- মনিরামপুর প্রেসক্লাবে যেমন একটা ভবন আছে, সাংবাদিকদের মধ্যে কোয়ালিটি ও আছে।

মতবিনিময় সভায় পবিত্র কোরআন থেকে পাঠ করেন মনিরামপুর প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা নিছার উদ্দিন খান আজম এবং গীতা পাঠ করেন আশোক কুমার বিশ্বাস। মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন- দৈনিক প্রতিদিনের কণ্ঠের প্রকাশক ও সম্পাদক শাহিনুর রহমান পান্না, জুলাই যোদ্ধা সাংবাদিক প্রতিদিনের কণ্ঠের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ও জনবানী পত্রিকার উপজেলা প্রতিনিধি মোস্তাকিম আল রাব্বি সাকিব।

মনিরামপুর প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি মোঃ ইলিয়াস হোসেন, জি.এম ফারুক আলম, আসাদুজ্জামান রয়েল, বাবুল আক্তার, হুসাইন নজরুল হক, মিজানুর রহমান, শফিয়ান রহমান, ফারুক আহমেদ লিটন সহ প্রেসক্লাবের সাংবাদিকবৃন্দ।

