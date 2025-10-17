জুলাই সনদে স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অংশ নেয়নি এনসিপি

আওয়ার নিউজ ডেস্ক | অক্টোবর ১৭, ২০২৫

শেষ পর্যন্ত জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) অংশগ্রহণ করেনি।

এর আগে বৃহস্পতিবার এক বিজ্ঞপ্তিতে দলটি জানায়, এনসিপি মনে করে এই স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কোনো আইনি ভিত্তি অর্জিত হবে না; এটি কেবল আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। এনসিপি বহুবার স্পষ্টভাবে আইনি ভিত্তির প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়েছে। আইনি ভিত্তি নিশ্চিত হওয়ার পূর্বে এ ধরনের আনুষ্ঠানিকতা ‘জুলাই ঘোষণাপত্র’-এর মতো আরেকটি একপাক্ষিক দলিলে পরিণত হবে।

এতে আরও বলা হয়েছে, তবে ঐকমত্য কমিশন যেহেতু সময় বৃদ্ধি করেছে, এনসিপি কমিশনের পরবর্তী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরবে। দাবি পূরণ হলে, পরবর্তীতে এনসিপি স্বাক্ষর প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে।

বিকাল সাড়ে চারটায় জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় ‘জুলাই সনদ ২০২৫’ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে এটি শুরু হয়। এতে অংশ নিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টাসহ অন্য উপদেষ্টারা। বিএনপি, জামায়াতসহ বিভিন্ন দলের নেতারাও এতে অংশ নিয়েছেন।

মঞ্চে নেতাদের মধ্যে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ, জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের, নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রেসিডিয়াম সদস্য আশরাফ আলী আকন প্রমুখকে দেখা গেছে।

রাজনীতি, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

পিআর-টিআর বাদ দেন, নির্বাচনে আসেন: মির্জা ফখরুল

জামায়াতসহ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের পিআর (আনুপাতিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা) দাবির সমালোচনা করেবিস্তারিত

নেত্রকোনার মদনে তিয়শ্রী ইউনিয়নে ওয়ার্ড বিএনপি পরিচিতি ও মতবিনিময় সভা

নেত্রকোনার মদন উপজেলার তিয়শ্রী ইউনিয়ন ৯ নং ওয়ার্ড বিএনপি পরিচিতিবিস্তারিত

নেত্রকোনার মদনে কাইটাইল ইউনিয়নে বিএনপি পরিচিতি ও মতবিনিময় সভা

নেত্রকোনার মদন উপজেলার কাইটাইল ইউনিয়ন ৬নং ওয়ার্ড বিএনপি পরিচিতি অনুষ্ঠানবিস্তারিত

আমি নিজেই পিআর বুঝি না: মির্জা ফখরুল

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, পিআর আমি নিজেইবিস্তারিত

সংস্কারের মধ্য দিয়েই বিএনপির জন্ম: মির্জা ফখরুল

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, বিএনপির জন্মই হয়েছিলবিস্তারিত

ভারতীয় আধিপত্যের বাইরের দলের সঙ্গে জোটের চিন্তা করছে এনসিপি: সারজিস আলম

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) এমন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জোটবদ্ধ হওয়ারবিস্তারিত

হাসিনার মামলা সরাসরি সম্প্রচারকালে ফেসবুক পেইজে সাইবার হামলা

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর কার্যালয়ের ফেসবুক পেজে সাইবার হামলাবিস্তারিত

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে বিএনপির মিছিল ও আলোচনা সভা

“তারুণ্যের প্রথম ভোট. ধানের শীষের পক্ষে হোক” এই প্রতিপাদ্যকে সামনেবিস্তারিত

জামায়াত ক্ষমতায় গেলে ওয়ান টু-তে সব সমাধান হয়ে যাবে- গোলাম পরোয়ার

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরোয়ারবিস্তারিত

জাতীয় পার্টির কর্মী সমাবেশ পণ্ড

রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে ডাকা কর্মী সমাবেশবিস্তারিত

ময়মনসিংহে ইসলামী আন্দোলনের ৫ দফা দাবিতে মিছিল

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ময়মনসিংহ জেলা উত্তর ও দক্ষিণ এবং মহানগরবিস্তারিত

আমরা তো শাপলা দিতে বাধা দেইনি, ধানের শীষ নিয়ে টানাটানি কেন?

জাতীয় নাগরিক পার্টিকে (এনসিপি) শাপলা মার্কা না দিলে ধানের শীষবিস্তারিত

কয়েকজন মিলে আইন করলে গণতন্ত্র হয় না: ফখরুল

দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার একমাত্র পথ নির্বাচন বলে মন্তব্য করেছেনবিস্তারিত

নওগাঁয় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সাক্ষাৎকার প্রদর্শনীতে মানুষের ঢল

নওগাঁয় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বি এন পির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাববিস্তারিত

যশোরের শার্শায় যুক্তরাজ্য বিএনপি নেতা মাসুদুল আলমের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির প্রতীক ‘ধানের শীষ’কে বিজয়ীবিস্তারিত

পটুয়াখালী বিএনপির দুগ্রুপে তুমুল সংঘর্ষ, ফাঁকা গুলি ৫ পুলিশ আহত

পটুয়াখালীতে বাজার ইজারাকে কেন্দ্র করে বিএনপির দুগ্রুপের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষেরবিস্তারিত