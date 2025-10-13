জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে যেসব জাতীয় নেতা উপস্থিত থাকবেন

জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে যেসব জাতীয় নেতা উপস্থিত থাকবেন
বহুল আলোচিত ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ স্বাক্ষর হতে যাচ্ছে। শুক্রবার ১৭ অক্টোবর জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় সনদে স্বাক্ষর করবে রাজনৈতিক দলগুলো। এর আগে নির্ধারিত সময় ছিল ১৫ অক্টোবর। দুই কারণে এ সময়সীমা পেছানো হয়েছে।
প্রথমত, রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আরও আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত সুপারিশের জন্য একটি সমঝোতার চেষ্টা এবং দ্বিতীয়ত, লোকজনের সমাগম ও যানজট এড়াতে শুক্রবার সময় নির্ধারণ করা হয়েছে।
এ সময়ের মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে অনানুষ্ঠানিকভাবে আরও আলোচনা করে একটি সমঝোতার চেষ্টা করবে। এক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে কিছু চিন্তা করেছে। বিএনপি, জামায়াত এবং জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) সম্মত হলেই তা চূড়ান্ত করা হবে।
জুলাই সনদের সংবিধান-সম্পর্কিত বিষয়গুলো বাস্তবায়নের পদ্ধতি, বিশেষ করে গণভোটের সময় নিয়ে মতবিরোধ থাকলেও সনদে স্বাক্ষরের জন্য বিএনপি, জামায়াত, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও চরমোনাই পীরের নেতৃত্বাধীন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশসহ সংশ্লিষ্ট সব দল দু’জন করে প্রতিনিধির নাম ঐক্যমত্য কমিশনের কাছে পাঠিয়েছে।
জানা গেছে, জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোটের প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন। এছাড়া বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধিদেরও আমন্ত্রণ জানানো হবে এতে।
জুলাই সনদে স্বাক্ষর করার জন্য সংশ্লিষ্ট সব দলই কমিশনের কাছে প্রতিনিধিদের নাম পাঠিয়েছে। অন্য দলগুলো আগেই প্রতিনিধিদ্বয়ের নাম পাঠালেও বাকি ছিল ইসলামী আন্দোলনসহ তিনটি ইসলামী রাজনৈতিক দল, এই তিনটি দলও নাম পাঠিয়েছে।
উল্লেখ্য, পরিবর্তন, পরিমার্জন ও কিছু শব্দ-বাক্যের সংশোধন করে ‘জুলাই জাতীয় সনদ-২০২৫’ এর ‘চূড়ান্ত ভাষ্য’ গত ১১ সেপ্টেম্বর ৩৩টি রাজনৈতিক দল-জোটকে পাঠিয়েছিল ঐকমত্য কমিশন। সনদে সই করার জন্য সোমবার (১৩ সেপ্টেম্বর) বিকাল পাঁচটার মধ্যে প্রতিটি দল-জোটকে দু’জনের নাম প্রস্তাব করে তা কমিশনের কাছে পাঠাতে অনুরোধ করা হয়েছিল।
তখনই বিএনপিসহ ১৫টি দল সনদে সই করার দু’জনের নাম প্রস্তাব করে কমিশনের কাছে তালিকা পাঠিয়েছিল। সই করার জন্য বিএনপি প্রস্তাব করেছে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদের নাম।
জামায়াতের পক্ষ থেকেও সনদে স্বাক্ষরের জন্য দুজন শীর্ষ নেতার নাম পাঠানো হয়েছে। তারা হলেন দলের নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের ও সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের এতদিন ঐকমত্য কমিশনের আলোচনায় জামায়াতের পক্ষে নেতৃত্ব দিয়েছেন। জুলাই সনদের স্বাক্ষরের জন্য এনসিপির পক্ষ থেকে দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও সদস্য-সচিব আখতার হোসেনের নাম পাঠানো হয়েছে।
এছাড়া নাগরিক ঐক্যের পক্ষ থেকে সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না ও সাধারণ সম্পাদক শহীদুল্লাহ কায়সার; গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি ও সাধারণ সম্পাদক আবুল হাসান রুবেল এবং এবি (আমার বাংলাদেশ) পার্টির পক্ষ থেকে চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু ও জেনারেল সেক্রেটারি আসাদুজ্জামান ফুয়াদের নাম পাঠানো হয়েছে সনদে স্বাক্ষরের জন্য।
ঐকমত্য কমিশন গত বৃহস্পতিবার বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আইন ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ এবং রাজনৈতিক দলগুলো থেকে পাওয়া অভিমতগুলো বিশ্লেষণ করে ‘খুব শিগগিরই’ জুলাই সনদ বাস্তবায়নের উপায় সংক্রান্ত সুপারিশ এবং চূড়ান্ত করা জুলাই সনদ সরকারের কাছে জমা দেবে কমিশন। সুপারিশ ও জুলাই সনদের কপি দলগুলোকেও পাঠাবে কমিশন।
এই রকম সংবাদ আরো পেতে হলে এই লেখার উপরে ক্লিক করে আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেইজে লাইক দিয়ে সংযুক্ত থাকুন। সংবাদটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে এই পেইজের নীচে মন্তব্য করার জন্য ঘর পাবেন