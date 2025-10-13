জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে যেসব জাতীয় নেতা উপস্থিত থাকবেন

আওয়ার নিউজ ডেস্ক | অক্টোবর ১৩, ২০২৫

বহুল আলোচিত ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ স্বাক্ষর হতে যাচ্ছে। শুক্রবার ১৭ অক্টোবর জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় সনদে স্বাক্ষর করবে রাজনৈতিক দলগুলো। এর আগে নির্ধারিত সময় ছিল ১৫ অক্টোবর। দুই কারণে এ সময়সীমা পেছানো হয়েছে।

প্রথমত, রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আরও আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত সুপারিশের জন্য একটি সমঝোতার চেষ্টা এবং দ্বিতীয়ত, লোকজনের সমাগম ও যানজট এড়াতে শুক্রবার সময় নির্ধারণ করা হয়েছে।

এ সময়ের মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে অনানুষ্ঠানিকভাবে আরও আলোচনা করে একটি সমঝোতার চেষ্টা করবে। এক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে কিছু চিন্তা করেছে। বিএনপি, জামায়াত এবং জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) সম্মত হলেই তা চূড়ান্ত করা হবে।

জুলাই সনদের সংবিধান-সম্পর্কিত বিষয়গুলো বাস্তবায়নের পদ্ধতি, বিশেষ করে গণভোটের সময় নিয়ে মতবিরোধ থাকলেও সনদে স্বাক্ষরের জন্য বিএনপি, জামায়াত, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও চরমোনাই পীরের নেতৃত্বাধীন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশসহ সংশ্লিষ্ট সব দল দু’জন করে প্রতিনিধির নাম ঐক্যমত্য কমিশনের কাছে পাঠিয়েছে।

জানা গেছে, জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোটের প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন। এছাড়া বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধিদেরও আমন্ত্রণ জানানো হবে এতে।

জুলাই সনদে স্বাক্ষর করার জন্য সংশ্লিষ্ট সব দলই কমিশনের কাছে প্রতিনিধিদের নাম পাঠিয়েছে। অন্য দলগুলো আগেই প্রতিনিধিদ্বয়ের নাম পাঠালেও বাকি ছিল ইসলামী আন্দোলনসহ তিনটি ইসলামী রাজনৈতিক দল, এই তিনটি দলও নাম পাঠিয়েছে।

উল্লেখ্য, পরিবর্তন, পরিমার্জন ও কিছু শব্দ-বাক্যের সংশোধন করে ‘জুলাই জাতীয় সনদ-২০২৫’ এর ‘চূড়ান্ত ভাষ্য’ গত ১১ সেপ্টেম্বর ৩৩টি রাজনৈতিক দল-জোটকে পাঠিয়েছিল ঐকমত্য কমিশন। সনদে সই করার জন্য সোমবার (১৩ সেপ্টেম্বর) বিকাল পাঁচটার মধ্যে প্রতিটি দল-জোটকে দু’জনের নাম প্রস্তাব করে তা কমিশনের কাছে পাঠাতে অনুরোধ করা হয়েছিল।

তখনই বিএনপিসহ ১৫টি দল সনদে সই করার দু’জনের নাম প্রস্তাব করে কমিশনের কাছে তালিকা পাঠিয়েছিল। সই করার জন্য বিএনপি প্রস্তাব করেছে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদের নাম।

জামায়াতের পক্ষ থেকেও সনদে স্বাক্ষরের জন্য দুজন শীর্ষ নেতার নাম পাঠানো হয়েছে। তারা হলেন দলের নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের ও সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের এতদিন ঐকমত্য কমিশনের আলোচনায় জামায়াতের পক্ষে নেতৃত্ব দিয়েছেন। জুলাই সনদের স্বাক্ষরের জন্য এনসিপির পক্ষ থেকে দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও সদস্য-সচিব আখতার হোসেনের নাম পাঠানো হয়েছে।

এছাড়া নাগরিক ঐক্যের পক্ষ থেকে সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না ও সাধারণ সম্পাদক শহীদুল্লাহ কায়সার; গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি ও সাধারণ সম্পাদক আবুল হাসান রুবেল এবং এবি (আমার বাংলাদেশ) পার্টির পক্ষ থেকে চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু ও জেনারেল সেক্রেটারি আসাদুজ্জামান ফুয়াদের নাম পাঠানো হয়েছে সনদে স্বাক্ষরের জন্য।

ঐকমত্য কমিশন গত বৃহস্পতিবার বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আইন ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ এবং রাজনৈতিক দলগুলো থেকে পাওয়া অভিমতগুলো বিশ্লেষণ করে ‘খুব শিগগিরই’ জুলাই সনদ বাস্তবায়নের উপায় সংক্রান্ত সুপারিশ এবং চূড়ান্ত করা জুলাই সনদ সরকারের কাছে জমা দেবে কমিশন। সুপারিশ ও জুলাই সনদের কপি দলগুলোকেও পাঠাবে কমিশন।

সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

রাতের মধ্যে দাবি না মানলে মঙ্গলবার ‘মার্চ টু সচিবালয়

বাড়িভাড়া বৃদ্ধিসহ তিন দাবিতে আন্দোলনরত এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা নতুন কর্মসূচি ঘোষণাবিস্তারিত

সিলেটের বিশ্বনাথে টাইফয়েড ভ্যাকসিন ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন

সারা দেশের ন্যায় সিলেটের বিশ্বনাথে টাইফয়েড ভ্যাকসিন ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করাবিস্তারিত

শেরপুর-ঢাকা রুটে বাস চলাচল বন্ধ, চরম ভোগান্তিতে যাত্রীরা

পরিবহন শ্রমিক গ্রেফতারের প্রতিবাদে শেরপুর থেকে ময়মনসিংহ ও ঢাকাগামী সববিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে বিয়ের গেটে পাত্রীর মরদেহ

বাড়িতে চলছিলো গায়ে হলুদের আলোকসজ্জা ও বিয়ের আয়োজন। এরই মধ্যেইবিস্তারিত

দিনাজপুরের বীরগঞ্জে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন

দিনাজপুরের বীরগঞ্জে আনুষ্ঠানিক ভাবে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করা হয়েছে।বিস্তারিত

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে “শার্শা উপজেলা সাংবাদিক ঐক্য পরিষদ” এর পক্ষ থেকে গাছের চারা বিতরণ

সাংবাদিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের কল্যাণে কাজ করার লক্ষ্যে গঠিতবিস্তারিত

নওগাঁর রাণীনগরে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন শুরু

সারা দেশের সঙ্গে নওগাঁর রাণীনগরেও শুরু হয়েছে বিনামূল্যে টাইফয়েড টিকাদানবিস্তারিত

বিজয় এক্সপ্রেস আন্তঃনগর ট্রেন থেকে মরদেহ উদ্ধার

চট্টগ্রাম থেকে গৌরীপুর-ময়মনসিংহ হয়ে জামালপুরগামী বিজয় এক্সপ্রেস আন্তঃনগর ট্রেন থেকেবিস্তারিত

ময়মনসিংহে সাংবাদিক কামালের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন

ময়মনসিংহে সাংবাদিক কামাল হোসেনের বিরুদ্ধে দায়ের করা মিথ্যা ও হয়রানিবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে টাইফয়েড টিকা ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন

সারা দেশের ন্যায় বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলায় আনুষ্ঠানিকভাবে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইনেরবিস্তারিত

মঠবাড়িয়ার সাপলেজায় জেলেদের মাঝে চাল বিতরণ

৪ অক্টোবর থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত ২২ দিন নিষেধাজ্ঞা চলাকালীনবিস্তারিত

সিরাজগঞ্জের বেলকুচিতে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন উদ্বোধন

“টাইফয়েড জ্বর প্রতিরোধে, টিকা নেবো দল বেঁধে।” এই স্লোগানে সিরাজগঞ্জেরবিস্তারিত

নওগাঁর মান্দায় এএসআই রবিউলের অপসারণ দাবি: নেপথ্যে ‘স্বার্থের সংঘাত’

নওগাঁর মান্দায় কালিকাপুর ইউপি চেয়ারম্যান আশরাফুল ইসলাম বাবুর করা অভিযোগেরবিস্তারিত

কুড়িগ্রামে টিসিভি টিকাদান ক্যাম্পেইন শুরু

সারাদেশের ন্যায় কুড়িগ্রামেও প্রথমবারের মতো বিনামূল্যে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন শুরুবিস্তারিত

রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে তিন দিনব্যাপী ঠাকুর নরোত্তম দাসের তিরোভাব তিথি মহোৎসব শেষ

রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে তিন দিনব্যাপী ঠাকুর নরোত্তম দাসের তিরোভাব তিথি মহোৎসববিস্তারিত

কোর্টের সাবেক পিপি অ্যাডভোকেট রঞ্জিত রায় চৌধুরীর চুরির ঘটনায় চোরকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ

কোর্টের সাবেক পিপি অ্যাডভোকেট রঞ্জিত রায় চৌধুরীর বাসা থেকে ২৬বিস্তারিত