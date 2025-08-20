জেলা বিএনপি দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে নেত্রকোনার মদনে মতবিনিময় সভা

মোঃ মোশাররফ হোসেন, মদন (নেত্রকোনা) | আগস্ট ২০, ২০২৫

জেলা বিএনপি দ্বি-বার্ষিকী সম্মেলন উপলক্ষে মদনে মতবিনিময় সভা অনুষ্টিত হয।

মঙ্গলবার (১৯ আগষ্ট) উপজেলার দলীয় কার্যালয়ে উপজেলার বিএনপি সভাপতি মোঃ নূরুল আলমের সভাপতিত্বে পৌর বিএনপি সভাপতি মোঃ কামরুল হাসান চন্দনের সঞ্চালনায বক্তব্য দেন, জেলা বিএনপি আহব্বায়ক ড়াঃ আনোয়ারুল হক,জেলা বিএনপি সদস্য সচিব ডঃ রফিকুল ইসলাম হিলালী,সাবেক জেলা বিএনপি সাংগঠনিক মোঃশফিকুল ইসলাম সুজা,নেত্রকোনার সদর উপজেলার বিএনপি সাধারণ সম্পাদক তাজ উদ্দিন ফারাস সেন্টু।

সভায়,সদস্য সচিব বলেন, আমার বাপ-দাদার ভিটা মদনে তাই আগামী দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে আপনাদের ভোটের মাধ্যমে আমাকে সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচত করার জন্য আপনাদের সমর্থন ও দোয়া কামনা করছি, আমি বিগত পলায়ন সরকারের সময় অনেক হামলা মামলা ও নির্যাতনের স্বীকার হয়েছে আমার পরিবার,
আহবায়ক, বলেন, আগামী দ্বি- বার্ষিকী সম্মেলনে আমাকে সভাপতি পদে আপনাদের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত করে জেলা বিএনপির হাতকে শক্তিশালী করার প্রত্যয় ঘোষণা করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন,উপজেলা বিএনপি সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম আকন্দ,পৌর বিএনপি সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদির, উপজেলা বিএনপি সাবেক যুগ্ন আহব্বায়ক সাইফ আহম্মদ সেকুল, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক শামছুল আলম, লালু, সাবেক আহব্বায়ক আব্দুুল হেলিম ভুলু, সাবেক যুগ্ন আহবায়ক,আবুতাহের আজাদ, সাবেক যুগ্ন আহব্বায়ক ফজলে এলাহি টোটন,কামরুল হাসান,আল মনসোরুল আলম আরিফ প্রমুখ।

রাজনীতি, নেত্রকোনা, সারাদেশ


