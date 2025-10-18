জেলা রাগবি ক্লাবের উদ্যোগে লেকভিউ রাগবি সেভেনস্ ট্রফি চ্যাম্পিয়ন সাতক্ষীরা

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি | অক্টোবর ১৮, ২০২৫

সাতক্ষীরায় মন জুড়ানো বর্ণিল আয়োজনে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে নজরকাড়া ও ইতিহাস গড়া সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (১৮ অক্টোবর) বিকেলে সাতক্ষীরা জেলা স্টেডিয়ামে জেলা রাগবি ক্লাবের আয়োজনে জেলা রাগবি ক্লাবের সভাপতি শেখ তানজিম কালাম তমাল এঁর সভাপতিত্বে সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন এবং পুরস্কার বিতরণ করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মুকিত হাসান খান।

সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন তুফান কোম্পানী লিমিটেডের পরিচালক বিশিষ্ট সমাজসেবক আলহাজ্ব ডা. আবুল কালাম বাবলা, নেজারত ডেপুটি কালেক্টর (এনডিসি) সাইফুল ইসলাম, বাংলাদেশ রাগবি ফেডারেশন ইউনিয়নের সহসভাপতি আবু মোহাম্মদ সাজ্জাদ, সাধারণ সম্পাদক আখতার-উজ-জামান।

বাংলাদেশ রাগবি ফেডারেশনের সদস্য সরোয়ার রাকিব, আশরাফ উদ্দিন আহমেদ, সিরাজুল ইসলাম, তুফান কোম্পানীর পরিচালক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আব্দুস সোবহান খোকন, ডিআই ওয়ান মনিরুল ইসলাম ও সাতক্ষীরা কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীর সেক্রেটারি মোঃ কামরুজ্জামান রাসেল প্রমুখ।

সাতক্ষীরা রাগবি ক্লাবের আয়োজনে লেকভিউ রাগবি সেভেনস্ ট্রফি-২০২৫ এর ফাইনাল খেলায় অংশ নেয় দেশী বিদেশি খেলোয়ারদের সমন্বয়ে সাতক্ষীরা জেলা দল বনাম নড়াইল জেলা দল। ফাইনালে লড়াইল জেলাকে ২০-০ পয়েন্টের ব্যবধানে স্বাগতিক সাতক্ষীরা জেলা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরবর্জন করে।

খেলার রেফারির দায়িত্ব পালন করেন রাগবি ফেডারেশন এর রেফারী এস এম শামীম, সহকারী রেফারি আব্দুল কাদের সুমন ও প্রশান্ত ক্যালকাটা এবং মুজাহিদুল ইসলাম।

লেকভিউ রাগবি সেভেনস্ ট্রফি-২০২৫ এর খেলায় দেশি বিদেশি খেলোয়াড়দের সমন্বয়ে বাংলাদেশের ৬টি জেলা অংশ নিয়েছিল। জাতীয় খেলোয়াড় ও বিদেশী খেলোয়াড়দের সমন্বয়ে রাগবি খেলায় স্বাগতিক সাতক্ষীরা জেলা দল, মাগুরা জেলা, নড়াইল জেলা, নীলফামারী জেলা, গোপালগঞ্জ জেলা ও যশোর জেলা দল।

সাতক্ষীরা জেলা স্টেডিয়ামে জেলা রাগবি ক্লাবের আয়োজনে লেকভিউ রাগবি সেভেনস্ ট্রফি-২০২৫ এর ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান উপভোগ করেন হাজার হাজার ক্রীড়াপ্রেমী দর্শক। যেন নতুন যৌবন ফিরে পেয়েছে জেলা স্টেডিয়াম ও সাতক্ষীরার ক্রীড়াঙ্গণ।

এসময় অন্যান্যদের মধ্যে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা ক্রীড়া সংস্থার এ্যাডহক কমিটির সদস্য সাবেক ফিফা রেফারী তৈয়েব হাসান বাবু, মুফাচ্ছিনুল ইসলাম তপু, মোহিনী তাবাচ্ছুম, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মীর তাজুল ইসলাম রিপন, জেলা রাগবি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আল-ইমরান, লেকভিউ লিমিটেডের ডাইরেক্টর শেখ তাকরিম কালাম।

শেখ তাওয়াফ কালাম, জেলা আম্পায়ার ও স্কোরার এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক আ.ম আখতারুজ্জামান মুকুল, জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের ট্রেজারার শেখ মাসুদ আলী, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাবেক নির্বাহী কমিটির সদস্য মোঃ আলতাপ হোসেন প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন রাখবি খেলার ধারাভাষ্যকার মো. আরিফ শাহাদাত আরমান আরমান।

