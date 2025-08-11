জোটে ভোট করলেও নিজ দলের প্রতীকে নির্বাচন: ইসি

আওয়ার নিউজ ডেস্ক | আগস্ট ১১, ২০২৫

জোটগতভাবে নির্বাচন করলেও প্রার্থীকে নিজ দলের প্রতীকে ভোট করার বিধান যুক্ত করা হয়েছে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে (আরপিও)।

এছাড়া আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সংজ্ঞায় সশস্ত্র বাহিনীকে যুক্ত করা হয়েছে এবং ইভিএম ব্যবহার সংক্রান্ত বিধান বিলোপ করা হয়েছে।

সোমবার (১১ আগস্ট) আরপিও নিয়ে সংস্কার প্রস্তাব চূড়ান্ত করার বৈঠকে এসব সিদ্ধান্ত হয়। সকালে নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে এ বৈঠক হয়।

পরে সন্ধ্যায় ইসির সিদ্ধান্ত তুলে ধরেন নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ।

তিনি জানান, সবখানে ‘না’ ভোট নয়, একক প্রার্থী হলে ‘না’ ভোট থাকবে। জোট হলেও নিজ দলের প্রতীকে ভোট করতে হবে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থায় সশস্ত্র বাহিনীকে যুক্ত করা হয়েছে; এতে কমিশন অন্যান্য বাহিনীর মতোই সেনা, নৌ, বিমান বাহিনীর সদস্যদের আইন শৃঙ্খলায় নামাতে পারবে।

বর্তমান ইসি দায়িত্ব নেওয়ার পর ইভিএম ব্যবহার করবে না বলে জানিয়ে দিয়েছিল। এখন আরপিও থেকে তা বাদ দেওয়া হয়েছে।

এই নির্বাচন কমিশনার বলেন, ইভিএম ব্যবহার হবে না, তাই যাবতীয় বিধান বিলোপ করা হয়েছে আরপিও’র প্রস্তাবিত সংস্কারে। নির্বাচন কর্মকর্তাদের দায়িত্বে অবহেলার শাস্তি সুস্পষ্ট করা হয়েছে। তিন কর্মদিবসের তদন্ত ও ব্যবস্থা ইসিকে জানাতে হবে তিনদিনের মধ্যে।

২০০৮ সালে নির্বাচনে ‘না’ ভোটের বিধান ছিল সব আসনে। পরে নবম সংসদে তা বাদ দেওয়া হয়। এবার ‘না’ ভোটের বিধান চালুর প্রস্তব ছিল সংস্কার কমিশনেরও।

কিন্তু ইসি সব আসনে ‘না’ ভোটের বিধান চালু না করলেও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা রোধে শুধু একক প্রার্থী থাকলে তাকে ‘না’ ভোটের সঙ্গে লড়তে হবে।

আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেন, ‘না’ ভোটের বিধান যুক্ত করা হয়েছে। যদি কোথাও একজন প্রার্থী হয় সেক্ষেত্রে বিনা ভোটে নির্বাচিত হবে না। সার্বিকভাবে ‘না’ ভোট নয়। কোনো আসনে একজন প্রার্থী হলে তাকেও নির্বাচনে যেতে হবে, তাকে ‘না’ ভোটের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। সেখানে না ভোট বিজিত হলে পুনরায় ভোট হবে,। আবারও ‘না’ ভোট জয়ী তাহলে আর ভোট হবে না। তখন ব্যক্তি প্রার্থী নির্বাচিত হবে।

আরপিও একগুচ্ছ সংস্কার প্রস্তাব চূড়ান্ত হলে আগামী সপ্তাহে মন্ত্রণালয়ে পাঠাবে বলে জানান তিনি।

তিনি বলেন, সরকারের সায় পেলে তা সংশোধন অধ্যাদেশ নামে জারি হবে। সেই সঙ্গে ঐকমত্য কশিমনের কোনো সুপারিশ থাকলে তা পরে যুক্ত করা হবে।

রাজনীতি, জাতীয়, রাজধানী, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

আগামী নির্বাচন সবচেয়ে কঠিন নির্বাচন: তারেক রহমান

আগামী নির্বাচন সবচেয়ে কঠিন নির্বাচন হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপিরবিস্তারিত

মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বাসায় এনসিপির চার নেতার ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক

বাংলাদেশে নিযুক্ত সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের সঙ্গে কক্সবাজারে জাতীয়বিস্তারিত

হলফনামায় মিথ্যা তথ্যে ভোটের পরও এমপি পদ বাতিল

হলফনামায় মিথ্যা তথ্য দিলে নির্বাচনের পরও তদন্ত করে নির্বাচন কমিশনবিস্তারিত

ইসির প্রাথমিক বাছাইয়ে ১৬ দল উত্তীর্ণ

নির্বাচন কমিশনের (ইসি) প্রাথমিক যাচাই-বাছাইয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-সহ ১৬বিস্তারিত

স্বৈরাচার হাসিনা জনগণকে পার্শ্ববর্তী দেশে চিকিৎসা নিতে বাধ্য করেছেন : তারেক রহমান

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, আমাদের ভেঙে পড়া স্বাস্থ্যবিস্তারিত

নির্বাচন নিয়ে বেহেশতের টিকেট বিক্রেতা বট বাহিনীর ষড়যন্ত্র শুরু : সাতক্ষীরায় এসএম জিলানী

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি এসএম জিলানী বলেছেন-বিস্তারিত

পিআর পদ্ধতি চালুর দাবিতে আন্দোলনের ঘোষণা জামায়াতে ইসলামীর

জাতীয় সংসদের উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষে আনুপাতিক বা প্রপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন (পিআর)বিস্তারিত

সব বিষয়ে বিনয়ী হতে নেতাকর্মীদের প্রতি ছাত্রদলের নির্দেশনা

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সব বিষয়ে বিনয়, পরিশীলতা, সহনশীলতা, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা, পারস্পরিকবিস্তারিত

খাগড়াছড়িতে গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে বিএনপির জনসমাবেশ

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাতে গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে বিএনপির জনসমাবেশ আয়োজন করেছে। এতেবিস্তারিত

খাগড়াছড়িতে জামায়াতে ইসলামীর বাংলাদেশ গণমিছিল ও সমাবেশ

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাতে জামায়াতে ইসলামীর বাংলাদেশ গণমিছিল ও সমাবেশ আয়োজনবিস্তারিত

জোট নিয়ে নির্বাচন ও সরকার গঠনের আশ্বাস তারেক রহমানের

ফ্যাসিবাদবিরোধী যুগপৎ আন্দোলনের শরিকদের সঙ্গে নিয়ে নির্বাচন ও সরকার গঠনেরবিস্তারিত

সবাইকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এখন দেশটা গড়তে হবে : সনাতনী সমাবেশে নেতারা

বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বিএনপি ও দলপন্থিবিস্তারিত

সুনামগঞ্জ-১ আসনে আব্দুল মোতালিব খানের বিএনপির প্রার্থীতা ঘোষণা

সুনামগঞ্জ-১ আসনের বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, বিএনপির ধানের শীষের মনোনয়ন প্রত্যাশীবিস্তারিত

মধ্যমপন্থিতা বিএনপির গ্রহণযোগ্যতা : মঈন খান

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান বলেছেন, ‘বাংলাদেশেরবিস্তারিত

২৪-এর গণঅভ্যুত্থানের মূল্যবোধই হবে বর্তমান রাজনীতির ভিত্তি: নাহিদ

চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের মূল্যবোধই বর্তমান রাজনীতির ভিত্তি হবে বলে মন্তব্য করেছেনবিস্তারিত

কলকাতায় অফিস খুলে বাংলাদেশবিরোধী ষড়যন্ত্র করছেন শেখ হাসিনা: রিজভী

বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, শিশু, কিশোর,বিস্তারিত