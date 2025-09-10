টাইফয়েড প্রতিরোধে ৭৩ হাজার শিশুকে টিকাদান প্রস্তুতি নেত্রকোনার দুর্গাপুর স্বাস্থ্য বিভাগের

এস.এম রফিকুল ইসলাম রফিক, দুর্গাপুর (নেত্রকোনা) | সেপ্টেম্বর ১০, ২০২৫

নেত্রকোনার দুর্গাপুরে উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের আয়োজনে শিশুদের টাইফয়েড প্রতিরোধে টিকাদান ক্যাম্পেইন সফল করতে এক সংবাদ সম্মেলন করেছেন স্বাস্থ্য বিভাগ।

বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে হাসপাতালের সভাকক্ষে দুর্গাপুরে কর্মরত সাংবাদিকদের অংশগ্রহণে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মুহম্মদ রাফিউল ইসলাম তালুকদার, আবাসিক মেডিকেল অফিসার তানজিরুল ইসলাম রায়হান, মেডিকেল অফিসার দীপা সরকার ও স্বাস্থ্য পরিদর্শক(ইনচার্জ)সুব্রত চক্রবর্তী।

সংবাদ সম্মেলনে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. রাফিউল ইসলাম তালুকদার বলেন, আগামী ১২ অক্টোবর থেকে শিশুদের টাইফয়েড প্রতিরোধে টিকাদান ক্যাম্পেইন শুরু হবে। এ সময় ৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের এক ডোজ টাইফয়েড কনজুগেট ভ্যাকসিন (টিসিবি) দেওয়া হবে।

প্রথম পর্যায়ে ১২ অক্টোবর থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত দুর্গাপুরের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের টিকা দেওয়া হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১ নভে¤\^র থেকে ১৩ নভে¤\^র পর্যন্ত অস্থায়ী কেন্দ্রের মাধ্যমে বিদ্যালয় বহির্ভূত ও প্রান্তিক পর্যায়ের শিশুদের টিকা প্রদান করা হবে।

তিনি আরও জানান, উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ প্রায় ৭৩ হাজার শিশুদের টিকা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রম সফল করতে সাংবাদিকসহ দুর্গাপুরবাসীর সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।

এছাড়া টিকা গ্রহণের জন্য াধীবঢ়র.মড়া.নফ এই ওয়েবসাইটে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। রেজিস্ট্রেশনের পর টিকা কার্ড ডাউনলোড করে প্রিন্ট কপি সঙ্গে নিয়ে টিকা কেন্দ্রে আসতে হবে।

