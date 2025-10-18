ট্রাভেল পারমিটে দেশে ফিরলেন উপকূলে উদ্ধার হওয়া ১২ বাংলাদেশি নাবিক

মোঃ ওসমান গনি, বেনাপোল (যশোর) | অক্টোবর ১৮, ২০২৫

দীর্ঘ আট মাস পর বেনাপোল আর্ন্তজাতিক চেকপোস্ট দিয়ে স্বদেশের মাটিতে ফিরলেন ভারতের সাগর উপকূলে উদ্ধার হওয়া ১২ বাংলাদেশি নাবিক। শনিবার (১৮ অক্টোবর) সন্ধ্যায় বিশেষ ট্রাভেল পারমিটের মাধ্যমে ভারতের পেট্রাপোল ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ তাদেরকে আনুষ্ঠানিক ভাবে বাংলাদেশের বেনাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে।

ইমিগ্রেশন পুলিশের আইনিপ্রক্রিয়া শেষে তাদেরকে বেনাপোল পোর্ট থানার নিকট হস্তান্তর করা হয়। পরবর্তীতে মানবাধিকার সংস্থা জাস্টিস অ্যান্ড কেয়ার-এর সহায়তায় প্রত্যাবর্তনকারীদের নিজ নিজ পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

প্রত্যাবর্তনকারীদের পরিচয়, বাগেরহাট জেলার সদর থানার চেয়ারগ্রামের আরজ আলী শেখের ছেলে রাজিব শেখ (২৭), চিতলমারীর থানার বাবুগঞ্জ বাজারের বেতবুনিয়া বোয়ালিয়া গ্রামের ইমদাদুল শেখের ছেলে শরিফুল শেখ (২০), একই এলাকার হুমায়ন শেখের ছেলে বাপ্পি শেখ (১৮), ফকিরহাট থানার শুভদিয়া এলাকার ছোট শুভদিয়া গ্রামের মৃত মোক্তার সরদারের ছেলে মোহাম্মদ আলী (৪৪)।

মাগুরা জেলার মোহাম্মদপুর থানার পানিঘাটা এলাকার মাশাখৈল গ্রামের মিকাইল ফকিরের ছেলে মিহাত ফকির (২২), একই এলাকার আকরাম ফকিরের ছেলে তরিকুল ইসলাম (২৯), নড়াইল জেলার লোহাগড়া থানার লাহুড়িয়া কালিগঞ্জ এলাকার লাহুরিয়া পশ্চিমপাড়ার আবুল হোসাইন মোল্লার ছেলে শাওন মোল্লা (২৫), একই এলাকার মাহাবুবুর রহামানের ছেলে মোঃ জিহাদ মোল্লা (২৫)।

গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী থানার ফুকরা এলাকার কুরালিয়া গ্রামের হাবিবুর শেখের ছেলে আল আমিন শেখ (৩২), একই এলাকার শের আলীর ছেলে সাগর হোসেন (২৬), যশোর জেলার সদর থানার কচুয়া এলাকার কচুয়া সাতঘরিয়া পাড়ার মৃত মহিউদ্দিন শেখের ছেলে জসীমউদ্দীন শেখ (৫৩) ও নড়াইল জেলার লোহাগড়া থানার ইতনা এলাকার ইদ্রিস শেখের ছেলে আহাদ শেখ (২৬)।

জানা যায়, গত ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে নরসিংদীর ঘোড়াশাল সিমেন্ট ফ্যাক্টরি থেকে সিমেন্ট বোঝাই ‘এমভি সি ওয়ার্ল্ড’ নামের একটি জাহাজ ভারতে গমনকালে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন জেলার সাগর থানার ঘোড়ামারি দীপ নদীতে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

জাহাজটি ডুবে গেলে ভারতীয় সাগর থানা পুলিশ তাদের উদ্ধার করে স্থানীয় কৃষ্ণনগর হাইস্কুল সাইক্লোন সেন্টারে আশ্রয় দেয়। প্রায় আট মাস মানবিক সহায়তায় সেখানে থাকার পর অবশেষে দুই দেশের সরকারের সমন্বয় ও কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় তারা ট্রাভেল পারমিটের মাধ্যমে দেশে ফেরার সুযোগ পেলেন।

বেনাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশের ইন্সপেক্টর তাজুল ইসলাম জানান, ভারতের সাগর উপকূলে উদ্ধার হওয়া ১২ বাংলাদেশি নাবিককে ট্রাভেল পারমিটের মাধ্যমে তাদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে। ইমিগ্রেশন পুলিশের আইনিপ্রক্রিয়া শেষে তাদেরকে বেনাপোল পোর্ট থানা পুলিশে প্রেরণ করা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

জাস্টিস এন্ড কেয়ারের ফিল্ড ফেসিলেট্রেটর শফিকুল ইসলাম জানান, “দীর্ঘদিন পর এসব বাংলাদেশি নাগরিক নিরাপদে ফিরে আসায় আমরা আনন্দিত। সব আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাদের নিজ নিজ পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে।

যশোর, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

যশোরের বেনাপোল স্থলবন্দরের দুই আনসান কমান্ডার প্রত্যাহার ও সিকিউরিটি গার্ড কর্মকর্তা বরখাস্ত

দেশের সর্ব বৃহৎ বেনাপোল স্থলবন্দরে অবৈধভাবে পণ্যচালান পাচারে জড়িত থাকারবিস্তারিত

যশোরের মনিরামপুরে পরকীয়া প্রেমিকাকে কুপিয়ে হত্যার পরে হারপিক পানে প্রেমিকের আত্মহত্যা

যশোরের মনিরামপুরে শংকর মন্ডল (৫৫) নামে হত্যা মামলার এক আসামিবিস্তারিত

যশোরের শার্শায় ভ্যানচালক আব্দুল্লাহ হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদঘাটন, গ্রেফতার-৩

যশোরের শার্শা উপজেলায় নিখোঁজের চার দিন পর ভ্যানচালক আব্দুল্লাহ (২৬)বিস্তারিত

জুলাই আন্দোলনে নামাজ পড়তে বাধাদানে অভিযুক্ত বরখাস্ত শিক্ষককে ফেরাতে অবস্থান কর্মসূচি

জুলাই আন্দোলনে জুমার নামাজ পড়তে বাধা প্রদানে অভিযুক্ত, আওয়ামীলীগের নির্বাচনীবিস্তারিত

যশোরের মনিরামপুরে গ্রীনলাইন পরিবহনের ধাক্কায় এক বৃদ্ধ নিহত

যশোরের মনিরামপুরে গ্রীনলাইন পরিবহনের একটি বাসের ধাক্কায় মোসলেম উদ্দীন বিশ্বাসবিস্তারিত

যশোরের শার্শার নাভারন সরকারি খাদ্য গুদামে দুদকের অভিযান

যশোরের শার্শা উপজেলার নাভারন সরকারি খাদ্য গুদামে দুদকের অভিযান নিম্নবিস্তারিত

যশোরের শার্শায় নিখোঁজ ভ্যানচালকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

নিখোঁজের চারদিন পর যশোরের শার্শায় আব্দুল্লাহ (২৫) নামে এক ভ্যানচালকেরবিস্তারিত

যশোরের রাজগঞ্জে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মবিরতি পালিত

যশোরের মনিরামপুর উপজেলার রাজগঞ্জ এলাকার সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মবিরতি পালিত হয়েছে।বিস্তারিত

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে “শার্শা উপজেলা সাংবাদিক ঐক্য পরিষদ” এর পক্ষ থেকে গাছের চারা বিতরণ

সাংবাদিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের কল্যাণে কাজ করার লক্ষ্যে গঠিতবিস্তারিত

যশোরের রাজগঞ্জে দেখা মিলছে শীতকালীন সবজি

ভোরের কুয়াশা আর হিমেল হাওয়ায় জানান দিচ্ছে শীতের আগমনী বার্তা।বিস্তারিত

যশোরের ঝিকরগাছায় যুবকের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার

যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার নাভারণ ইউনিয়নের বায়সা চাঁদপুর গ্রামে একটি নবনির্মিতবিস্তারিত

যশোরের শার্শায় যুক্তরাজ্য বিএনপি নেতা মাসুদুল আলমের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির প্রতীক ‘ধানের শীষ’কে বিজয়ীবিস্তারিত

ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনারের বেনাপোল স্থলবন্দর পরিদর্শন

বাংলাদেশে নিযুক্ত ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাসের ডেপুটি হাইকমিশনার মি. পাওনকুমার তুলসিদাসবিস্তারিত

কুরআন অবমাননা ও দেশবিরোধী চক্রান্তের প্রতিবাদে যশোরের মনিরামপুরে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক উগ্র হিন্দুত্ববাদী শিক্ষার্থী কর্তৃক পবিত্র কুরআনবিস্তারিত

যশোরের মনিরামপুরে পৃথক ঘটনায় দুই কৃষকের মৃত্যু

যশোরের মনিরামপুর উপজেলায় পৃথক দুটি ঘটনায় দুই কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।বিস্তারিত

টাইমস হায়ার এডুকেশন র‌্যাঙ্কিংয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দেশ সেরা যবিপ্রবি

যুক্তরাজ্য ভিত্তিক বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষা সাময়িকী ‘টাইমস হায়ার এডুকেশন’ (টিএইচই)-এর ‘ওয়ার্ল্ডবিস্তারিত